Acciones argentinas caen en Wall Street por la IA y la incertidumbre sobre tasas de la Fed

Las acciones argentinas operan en baja en Wall Street, mientras los mercados siguen la tensión por la IA y esperan la decisión de la Fed

La jornada financiera comenzó con una marcada presión vendedora sobre los activos argentinos que operan en Wall Street. El movimiento se inscribía en un contexto externo de mayor cautela, condicionado por las dudas que genera el impacto del avance de la inteligencia artificial sobre las empresas tecnológicas y por la expectativa ante la próxima decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre las tasas de interés.

Entre los papeles argentinos que registraban los mayores retrocesos se encontraban Irsa (-2,3%), BBVA (-1,8%) y Edenor (-1,5%).

La debilidad también alcanzaba a los títulos de deuda. Los bonos argentinos comenzaban la rueda con bajas de hasta 1%, mientras que el riesgo país trepaba hasta los 497 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se ofrecía a $1.530. Por su parte, el dólar MEP operaba en $1.537 y el contado con liquidación (CCL), en $1.595.

Por qué preocupa el impacto de la inteligencia artificial

El comportamiento de los mercados internacionales estaba marcado, entre otros factores, por las advertencias que en los últimos días formularon distintos referentes de la industria tecnológica acerca de la velocidad que adquirió el desarrollo de la inteligencia artificial.

Entre las voces que plantearon reparos aparecen Dario Amodei, CEO de Anthropic; Sam Altman, CEO de OpenAI; y Elon Musk, quienes advirtieron sobre los riesgos asociados con una expansión acelerada de estas tecnologías.

La discusión incluso derivó en cambios dentro de las propias compañías. La semana pasada, Jacob Coxon, investigador de Anthropic y exintegrante de OpenAI, dejó su puesto tras cuestionar el modo en que la empresa estaba abordando las cuestiones vinculadas con la responsabilidad y la seguridad.

El sábado, Amodei volvió a referirse a los riesgos de una aceleración excesiva. Su preocupación apunta a una eventual etapa de "automejora recursiva" de los sistemas de inteligencia artificial, que, según advirtió, podría llevar las amenazas de ciberseguridad a una escala global.

En paralelo, Altman respaldó la necesidad de reforzar los controles y anunció que OpenAI permitirá que especialistas independientes sometan sus sistemas a auditorías externas.

Las advertencias se conocieron mientras las principales empresas tecnológicas comenzaban la rueda con fuertes pérdidas. Nvidia, una de las compañías clave en la infraestructura asociada con la IA, caía 4,18%. También retrocedían Marvell Technology (-8,98%), Intel (-7,18%) y AMD (-6,17%).

El escenario se desarrollaba pese a la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien relativizó las advertencias y sostuvo la necesidad de mantener la competencia con China por el liderazgo en inteligencia artificial.

Qué ocurre con el oro, la plata y el petróleo

La volatilidad también se reflejaba en otros mercados internacionales. El oro retrocedía 2,16%, hasta los 4.313 dólares por onza, mientras que la plata bajaba 2,68%, hasta los 63,44 dólares.

En sentido contrario, el petróleo WTI avanzaba hasta los 104 dólares por barril, en medio de un escenario internacional atravesado por las tensiones geopolíticas.

El mercado de deuda estadounidense también mostraba movimientos. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subía 1,8 puntos básicos, hasta el 4,992%.

La Fed define las tasas esta semana

El otro gran foco de atención para los inversores está puesto en la decisión que tomará la Reserva Federal este miércoles sobre el nivel de las tasas de interés.

El mercado contempla la posibilidad de un incremento del costo del dinero en un escenario en el que la inflación continúa siendo una preocupación para la economía estadounidense. Una eventual suba, además, entraría en tensión con la postura de Trump, quien se opone a un aumento de las tasas mientras se aproximan las elecciones legislativas de noviembre.

A las cuestiones monetarias se suma la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente, que también condiciona las perspectivas de los inversores y genera movimientos en distintos mercados.

Así, el comienzo de la semana encuentra a los mercados financieros bajo presión, con varios factores abiertos al mismo tiempo: la evolución de las tasas estadounidenses, las tensiones geopolíticas y las dudas sobre el impacto que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial puede tener sobre el sector tecnológico.

El Tesoro enfrenta una nueva prueba en el mercado de deuda

En el plano local, los inversores también seguirán de cerca la próxima licitación del Tesoro, que deberá afrontar vencimientos por $8,1 billones. La operación será una referencia para medir la capacidad del Gobierno de renovar sus compromisos y mantener la demanda por los instrumentos de deuda.

El resultado dependerá, entre otros factores, de las tasas que se ofrezcan para que los tenedores de pesos opten por reinvertirlos en nuevos títulos. En un escenario de mayor volatilidad financiera internacional, el costo que deba asumir el Tesoro para conseguir esa renovación también será seguido con atención por el mercado.

La operación llega después de una semana en la que el riesgo país había mostrado una mejora. El viernes, el indicador elaborado por JP Morgan cerró en 485 puntos básicos, seis unidades por debajo de la jornada previa y en su nivel más bajo en casi un mes.

Sin embargo, esa baja no estuvo acompañada por un comportamiento uniforme de los bonos argentinos en dólares. Mientras el AL29D subió 0,2% y el AL35D avanzó 0,1%, el AE38D cayó 0,6% y el GD46D retrocedió 0,9%.

Con el riesgo país nuevamente en 497 puntos al inicio de la nueva semana, la evolución de la deuda argentina vuelve a quedar vinculada tanto a los factores domésticos como al escenario financiero internacional. Una eventual suba de las tasas estadounidenses podría aumentar la presión sobre los activos de mercados emergentes y complicar las condiciones de financiamiento.