El plazo fijo de Banco Santander le gana al dólar: cuánto se gana si se invierten $2 millones

Los depósitos en pesos ofrecen un rendimiento que está superando al avance del precio del billete estadounidense. Cuánto ganás con $2 millones en 30 días

El plazo fijo tradicional gana atractivo frente a un precio de dólar que se encuentra estable, por lo que los ahorristas tienen un incentivo en apostar por el peso, al menos en lo inmediato y antes del comienzo de escenario de incertidumbre electoral. En resumidas cuentas, te contamos cuánto se puede ganar hoy en pesos con un depósito en, por ejemplo, Banco Santander, una de las entidades financieras privadas más relevantes. Para ello, se consideró la inversión inicial de un capital de $2 millones, por un período de 30 días, que es el tiempo mínimo de encaje del dinero requerido por el sistema financiera para esta herramienta y que puede dejar una ganancia de unos $26.300 por mes.

El plazo fijo tradicional en Banco Santander está ofreciendo, desde hace un mes y medio, una tasa nominal anual (TNA) de 16% para depósitos minoristas de personas humanas, realizados en un lapso de 30 a 90 días.

Esto significa que se pasará a ganar en la colocación durante un mes de una renta de 1,32%.

Y si se toma el rendimiento de un plazo fijo tradicional en la citada entidad en los primeros 18 días de agosto, que es de 0,8%, supera por amplio margen al movimiento que tuvo el precio del dólar minorista en el mismo período, que fue de 0,3%.

Es decir, la renta de los depósitos en pesos le gana al movimiento del dólar, que parece estar "controlada" por el Gobierno, en su afán que el tipo de cambio mayorista no supere los $1.500 en estos momentos.

Cabe recordar que solo en junio pasado, el billete estadounidense llegó a subir más de 5%, por lo que este salto brusco encendió las alarmas del mercado, por lo que la misión posterior de las autoridades fue "bajar" las tensiones y seguir usando la ancla antiinflacionaria del dólar, debido a que en todo 2026 avanza apenas 2,4%.

Justamente, hoy la inflación se encuentra reticente a descender ya que se ubica en torno al 2% mensual, debido a que en julio pasado fue de 2,1% por cuestiones estacionales por vacaciones de invierno, ya que fue más elevada respecto al 1,9% de junio.

De esta manera, la renta negativa del plazo fijo tradicional se mantiene frente al avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Igualmente, los analistas estiman que los precios de la economía volverán a descender en los próximos meses y que comenzarán a acercarse a la renta ofrecida en pesos.

"La tasa del plazo fijo, al ser mirada contra la inflación de los próximos 30 días, no es tan negativa", detalla Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum.

Esto es afirmado en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica el Banco Central al principio de cada mes, respecto a una encuesta realizada con 44 economistas privados, donde estima que en el corriente agosto la inflación será de 1,8%, al igual que para septiembre que viene.

Plazo fijo Banco Santander: cuánto se gana ahora con $2 millones

En concreto, el ahorrista que busca hacer un plazo fijo tradicional en Banco Santander con una inversión de un monto inicial de $2 millones, en un período de 30 días, ganará un total de $2.026.301.

De esta forma, generará $26.301 adicionales en ese período, que representan generar una tasa de 1,32% mensual, o lo que es lo mismo, 16% de TNA.

Para constituir un plazo fijo tradicional en Banco Santander, se puede recurrir a los distintos canales de la entidad, como el home banking (página web), la aplicación (app) para celulares y otros dispositivos móviles. Además, se puede hacer la operación por medio de los cajeros automáticos (ATM).

Los principales requisitos para hacer esta inversión es tener una cuenta bancaria allí.

El paso a paso para concretar un plazo fijo tradicional en Banco Santander, a través de la app, requiere lo siguiente:

Primero, en el menú de "Inicio", que se encuentra en el margen superior izquierdo con tres rayas horizontales, se debe ir a la sección "inversiones". Allí, se tiene que seleccionar la opción de "plazos fijos". Luego, se avanza al hacer clic en la opción "Invertir", que se visualiza como un botón color rojo en la parte inferior de la pantalla, e informan qué interés se está pagando en los distintos plazos (30, 60 y 90 días), y se pueden consultar todas las tasas. Para avanzar, clickear en "Constituir". En el menú que aparece, deberás seleccionar el tiempo de colocación indicado, o ingresar un "plazo personalizado", que debe ser superior a los 30 días. Y en el recuadro que figura en la parte inferior se debe detallar el dinero que se quiere invertir, que debe ser igual o inferior al que se posee en cuenta y superar el monto simbólico mínimo de $500, en el caso de recurrir a uno de los canales digitales. Al hacerlo, aparecerá el interés que se recibirá con ese período y lapso indicado, y tocar "continuar", botón de color rojo que aparece debajo de todo, para seguir. Para finalizar, verificá que los datos ingresados sean correctos, para evitar trasladar algún error de carga de los datos previos. Si todo está como lo deseabas, marcá el cuadrado en el que confirma que "acepto los términos y condiciones", y luego apretá el botón rojo de "confirmar".

El plazo fijo tradicional le está ganando al precio del dólar, y esa es una buena noticia para el ahorrista, ya que es una referencia histórica de resguardo para el argentino. Claro que también se deberá seguir de cerca a que la inflación siga en descenso, para no perder poder de compra de los ahorros.