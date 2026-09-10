Cinco CEDEARs de empresas brasileñas que recomienda Cocos Capital para invertir

El mercado brasileño anticipa una elección más pareja y encuentra apoyo en la baja de tasas, con varias alternativas destacadas

El Ibovespa supera al Nasdaq, lo que muestra el gran interés renovado en este mercado emergente.

La bolsa de Brasil sube por elecciones, tasas bajas y commodities. Más rally se espera por el "trade electoral".

Las elecciones presidenciales de Brasil comenzaron a ganar espacio entre las decisiones de los inversores, mientras el mercado intenta anticipar qué escenario económico podría abrirse a partir de octubre. El denominado trade electoral ya impulsó a las acciones brasileñas, pese a que Cocos Capital considera que la parte más intensa del movimiento todavía podría estar por delante.

El Ibovespa acumula una suba de 23,64% durante 2026, mientras el ETF EWZ, que replica el comportamiento de grandes empresas brasileñas, supera al Nasdaq 100, que avanza 14,38% en el mismo período. La diferencia muestra el renovado interés por uno de los principales mercados emergentes y coloca a Brasil entre las alternativas observadas por la City argentina.

"El rally de las acciones brasileñas responde a una combinación de tres frentes —ciclo de baja de tasas (Selic), commodities firmes y una elección que se acerca— más que a un solo catalizador confirmado", explicó Alan Versalli, estratega de Cocos Capital.

En este contexto, el broker de la City seleccionó cinco CEDEARs para aprovechar este escenario desde Argentina. La lista incluye Itaú Unibanco, Bradesco, Nu Holdings, Ambev y Petrobras, una combinación que permite distribuir la exposición entre bancos, tecnología financiera, consumo masivo y energía.

El trade electoral de Brasil ya comenzó

Brasil celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 4 de octubre. A medida que se acerca esa fecha, las encuestas adquieren mayor peso sobre las valuaciones porque los inversores buscan anticipar la orientación fiscal, regulatoria y económica que tendrá el país durante los próximos años.

"El trade electoral ya arrancó —el Ibovespa marca +23,64% en el año y el EWZ le saca ventaja al Nasdaq-100 en 2026, que acumula una suba del 14,38%—, pero según el patrón de 2018 y 2022 el grueso del movimiento suele concentrarse en las semanas previas a la primera vuelta, así que todavía habría recorrido", sostuvo Versalli.

El antecedente de las últimas dos elecciones lleva a Cocos a considerar que las semanas previas a los comicios podrían concentrar una mayor actividad. La bolsa ya incorporó parte de las expectativas, por lo que cualquier cambio relevante en las encuestas podría profundizar la suba o incrementar la volatilidad.

Las mediciones difundidas a fines de agosto mostraron una competencia más ajustada entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. AtlasIntel proyectó un eventual balotaje con 47% para Lula y 43% para Bolsonaro, mientras el relevamiento de BTG Pactual y Nexus ubicó al actual presidente con 46% y al candidato opositor con 45%.

"Las encuestas de fines de agosto muestran a Lula y Flávio Bolsonaro prácticamente empatados en un eventual balotaje", destacó el estratega. El mercado recibió esos números con una reacción positiva, ya que el futuro del Ibovespa saltó más de 1% el 1° de septiembre y acumuló un avance superior a 4% durante las primeras ruedas del mes.

El comportamiento de las acciones muestra que la elección funciona como un catalizador relevante, pero no constituye el único fundamento detrás de la estrategia. La política monetaria, el nivel de actividad, la fortaleza del real y los precios de las materias primas también serán determinantes para sostener las valuaciones.

La baja de tasas abre otra oportunidad

El segundo factor favorable aparece en el proceso de reducción de la tasa Selic. Brasil llegó a mantenerla en 15% anual, uno de los niveles reales más altos del mundo, antes de comenzar un ciclo gradual de recortes.

"El Copom empezó a recortar la Selic desde el 15%, uno de los niveles reales más altos del mundo, después de que el IPCA-15 sorprendiera a la baja", afirmó Versalli. Para el especialista, "si la desinflación continúa, el mercado podría empezar a pricear recortes de 25 puntos básicos tanto en septiembre como en noviembre".

Los bancos y las fintech aparecen entre los sectores con mayor sensibilidad ante esta dinámica. La recuperación de la demanda de préstamos puede ampliar sus carteras y mejorar los ingresos, mientras la evolución de la morosidad será una de las variables centrales para determinar la calidad de ese crecimiento.

El tercer apoyo proviene de las materias primas y del fortalecimiento de la moneda brasileña. "Hierro —Vale— y petróleo —Petrobras— sostuvieron precios, y el dólar más débil favoreció a los exportadores brasileños. El USD/BRL bajó a la zona de 5,09, fortaleciendo al real", detalló el estratega de Cocos.

Itaú Unibanco

La primera empresa seleccionada es Itaú Unibanco, disponible mediante el CEDEAR ITUB. Cocos la considera la entidad con mayor calidad crediticia dentro del sistema financiero brasileño y destaca su capacidad para combinar rentabilidad con un nivel controlado de morosidad.

El banco registra una rentabilidad sobre el patrimonio cercana a 25%, mientras la mora de los créditos con más de 90 días se ubica en apenas 1,9%. También ofrece un rendimiento por dividendos aproximado de 7% y cotiza cerca de ocho veces las ganancias proyectadas.

Estos números convierten a Itaú en una alternativa para quienes buscan participar de una recuperación del crédito brasileño con una compañía consolidada. La referencia utilizada por Cocos es de 42,60 reales, frente a una estimación de 50, lo que representa un potencial aproximado de 17%, sin incorporar los dividendos.

La baja de tasas podría estimular la demanda de financiamiento y mejorar el crecimiento de su cartera, mientras su capacidad para controlar la mora aparece como una ventaja frente a otras entidades más expuestas a los segmentos de mayor riesgo.

Bradesco

La segunda apuesta bancaria es Bradesco, cuyo CEDEAR cotiza con el ticker BBD. La oportunidad presenta un perfil diferente al de Itaú, debido a que se apoya en la posibilidad de recuperar una valuación que todavía permanece castigada.

Bradesco cotiza cerca de 1,07 veces su valor contable y registra una rentabilidad sobre el patrimonio próxima a 16%. Su cartera de créditos crece 10,3% interanual, una expansión que podría cobrar mayor impulso si el ciclo de reducción de tasas se consolida.

Cocos estima un valor de 25 reales por acción, frente a una referencia de 18,30 reales. La diferencia arroja un potencial cercano a 37%, el más elevado entre las compañías para las cuales el informe permite realizar una comparación directa.

Ese margen también refleja mayores desafíos, dado que, Bradesco deberá mejorar su eficiencia, sostener la recuperación de la rentabilidad y evitar un deterioro de la calidad crediticia. Por estas características, aparece como una posición con más recorrido potencial y un riesgo superior al de Itaú.

Nu Holdings

La tercera compañía elegida es Nu Holdings, identificada con el ticker NU. La empresa controla Nubank y permite obtener exposición al crecimiento de los servicios financieros digitales en Brasil y otros mercados de América Latina.

Cocos destaca sus modelos de crédito apoyados en inteligencia artificial, una herramienta que permite analizar grandes volúmenes de información y ajustar la evaluación de riesgo. Los ingresos del banco aumentaron 53% interanual, mientras la cartera avanzó 40% al excluir el impacto de las variaciones cambiarias.

Nu registra una rentabilidad sobre el patrimonio cercana a 34% y cotiza alrededor de 11 veces las ganancias estimadas para 2027. El informe establece un valor de referencia de u$s14,50 y una proyección de u$s18, equivalente a un potencial aproximado de 24%.

La oportunidad depende de que la fintech pueda sostener su ritmo de expansión sin deteriorar la calidad de los préstamos. Una eventual reactivación económica favorecería el crecimiento, mientras la escala alcanzada le permite distribuir sus costos tecnológicos sobre una base cada vez mayor de clientes.

Ambev

La cuarta alternativa es Ambev, disponible mediante el CEDEAR ABEV. La productora de bebidas incorpora un componente defensivo a la cartera porque su actividad presenta una menor dependencia del crédito y de las expectativas sobre la política económica.

La empresa alcanzó volúmenes récord en Brasil durante el primer trimestre y ofrece un rendimiento por dividendos estimado en 4,6%. En esta oportunidad, Cocos no publica un precio proyectado para la acción, por lo que la propuesta se concentra en su capacidad para amortiguar parte de la volatilidad electoral.

Ambev permite sumar exposición al consumo masivo, ingresos recurrentes y una marca consolidada dentro del mercado brasileño. La posición puede adquirir mayor relevancia si las encuestas, los debates o las propuestas económicas provocan movimientos bruscos en los bancos y otras empresas vinculadas al ciclo interno.

Petrobras

La quinta elegida es Petrobras, cuyo CEDEAR opera con el símbolo PBR. La petrolera permite capturar el comportamiento del crudo y suma una elevada generación de efectivo, con una dependencia menor del ciclo de crédito brasileño.

Cocos proyecta para 2026 un rendimiento del flujo de caja libre cercano a 10% y un rendimiento por dividendos también próximo a 10%. Además, establece una valuación estimada de u$s24 por ADR.

La principal fuente de incertidumbre proviene de la participación del Estado brasileño. Las políticas de precios de combustibles, las decisiones de inversión y la distribución de dividendos pueden verse afectadas por las prioridades del gobierno, por lo que el proceso electoral tendrá una incidencia directa sobre su cotización.

Lo que hay que tener en cuenta

Para los perfiles agresivos, o como le dicen ahora: "dinámicos", aprovechar el trade electoral de Brasil tiene sentido. Con el mismo, podemos distribuir la inversión entre empresas con distintos motores y evitar que el resultado dependa de una única apuesta.

Itaú y Bradesco nos permiten capturar una eventual recuperación del crédito

y nos permiten capturar una eventual recuperación del crédito Nu suma crecimiento tecnológico

suma crecimiento tecnológico Ambev aporta un componente defensivo

aporta un componente defensivo Petrobras agrega exposición al petróleo y los dividendos.

Más allá de esto, una vez hecha la apuesta por Brasil, deberemos seguir de cerca las encuestas, el rumbo del real y las decisiones del Banco Central de Brasil, debido a que estas variables definirán buena parte del recorrido durante las próximas semanas.