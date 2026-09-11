El riesgo país bajó y cerró la semana en 485 puntos, su valor más bajo en un mes

En una jornada de alta volatilidad, los títulos soberanos argentinos mostraron resultados mixtos y las acciones en Wall Street no repuntaron

El riesgo país cerró este viernes con una baja de seis unidades. El indicador se ubicó en 485 puntos básicos, su nivel más bajo en casi un mes.

El índice que elabora JP Morgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. La última vez que había tocado valores similares fue el 17 de agosto, cuando alcanzó los 480 puntos.

La caída del riesgo país refleja una mejora en la percepción del mercado sobre la deuda argentina. Sin embargo, esta baja estuvo acompañada por un comportamiento dispar de los bonos soberanos en dólares.

Bonos argentinos operaron con resultados mixtos

Entre los títulos que cotizan bajo legislación extranjera, el panorama fue desigual. El AL29D avanzó 0,2% y el AL35D ganó 0,1%.

En sentido contrario, el AE38D perdió 0,6% y el GD46D cayó 0,9%. Los inversores ajustaron posiciones según los plazos de vencimiento de cada instrumento.

La disparidad en el comportamiento de los bonos muestra que el mercado sigue evaluando con cautela los distintos tramos de la curva de deuda argentina, premiando los plazos más cortos.

Wall Street operó con optimismo tras dato de inflación en Estados Unidos

Los mercados internacionales cerraron la jornada del viernes con signo positivo. El dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a agosto marcó el tono.

El índice de precios al consumidor registró una suba de 0,4% en agosto. El número superó el dato de julio y evidenció una aceleración de los precios.

Pese a esto, los inversores mantuvieron sus expectativas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed). La entidad tendrá su reunión de política monetaria la próxima semana.

"Una lectura del CPI que valida niveles incómodos en la inflación genera sorpresivamente una reacción positiva en Wall Street, aunque sigue presionando a las tasas en dólares, dado que ya se anticipa una baja la semana próxima", afirmó el operador Gustavo Ber.

La paradoja del mercado estadounidense muestra que los inversores ya descuentan un recorte de tasas en la próxima reunión de la Fed, incluso con inflación acelerándose, apostando a que será un ajuste moderado.

Acciones argentinas no lograron sumarse a la tendencia positiva

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaron en su mayoría con bajas. No pudieron aprovechar el clima favorable de Wall Street.

Entre las principales caídas figuró Loma Negra con -3,5%. Le siguieron BBVA (-3,2%), Cresud (-3,2%), Transportadora de Gas del Sur (-3,2%) y Telecom Argentina (-2,4%).

En sentido contrario, Globant avanzó 2,9%. Tenaris y Ternium registraron subas más modestas de 0,7% y 0,6%, respectivamente.

En el plano local, el índice S&P Merval del mercado porteño cayó cerca de 2% en pesos. En dólares, medido al contado con liquidación, perdió 1,8%.

El Tesoro busca renovar vencimientos por 8,1 billones de pesos

La mirada de los inversores locales está puesta en la licitación de deuda del Tesoro. El Gobierno enfrenta un desafío importante en los próximos días.

Busca renovar vencimientos por $8,1 billones, concentrados principalmente en letras capitalizables y un bono dual. El resultado de esta licitación será clave para medir el apetito del mercado doméstico.

El éxito de la licitación dependerá de la capacidad del Tesoro para ofrecer tasas atractivas que convenzan a los inversores de renovar sus posiciones, en un contexto donde las expectativas de baja de la inflación empiezan a consolidarse.

El dólar oficial retrocedió cinco pesos y los financieros operaron estables

En el mercado cambiario, el dólar oficial retrocedió $5. Cerró a $1.530 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el dólar MEP terminó en torno a los $1.536. El contado con liquidación (CCL) se ubicó alrededor de los $1.594.

La brecha entre el dólar oficial y el CCL se mantuvo relativamente estable. Los inversores siguen monitoreando las señales del Banco Central sobre el ritmo de devaluación.

El petróleo se mantuvo arriba de los 100 dólares pese a la caída

El petróleo operó este viernes nuevamente por encima de los u$s100 por barril. Sin embargo, registró una caída cercana al 3% contra el pico previo.

En la jornada anterior, el precio internacional del crudo había superado los u$s107. Era un nivel que no alcanzaba desde fines de mayo por la renovada tensión en Medio Oriente.

El barril Brent se negoció este viernes a u$s104,4. En tanto, el petróleo crudo WTI -de referencia en el mercado estadounidense- operó en torno a los u$s100 luego de recortar más del 2% contra el cierre previo.

Los precios del crudo siguen siendo volátiles. Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las expectativas sobre la demanda global continúan marcando el ritmo del mercado energético.