CEDEAR de Meta puede subir 30% en dólares, según experto de Inv.est

CEDEAR de Meta podría subir hasta 30% en dólares según las proyecciones de Inv.est basadas en el crecimiento de la publicidad e inteligencia artificial

Los CEDEARs ofrecen resguardo ante la devaluación local y diversificación, pese a un reciente aumento de costos.

Se destaca su liderazgo en publicidad e IA, con un potencial de suba del 30% en dólares para sus acciones.

En un momento en que existen comportamientos mixtos de las diversas variables políticas y económicas tanto locales como del exterior, analistas del mercado están recomendando invertir en Meta Platforms (META), la propietaria de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, además de ser un líder indiscutido en el mercado de publicidad online y de fuerte desarrollo en inteligencia artificial. Se puede acceder en pesos a fracciones de acciones de esta compañía, por medio de sus CEDEAR, y según las proyecciones, el valor de este activo puede escalar hasta 30% en dólares en los próximos meses.

Los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) se adquieren en pesos y representan a fracciones de acciones de grandes empresas internacionales e índices sectoriales que cotizan en Wall Street en dólares. Por lo que se convierten también en un resguardo ante el riesgo local, ya que ofrecen una cobertura frente a la devaluación del peso, y además permiten diversificar la cartera al apostar por compañías que cotizan en mercados del exterior.

El primero es la devaluación de la moneda local a través del pronóstico del precio del dólar para los próximos seis meses.

Por eso, ajustan su cotización en base a dos factores. El primero es la devaluación de la moneda local a través delpronóstico del precio del dólar para los próximos seis meses contado con liquidación (CCL). Y, en segundo lugar, el precio del propio activo representado en Estados Unidos, por lo que incluye el riesgo y la variación de la firma en Wall Street.

"Meta continúa apareciendo como una alternativa interesante, con una capitalización de mercado aproximada de u$s1,51 billones y un múltiplo entre precio/ganancias cercano a 22 veces. La valuación todavía resulta razonable frente a otras grandes tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente considerando que la compañía mantiene tasas de crecimiento elevadas en su principal negocio", resume a iProfesional Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est.

De hecho, indica que en el segundo trimestre de 2026, Meta Platforms registró ingresos por u$s60.801 millones, un crecimiento interanual del 28% y levemente por encima del techo de su propia proyección.

"Los ingresos publicitarios aumentaron 27%, impulsados por una suba del 14% en la cantidad de anuncios mostrados y del 12% en el precio promedio por publicidad. Estos números refuerzan la idea de que la inteligencia artificial ya está teniendo un impacto concreto sobre la segmentación, la recomendación de contenidos y el retorno que obtienen los anunciantes en Facebook, Instagram, WhatsApp y Reels", detalla Castro.

Además, señala que la empresa proyectó ingresos de entre u$s61.000 millones y u$s64.000 millones para el tercer trimestre, señal de que "la actividad comercial continúa mostrando una buena dinámica".

Aunque acota que la "contracara" para esta empresa estuvo en la rentabilidad presentada en el último balance, debido a que los costos y gastos crecieron 55%, el margen operativo descendió del 43% al 31% y la ganancia neta cayó 14%, hasta los u$s15.848 millones.

"Parte del deterioro se explicó por cargos legales por u$s2.400 millones y costos de desvinculaciones por u$s1.180 millones, pero también por el fuerte crecimiento de las inversiones en infraestructura", subraya Castro a iProfesional.

En detalle, Meta destinó más de u$s31.000 millones a gastos de capital durante el trimestre y elevó su proyección anual de inversiones a un rango de u$s130.000 millones a u$s145.000 millones. Como consecuencia de todo ello, el flujo de caja libre trimestral se redujo a "solamente" los u$s784 millones.

Meta opera oficinas corporativas y centros de desarrollo en más de 30 países, en los que tiene un total de más de 75.000 empleados.

Conviene comprar CEDEAR de Meta en 2026

Para los analistas, las acciones de Meta Platforms (META), y por consecuencia sus CEDEARs, son recomendadas para invertir porque pueden subir hasta 30% en dólares en los próximos meses.

En la actualidad, la cotización de las acciones de Meta se ubica en torno a los u$s613, por lo que en todo el 2026 acumulan un retroceso de 7% en dólares, aunque en los últimos 30 días ascienden más de 4% en moneda estadounidense.

"En términos de potencial, un escenario base podría ubicar nuevamente a la acción en la zona de u$s700 a u$s750, lo que representaría una suba aproximada de entre 14% y 22% desde los valores actuales", detalla Castro.

Para completar que, en caso se ubicarse en un escenario más optimista, si las inversiones en inteligencia artificial comienzan a traducirse en mayores ingresos y el mercado vuelve a convalidar una prima superior por crecimiento, "Meta podría acercarse a u$s800, equivalente a un potencial cercano al 30% en dólares".

Como dato a tener en cuenta, las acciones de Meta llegaron a una cotización máxima histórica de u$s785 hace poco más de un año, el 11 de agosto de 2025.

Por eso, Castro concluye: "El principal riesgo es que el aumento de inversiones en centros de datos, capacidad computacional y contratación especializada continúe creciendo más rápido que los ingresos y presione durante varios trimestres los márgenes y el flujo de caja. Aun así, Meta conserva una posición atractiva dentro de los CEDEAR: combina crecimiento publicitario, escala global, monetización concreta de la inteligencia artificial y una valuación que todavía resulta defendible".