ChatGPT, Gemini y Claude nos dijeron qué acciones comprar: 2 meses después hay un ganador

Luego de consultar a tres IA, repasamos cuánto rindieron las acciones argentinas que recomendaron y qué asistente obtuvo el mejor rendimiento

ChatGPT, Gemini y Claude habían armado sus propias carteras con cinco empresas vinculadas al mercado argentino. El repaso hoy de los precios muestra fuertes diferencias entre las recomendaciones y nos permite conocer cuál convirtió $1 millón en una suma mayor.

Y es que, a comienzos de julio, tres de las principales herramientas de inteligencia artificial fueron consultadas sobre cuáles eran las cinco acciones argentinas más atractivas para invertir. ChatGPT, Gemini y Claude coincidieron en buena parte del diagnóstico, con una marcada preferencia por las empresas energéticas y diferentes apuestas dentro del sector financiero.

La propuesta de ChatGPT estuvo integrada por YPF, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur , Grupo Financiero Galicia y BYMA.

estuvo integrada por , y Gemini eligió Vista Energy, YPF, TGS, Pampa Energía y Loma Negra

eligió y Claude se inclinó por YPF, Vista, Pampa, Banco Macro y BBVA Argentina.

Las tres selecciones fueron presentadas el 10 de julio y, transcurridos poco más de dos meses, el comportamiento de las acciones permite efectuar un primer balance y determinar cuál de las IA obtuvo el mejor resultado.

La acción que encabezó las recomendaciones de la IA

YPF (YPFD) fue la gran coincidencia entre ChatGPT, Gemini y Claude y también terminó convirtiéndose en una de las mejores decisiones del período. La acción pasó de un precio equivalente a $7.440 el 10 de julio, ajustado por el desdoblamiento 10 a 1, a $9.180 el 15 de septiembre, por lo que, la mejora alcanzó así el 23,4%.

Es importante destacar que, antes de la operación, YPF cotizaba a $74.400 y cada acción fue dividida en diez títulos -de ahí surgen los $7.440-. La inversión no perdió valor por ese movimiento, dado que el accionista pasó a contar con diez veces más unidades a un precio proporcionalmente menor. Comparar directamente los $74.400 de julio con los $9.180 actuales generaría una caída ficticia cercana al 88%.

El avance estuvo acompañado por los resultados operativos de la petrolera ya que YPF informó una ganancia neta de u$s1.210 millones en el segundo trimestre, frente a u$s58 millones del mismo período del año anterior, mientras sus ingresos aumentaron 42% interanual y alcanzaron u$s6.570 millones. La producción de petróleo no convencional creció 47% y el EBITDA ajustado llegó a un máximo de u$s2.800 millones.

La empresa también elevó su proyección de inversiones para 2026 de u$s5.800 millones a u$s6.200 millones y aumentó su estimación anual de EBITDA de u$s6.000 millones a u$s8.000 millones. La mejora del petróleo, el crecimiento de Vaca Muerta y los avances en eficiencia operativa fortalecieron la posición del papel durante el período.

Vista Energy quedó muy cerca del primer puesto

Vista Energy (VIST) avanzó 23,2% y quedó apenas por debajo de YPF. El papel subió desde $33.720 hasta $41.540, por lo que se convirtió en una de las principales responsables del resultado obtenido por Gemini y Claude.

La empresa había sido seleccionada por esas dos IA debido a su exposición a Vaca Muerta, su crecimiento productivo y su capacidad para aumentar exportaciones. Los números presentados después de la recomendación acompañaron esa elección dado que Vista informó ingresos por u$s1.150 millones durante el segundo trimestre, con un aumento interanual del 89%, mientras la producción de hidrocarburos creció 32%.

El desempeño de Vista marcó una diferencia importante entre las carteras. ChatGPT no incluyó a la petrolera, mientras Gemini y Claude asignaron un 20% teórico de sus portafolios a esta compañía. La combinación de Vista e YPF permitió que ambas propuestas capturaran el mejor tramo del mercado argentino durante los últimos dos meses.

Pampa Energía (PAMP), otra de las coincidencias entre las tres herramientas, mostró una mejora más moderada debido a que sus acciones pasaron de $5.180 a $5.540, con una ganancia del 6,9%. El resultado fue positivo y aportó estabilidad, incluso cuando quedó lejos del rendimiento obtenido por las dos petroleras.

Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) tuvo un recorrido diferente y su papel retrocedió desde $9.595 hasta $9.440 y acumuló una baja del 1,6%. Su variación tuvo una incidencia limitada debido a que estuvo cerca de mantenerse estable. La misma empresa formaba parte de las recomendaciones de ChatGPT y Gemini, mientras Claude decidió dejarla afuera.

Los bancos fueron el punto débil de las carteras

La principal diferencia entre las tres propuestas apareció en el sector financiero, acá, ChatGPT eligió Grupo Financiero Galicia (GGAL), mientras Claude incorporó Banco Macro (BMA) y BBVA Argentina (BBAR). Gemini evitó por completo los bancos y esa decisión terminó siendo determinante para quedarse con el primer puesto.

Grupo Financiero Galicia bajó desde $8.335 hasta $6.725, lo que representa una pérdida del 19,3%. Esa caída absorbió una parte importante de la ganancia que ChatGPT había obtenido con YPF y Pampa Energía.

Banco Macro descendió desde $14.800 hasta $12.140 y perdió 18%, mientras BBVA Argentina cayó desde $10.420 hasta $7.755, con un retroceso del 25,6%. BBVA fue la peor inversión entre las 15 recomendaciones consideradas, incluso cuando el banco informó una mejora trimestral de sus ganancias y mantuvo niveles elevados de capital y liquidez. Sus ingresos y beneficios por acción quedaron por debajo de las estimaciones del mercado, un resultado que limitó el entusiasmo de los inversores.

Claude quedó especialmente expuesta al comportamiento del sector debido a que asignó dos de sus cinco posiciones a entidades financieras. Las ganancias de YPF, Vista y Pampa fueron suficientes para sostener el portafolio en terreno positivo, pero no permitieron que se acercara al rendimiento de Gemini.

ChatGPT tuvo una exposición menor, con Galicia como única entidad bancaria.

De todos modos, la caída de ese papel se combinó con el retroceso de BYMA y dejó a su cartera levemente por debajo del capital inicial.

Qué ocurrió con BYMA y Loma Negra

BYMA perdió 14,4%, al pasar de $314 a $268,75. La compañía había sido elegida únicamente por ChatGPT, bajo la idea de que podría beneficiarse de una expansión del mercado de capitales, un mayor volumen negociado y el crecimiento de las cuentas de inversión.

La empresa presentó durante el período sus resultados del segundo trimestre y continuó ampliando su actividad, pero ese desempeño operativo no alcanzó para sostener la cotización en el Merval. La acción ya mostraba una valuación exigente frente a otras alternativas locales y quedó rezagada durante la corrección de agosto.

Loma Negra (LOMA), incluida solamente por Gemini, cayó de $3.582,50 a $3.080 y registró una pérdida del 14%. Este papel había sido el más cuestionado en la revisión inicial de las recomendaciones, debido a que Allaria le asignaba un potencial de suba acotado y una calificación de "mantener".

Su retroceso confirmó, hasta el momento, aquella postura más prudente. Sin embargo, la presencia de Loma Negra no impidió que Gemini encabezara la competencia, porque el avance de Vista, YPF y Pampa compensó ampliamente la pérdida de la cementera.

Gemini lidera la competencia, por ahora

Gemini es, por ahora, la IA ganadora. Su principal acierto fue combinar tres energéticas con buenos resultados y evitar los bancos, el sector más castigado dentro de las selecciones.

Vista e YPF aportaron ganancias superiores al 23% , Pampa sumó cerca de 7% y TGS se mantuvo prácticamente estable.

, Pampa sumó cerca de 7% y TGS se mantuvo prácticamente estable. La caída de Loma Negra fue el único retroceso de peso.

Claude obtuvo el segundo puesto gracias a su apuesta por Vista, ausente en la cartera de ChatGPT. Sin embargo, la elevada participación bancaria redujo de manera considerable el resultado.

ChatGPT quedó tercera por la combinación de Galicia y BYMA, pese a haber acertado con YPF y Pampa.

El período analizado todavía es breve y no permite establecer qué herramienta realizó la mejor recomendación de largo plazo. Dos meses pueden premiar una concentración sectorial que más adelante pierda fuerza, mientras una acción rezagada podría recuperarse y modificar el orden. La comparación muestra, de todas formas, que la selección de sectores tuvo más peso que la coincidencia sobre empresas individuales.

Y por esto que, si revisamos hoy aquellas carteras, Gemini consiguió la mejor relación entre aciertos y errores, Claude mantuvo el capital en terreno positivo y ChatGPT perdió apenas 1%, pero superó con claridad al índice. El próximo balance dependerá de si las energéticas conservan el impulso y de cuánto puedan recuperar los bancos antes del cierre del año.