En un escenario de volatilidad en los mercados locales y mundiales, los elegidos son bonos en pesos, Obligaciones Negociables y CEDEARs

La volatilidad en los mercados bursátiles local y mundial, más la estabilidad doméstica en el precio del dólar y una inflación con tendencia a la baja, están reconfigurando las inversiones y los resguardos de los ahorristas. Para salir protegido de este escenario, un analista de la City recomienda cuáles con los 3 instrumentos preferidos para volcarse en estos momentos.

En este sentido, Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, sugiere cubrir tres "necesidades bastante claras que existen entre los inversores argentinos: obtener rendimiento en pesos, generar renta en dólares y diversificar fuera del riesgo local".

Para tener buena tasa en pesos, propone el bono de la Provincia de Buenos Aires con vencimiento al 2027 (PBA27). En tanto, sostiene que las Obligaciones Negociables (ON) permiten construir una renta en moneda dura y, finalmente, los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) brindan acceso a compañías globales.

"La combinación entre estos instrumentos puede ser especialmente útil en un contexto donde conviven tasas elevadas, incertidumbre política local de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y un escenario internacional en el que el costo del dinero sigue siendo alto", resume Castro a iProfesional.

Justamente, a nivel mundial, se pone también en juego la reciente decisión de la Reserva Federal (Fed) de subir 25 puntos básicos la tasa de referencia, para que se ubique en un rango de entre 3,75% a 4%.

"Lo más importante fue la señal hacia adelante: la mayoría de los miembros espera, al menos, una suba adicional antes de fin de año y tasas cercanas al 4% durante 2027. El mensaje es que la inflación estadounidense continúa siendo elevada y que la autoridad monetaria está dispuesta a mantener condiciones financieras restrictivas durante más tiempo", advierte Castro.

Para Argentina, este analista considera que este escenario "no es el más favorable", debido a que los bonos del Tesoro norteamericano ofrecen tasas cercanas al 5% a diez años, por lo que aumenta el rendimiento que los inversores internacionales exigen para asumir riesgo argentino.

"Esto puede limitar una eventual compresión del riesgo país y encarecer el costo de financiamiento externo, un punto particularmente importante para Argentina pensando en una eventual vuelta más profunda al mercado internacional de deuda", detalla Castro a iProfesional.

Por lo tanto, las tasas altas en Estados Unidos también tienden a fortalecer globalmente al dólar y a reducir el atractivo relativo de las monedas emergentes.

En cuanto a las acciones de empresas, una tasa internacional más alta reduce el valor presente de los flujos futuros y suele perjudicar, especialmente, a compañías de crecimiento y mercados emergentes.

"Mientras las tasas estadounidenses permanezcan elevadas, creemos que el mercado argentino va a requerir fundamentos sólidos para seguir subiendo y probablemente mantendrá niveles elevados de volatilidad", sostiene Castro a iProfesional.

Con este panorama, los tres instrumentos recomendados para invertir son:

1.Bonos en pesos

Una de las alternativas que más interés genera hoy son los bonos en pesos, especialmente aquellos que ajustan por inflación o pagan tasa variable. Con una inflación en descenso, pero que todavía es relevante, y tasas locales que se mantienen en niveles elevados, "estos instrumentos permiten buscar rendimientos reales positivos sin asumir directamente riesgo cambiario", menciona Castro.

Y puntualiza: "Dentro de este segmento, vemos atractivo al bono de la Provincia de Buenos Aires con vencimiento el 30 de abril de 2027 (PBA27), que actualmente ofrece una tasa cercana al 34% anual (TAMAR más 7%) y tiene la ventaja de pagar una tasa variable, por lo que puede seguir capturando niveles elevados de rendimiento mientras las tasas en pesos continúen altas".

Por eso, sostiene este analista que para inversores con gastos y objetivos en moneda local, sigue siendo una "alternativa interesante" para una parte de la cartera.

2.Obligaciones Negociables (ON) en dólares

La segunda opción que continúa ganando espacio son las Obligaciones Negociables (ON) en dólares de empresas líderes.

"El atractivo principal es que permiten dolarizar la cartera y, al mismo tiempo, obtener una renta periódica, algo que no sucede, simplemente, manteniendo dólares líquidos. Además, el contexto internacional de tasas todavía altas en Estados Unidos hace que los rendimientos exigidos a la renta fija en dólares permanezcan elevados, lo que también se traslada a la deuda corporativa argentina", destaca Castro.

Dentro de este segmento, indica que prefiere las emisiones bajo ley extranjera de compañías con "buenos balances, generación de caja y negocios vinculados a sectores que producen dólares, como YPF o Vista Energy".

"Para un inversor moderado, pueden ser una forma de obtener rendimiento en moneda dura con menor volatilidad que la que suelen mostrar los bonos soberanos argentinos", resume Castro a iProfesional.

3.CEDEARs

La tercera alternativa sugerida para invertir en este momento son los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs), que permiten diversificar el riesgo argentino y acceder desde el mercado local, en pesos, a compañías internacionales, ya que son fracciones de acciones mundiales.

Además, al estar vinculados al dólar financiero, funcionan también como una forma de mantener exposición cambiaria.

"En un escenario de tasas altas en Estados Unidos creemos que hay que ser más selectivos, porque este contexto tiende a castigar a las empresas de crecimiento con valuaciones demasiado exigentes. Por eso, priorizamos compañías consolidadas, con negocios previsibles y fuerte generación de caja. Dentro de este grupo vemos atractivo a McDonald’s, por su perfil defensivo, escala global, capacidad de generación de efectivo y una valuación que se volvió más razonable después de la corrección reciente", finaliza Castro a iProfesional.