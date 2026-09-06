El truco definitivo para pagar hasta un 35% menos en supermercado Carrefour

Al ingresar al supermercado Carrefour, escanear el código QR de Mi Carrefour en la línea de cajas habilita la tarifa diferencial de socio

La principal cadena de supermercados del país salió a jugar fuerte en la disputa por el consumo masivo. Carrefour desplegó una lista de promociones semanales y la iniciativa no se limita a las tradicionales ofertas a las que estamos acostumbrados, sino que articula alianzas estratégicas con entidades bancarias, billeteras virtuales y programas de fidelización.

El habitual abastecimiento mensual de grandes volúmenes cedió terreno frente a la compra táctica de descuentos diarios. Frente a este panorama, el supermercado Carrefour intensificó la digitalización de sus beneficios a través de Mi Carrefour, una plataforma que otorga precios diferidos en góndola y que actúa como la llave de acceso para los principales reintegros del mes.

¿Cuáles son los días clave para ahorrar en el supermercado Carrefour?

En este supermercado, el calendario promocional distribuye las oportunidades de ahorro según el perfil del comprador y el instrumento financiero utilizado:

Lunes a miércoles: se consolida el beneficio enfocado en la clase pasiva y sectores vulnerables. Los adultos mayores de 60 años y los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acceden a un 10% de descuento abonando con tarjeta de débito o presentando su cuenta de Mi Carrefour , con un tope de reintegro mensual de hasta $35.000 . Asimismo, los jóvenes de entre 18 y 24 años disponen de una rebaja del 10% de lunes a jueves en productos seleccionados;

se consolida el beneficio enfocado en la clase pasiva y sectores vulnerables. , con un tope de reintegro mensual de hasta . Asimismo, los jóvenes de entre disponen de una rebaja del de lunes a jueves en productos seleccionados; Martes: se posiciona como una de las jornadas más atractivas para los usuarios de la tarjeta de crédito propia de la entidad Banco Carrefour, quienes obtienen un 20% de descuento en el acto sin tope de reintegro en Hipermercados, Market, Express y la plataforma de e-commerce. En tanto, en el formato Carrefour Maxi, la rebaja directa alcanza un 15% los lunes y martes;

se posiciona como una de las jornadas más atractivas para los usuarios de la tarjeta de crédito propia de la entidad Banco Carrefour, quienes obtienen un de descuento en el acto sin tope de reintegro en Hipermercados, Market, Express y la plataforma de e-commerce. En tanto, en el formato Carrefour Maxi, la rebaja directa alcanza un los lunes y martes; Miércoles y jueves bancarios: entran en acción las alianzas con los principales bancos del país. Acuerdos con el Banco de la Nación Argentina mediante la aplicación MODO garantizan reintegros que van del 30% al 35% en compras concretadas a través de billeteras digitales, sumados a los beneficios semanales de entidades como Banco Macro, Banco Patagonia y BBVA en días específicos;

entran en acción las alianzas con los principales bancos del país. Acuerdos con el Banco de la Nación Argentina mediante la aplicación MODO garantizan reintegros que van del al en compras concretadas a través de billeteras digitales, sumados a los beneficios semanales de entidades como Banco Macro, Banco Patagonia y BBVA en días específicos; Sábados y domingos: para amortiguar el impacto de la compra semanal, la empresa mantiene la opción de abonar en 3 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito Mi Carrefour, además de promociones acumulables con dinero en cuenta de billeteras virtuales como Mercado Pago.

¿Cómo combinar la app Mi Carrefour con billeteras virtuales en el supermercado?

Al ingresar al supermercado Carrefour, escanear el código QR de Mi Carrefour en la línea de cajas habilita la tarifa diferencial de socio. A este primer nivel de rebajas en góndolas se le suma el beneficio bancario o la devolución por billetera virtual en la instancia de pago.

Carrefour puso en marcha una serie de promociones especiales concentradas en alimentos, artículos de limpieza, perfumería y electrodomésticos

Si el consumidor abona su compra los días miércoles utilizando la aplicación MODO vinculada a tarjetas de débito o crédito del Banco Nación, o si aprovecha las jornadas de descuento de Cuenta DNI o Mercado Pago con dinero en cuenta, el descuento acumulado puede superar el 35% real sobre el valor original de los productos.

Las ofertas destacadas de la semana en las góndolas de Carrefour

La cadena puso en marcha una serie de promociones especiales concentradas en alimentos, artículos de limpieza, perfumería y electrodomésticos: