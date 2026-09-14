La CNV dio marcha atrás con una norma vinculada al eCheq que había autorizado en junio

Inversores pierden acceso a una vía clave de transferencias tras la decisión oficial, lo que reconfigura movimientos en el sistema financiero

La Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó el cheque electrónico como medio de pago para operaciones con Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). La medida responde a presión directa del Ministerio de Economía.

El organismo publicó hoy una resolución general que bloquea esta modalidad. A partir de ahora, todos los movimientos de fondos deberán canalizarse exclusivamente por transferencia bancaria, ya sea a cuenta a la vista o CVU asociada al CUIT.

La decisión apunta a bloquear un mecanismo de elusión impositiva que se disparó en 2026: el endoso de cheques electrónicos (eCheq) permite evitar el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios (IDCB), conocido como impuesto al cheque.

Los ALyC son intermediarios autorizados que operan en el mercado de valores. Hasta hoy, podían recibir fondos de clientes mediante cheques electrónicos con múltiples endosos.

Por qué Economía forzó la marcha atrás

La recaudación del impuesto al cheque viene cayendo mes a mes en 2026. En junio bajó 11% en términos reales interanual. Julio mostró una caída de 6,3%. Agosto de 2026 cerró con un desplome de 9%.

Al principio, el Gobierno atribuyó el deterioro a los magros indicadores de actividad económica. La economía exhibe niveles de consumo básico deprimidos.

Pero luego apareció otra explicación. Un informe de ARCA alertó sobre un fenómeno: aumentó el endoso de cheques electrónicos para eludir el tributo.

El analista Christian Buteler fue directo en su análisis: "El 13 de mayo de este año, hace solo 4 meses, se habilitaba a depositar echeq con más de 1 endoso en las ALyCs. La caída de la recaudación en el impuesto al cheque 11% y 9% en términos reales en julio y agosto respectivamente tiene sus consecuencias".

Cómo funcionaba el mecanismo de elusión

Cada vez más empresas descubrieron que podían endosar cheques electrónicos directamente a su cuenta de inversión en un ALyC, sin pasar por su cuenta bancaria. Ese endoso está exento del IDCB, que representa un 0,6% sobre cada operación.

"Se ahorraban el 0,6%. En un contexto de ajuste en todos los costos, por caída de rentabilidad, era un atajo tentador sin caer en la ilegalidad", explicó a LA NACION un contador que pidió reserva de identidad.

La CNV había habilitado esta modalidad hace apenas cuatro meses, en mayo de 2026. Incluso eliminó los límites en la cantidad de endosos.

Esa flexibilización abrió la puerta a operaciones que técnicamente no violaban la ley, pero sí erosionaban la base de recaudación tributaria.

Qué dice oficialmente la CNV sobre la prohibición

El organismo regulador aprobó la resolución general N° 1166 justificando la decisión en términos técnicos. Según el comunicado oficial del 14 de septiembre de 2026, busca "asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos".

También argumentó que apunta a "eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques". Y agregó: busca fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas.

La norma establece que "la transferencia será la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes".

Pero en el mercado nadie duda del verdadero objetivo: recuperar recaudación perdida por la vía del cheque electrónico.

Críticas del mercado a la marcha atrás

La resolución generó reacciones inmediatas en redes sociales. Operadores y analistas cuestionaron el ida y vuelta normativo en apenas cuatro meses.

Franco Tealdi, operador del mercado, fue duro: "Es horrible, sumado a que los bancos 'retienen por las dudas' el impuesto a débitos y créditos aun cuando fondeás a un agente de mercado. No hay incentivos para que las pymes operen en el mercado mediante ALyC. Inentendible".

Nau Bernues, CEO de Quaestus Advisory, apuntó: "Va en contra de la inclusión de Pymes en el mercado de capitales. Difícil estar a favor de una medida así, que parece más una medida para recaudar que para brindar transparencia y seguridad".

Alejandro Pagliero, operador de Matba-Rofex, criticó en la red X: "La única manera que había de ahorrarse el impuesto al débito y crédito se va nuevamente. Es una locura indignante todo esto".

Desde Inversiones Andinas resumieron el sentimiento general: "La CNV cortó la operatoria con e-cheq para entrar y salir de la cuenta comitente. Sin duda un paso hacia atrás, recordemos que hace 4 meses se había flexibilizado la misma normativa. Parece que prioridad número 1 es lo fiscal".