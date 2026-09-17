Expertos recomiendan Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs), que se compran en pesos, para invertir antes de elecciones en Estados Unidos

Al escenario de tensión mundial, por la suba de las tasas de interés por parte de la Fed y del precio del petróleo por encima de los u$s100, se le suma que el 3 de noviembre que viene serán las elecciones de medio término en Estados Unidos, en el que Donald Trump se juega el apoyo del electorado, con datos mixtos en la economía de dicho país. Para cubrirse ante estos sucesos, los expertos de IOL invertironline, recomiendan 5 CEDEARs para posicionarse en determinadas empresas e índices sectoriales.

Cabe recordar que los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) cotizan de manera doméstica en el ByMA, se compran en pesos y representan fracciones de acciones de compañías internacionales que cotizan en dólares y de índices (ETF) mundiales de diferentes activos. Y no se trata del temor a las variaciones de los dólares en el presupuesto 2027, dado que el mercado analiza la viabilidad de la proyección oficial

Estos instrumentos brindan cobertura cambiaria, debido a que varían en base al precio del dólar contado con liquidación, y también ofrecen proyección global con acciones que listan en el extranjero.

En este caso, la selección propuesta por IOL combina el crecimiento sólido de una big tech como Google (GOOGL), a lo que se le suma la fuerte posición al desarrollo de infraestructura en inteligencia artificial, con Nvidia (NVDA).

Además, se suman tres CEDEARs vinculados a índices (ETF), donde se busca la protección del capital mediante la estabilidad de flujos de caja de Consumo Básico (XLP) y los dividendos defensivos de Servicios Públicos (XLU). Y, finalmente, la captura de la demanda estructural vinculada a la Minería de Cobre (COPX).

"A pocas semanas de las elecciones de medio término, Estados Unidos entra en una etapa decisiva de definición política en un contexto de señales económicas mixtas y baja aprobación presidencial. Con el mercado laboral recuperando fuerza en agosto (162.000 puestos creados), una inflación del CPI persistente en 3,4% que reforzó las expectativas de una suba de tasas en la reunión del 16 de septiembre y un Congreso dividido como el escenario más probable, la volatilidad suele acentuarse antes de abrir paso a un rebote", reflexiona Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.

Como antecedente en el mundo bursátil, este experto menciona que el índice S&P 500 registró subas en los 12 meses posteriores a cada elección de medio término, desde 1950, "en el 100% de los casos (con una mediana del +14,7%), reflejando que el mercado reacciona positivamente a la eliminación de la incertidumbre regulatoria más allá de qué partido gane".

Por eso, en este contexto de "reconfiguración" de expectativas sobre la estrategia de la Fed sobre las tasas de interés y la "rotación táctica", "la selectividad de activos resulta fundamental", considera Villacorta.

Así, a través de CEDEARs, los inversores pueden posicionarse en pesos desde el mercado local en alternativas clave para atravesar el proceso electoral.

Por lo pronto, este experto indica que la estacionalidad muestra que septiembre suele ser el "tramo más débil del año electoral, formando pisos de entrada entre fin de septiembre y principios de octubre antes del rally post-electoral".

"La historia confirma que la renta variable reacciona favorablemente al cierre de los comicios, sin importar el partido ganador, al eliminarse el descuento por riesgo regulatorio y fiscal", subraya Villacorta.

A raíz de ello, detalla que luego que se conozca la resolución electoral, el liderazgo de las inversiones "suele rotar desde sectores defensivos (utilities y consumo básico) hacia sectores de alto crecimiento y consumo discrecional (tecnología)".

5 CEDEARs para posicionarse en Estados Unidos

En resumidas cuentas, estos son los 5 CEDEARs recomendados por IOL invertironline para posicionarse en este escenario volátil y de elecciones legislativas en Estados Unidos.

1.Google (GOOGL)

El CEDEAR de Google (GOOGL) se ubica como una "sólida opción de crecimiento resiliente" de cara a la rotación post-electoral, indica Villacorta. Esta compañía considerada como "Big Tech" tiene negocios distribuidos en distintos segmentos de negocios.

"Apoyada en su liderazgo en publicidad digital, la constante expansión de su infraestructura en nube y múltiples fuentes de monetización en IA, cotiza a múltiplos atractivos para capturar el rebote que históricamente lidera el sector tecnológico tras las elecciones", enumera el experto.

2.CEDEAR de Nvidia (NVDA)

La inversión en el CEDEAR de Nvidia (NVDA) apunta a posicionarse en un referente "indiscutido" de la revolución de la IA, debido a que se especializa en semiconductores destinados a la Inteligencia Artificial.

"Aunque la volatilidad del sector tecnológico se acentúa en la antesala de los comicios por la sensibilidad a las tasas, la demanda estructural de infraestructura de cómputo sostiene intacta su tesis de largo plazo frente al ciclo político en Washington", tranquiliza Villacorta.

3.ETF de Consumo Básico (XLP)

El CEDEAR del índice (ETF) de Consumo Básico (XLP) agrupa a las compañías líderes de la industria de alimentos, bebidas y productos para el hogar. Es decir, apunta al denominado "consumo defensivo".

"Funciona como un refugio de valor ideal para mitigar la volatilidad estacional y los nervios del mercado durante los meses de septiembre y octubre, garantizando flujos de caja estables y menor sensibilidad al ciclo político", explica Villacorta.

4.ETF de Servicios Públicos (XLU)

El CEDEAR del índice (ETF) de Servicios Públicos (XLU), es otro sector "defensivo" recomendado por estos analistas, debido a que brinda exposición directa a firmas de electricidad, agua y gas con demanda inelástica.

"En un entorno donde las tasas de la Fed se mantienen elevadas y persiste la incertidumbre electoral, su perfil defensivo y su atractiva generación de dividendos la convierten en una herramienta clave para la preservación de capital", dice Villacorta.

5.ETF de Minería de Cobre (COPX)

Finalmente, la recomendación se posiciona en el CEDEAR de ETF de Minería de Cobre (COPX), que se encuentra dentro de la categoría de materias primas y transición energética.

"Constituye un vehículo estratégico para capturar la demanda global del metal en la electrificación y el desarrollo tecnológico. Ofrece una cobertura real desvinculada de la agenda legislativa norteamericana, beneficiándose del gasto en infraestructura global y la demanda industrial de mediano plazo", concluye Villacorta.