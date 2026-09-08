Cuánto se gana con un plazo fijo Banco Provincia si se invierten $2 millones tras suba de tasas

Los depósitos en pesos están pagando una mejor tasa de interés. Cuánto ganás con un depósito de $2 millones en un período de 30 días

El plazo fijo tradicional está generando mayor atractivo para los ahorristas, debido a que subió la tasa ofrecida por este instrumento, a lo que se le suma la menor inflación esperada y un precio de dólar planchado. En este escenario, iProfesional te cuenta cuánto podés ganar con un depósito en Banco Provincia, que es la entidad bonaerense que tiene activas más de 13 millones de cajas de ahorro, y que hoy está brindando la tasa de interés más alta para las colocaciones entre las principales entidades del sistema financiero argentino.

La inversión considerada en el ejemplo para conocer su rendimiento es de un monto inicial de $2 millones, durante un período de 30 días, que es el tiempo mínimo de encaje de los fondos solicitado para este instrumento.

El dato a tener en cuenta es que la tasa nominal anual (TNA) ofrecida por el Banco Provincia a los ahorristas para un plazo fijo tradicional es la más elevada entre los 10 bancos con mayor volumen de depósitos, debido a que tanto para clientes como para no clientes, paga 22% de TNA, alrededor de un punto porcentual más respecto a lo brindado hace un mes atrás. Y esta renta sólo se puede conseguir por medio de una colocación desde página web del BAPRO, en el denominado "plazo fijo inclusión", y requiere estar registrado previamente con una dirección de email.

Por lo tanto, con esta tasa especial se generará una ganancia de 1,80% en 30 días.

Este porcentaje es mayor y resulta, luego de un año, en una renta positiva al compararla con la inflación, que se encuentra nuevamente con una tendencia descendente, tras haber registrado el INDEC, en julio, un incremento de 2,1%, por los aumentos estacionales de vacaciones de invierno.

Además, los clientes de Banco Provincia que buscan hacer un plazo fijo tradicional por otros canales, podrán ganar una tasa elevada, que ahora se ubica en 21% de TNA, 1,5 puntos porcentuales más altos que el mes pasado, en el caso de los depósitos destinados a personas humanas en el canal digital, a través de Banca Internet Provincia (BIP) y de las Terminales de Autoservicio (TAS) ubicadas en las sucursales, durante un lapso de 30 a 59 días, por un monto depositado que debe ser entre un mínimo de $1.000 hasta un máximo de $20 millones.

Esta tasa también es una de las más altas encontradas entre las principales entidades del sistema financiero, y se mantiene en ese nivel desde más de 4 meses, y equivale a ganar una renta de 1,73% en 30 días (21% TNA).

Para el ahorrista que busca hacer un plazo fijo digital a un tiempo mayor, a un período de 60 a 89 días, una colocación para personas humanas, por medio de BIP o TAS, pagará 21,75% de TNA. Y de 90 a 119 días brinda 22%.

Finalmente, si se constituye un plazo fijo tradicional minorista de manera presencial, se puede tramitar desde los cajeros automáticos (ATM), pero en ese caso la tasa recibida será inferior en un punto porcentual respecto al canal digital, por lo que se ganará allí 20% de TNA de 30 a 59 días. Una renta que también es 1,5 puntos porcentuales más alta que meses previos.

Plazo fijo le gana a la inflación y dólar

En resumen, el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, en el que consultó a 47 economistas locales, prevé que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en uno de los niveles más bajos de los últimos 12 meses, ya que calculó que en agosto fue de 1,7%.

Por ende, la tasa pagada por un plazo fijo en el Banco Provincial por la web hoy es 0,1 punto porcentual más alta que la inflación, y vuelve a ganar poder adquisitivo.

Asimismo, según el REM, para el corriente septiembre se espera una leve suba de la inflación para ubicarse en un esperado 1,8%, lo que igualaría a la tasa actual en pesos. En tanto, para octubre se prevé que vuelva a ser de 1,7%.

Por otro lado, también la renta del plazo fijo tradicional le gana al movimiento del precio del dólar oficial, debido a que el minorista ascendió 1,3% en todo agosto y en septiembre prácticamente se encuentra sin modificaciones.

Y, según los precios operados en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3), en todo septiembre también avanzaría alrededor de 1,3%. Por lo que la renta en pesos está superando al dólar, como inversión, en estos últimos meses.

De hecho, en todo 2026, el billete estadounidense apenas ascendió un total de 3,4%.

Plazo fijo Banco Provincia: cuánto ganás con $2 millones

En caso de realizar un plazo fijo tradicional digital a través del sitio web de Banco Provincia, el canal que brinda la tasa más alta, con una inversión inicial de $2 millones, como ejemplo, durante el tiempo mínimo de 30 días, se ganará un total de $2.036.164.

Así, la ganancia de este depósito será de 36.164 pesos adicionales con esta inversión, que representa una renta de 1,80% mensual, o 22% de TNA.

Y si se selecciona la App y los otros medios digitales, con los $2 millones se ganará un total de $2.034.520, que representa generar unos $34.520 adicionales, que equivale a obtener una ganancia de 1,73% en 30 días, es decir, una tasa nominal anual de 21%.

El plazo fijo tradicional en Banco Provincia puede ser armado desde el home banking o a la Banca Internet Provincia (BIP), o la aplicación para dispositivos móviles (app), que tiene un token integrado, de la entidad.

Asimismo, como se ha mencionado, se puede efectuar desde la página web oficial del BAPRO, que es el único canal en el que se paga la tasa especial más alta de 22% de TNA.

Desde allí se tiene que ingresar al menú principal en el segmento "Personas", y luego seleccionar "Inversiones". Paso siguiente, se precisa elegir la opción "plazo fijo" y después optar por indicar para hacer "Nuevo Plazo Fijo".

Se continúa, para terminar con el depósito, con detallar la modalidad del certificado (tradicional u otra), la moneda seleccionada, la cuenta asociada al mismo, la cantidad de dinero a invertir y los días de la colocación, o una fecha de vencimiento, superior a los 30 días.

El monto mínimo que se precisa invertir es simbólico, debido a que tiene que ser superior a los $1.000.

Para terminar con esta inversión, tocar el botón "Continuar", donde se necesita revisar todos los datos ingresados para evitar haber tenido errores previos al completar las planillas. Se finaliza todo el preceso al "Confirmar".

El plazo fijo tradicional vuelve a ubicarse como una alternativa de inversión más que interesante para los ahorristas, debido a que brinda una renta positiva, ya que le volvió a ganar a la inflación. Al mismo tiempo que está superando al movimiento del precio del dólar. Al menos, luce muy atractiva para antes que comience el clima electoral para las presidenciales del 2027.