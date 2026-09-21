Emisiones de empresas y provincias superan los u$s20.000 M y habrá más lluvia de dólares

La racha de emisiones de títulos de deuda en dólares, que arrancó tras el triunfo electoral de Milei en las legislativas de octubre, seguirá firme

No hay dudas: los inversores están demasiado interesados en prestarle dólares a las empresas argentinas. Sobre todo, a las energéticas. Mejor dicho: a todo lo vinculado con petróleo y gas. No es un secreto, todo el mercado lo sabe, pero es cada vez más evidente. El megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) captó u$s234 millones a través de un título de deuda. Se trata de la operación local más grande del año en la plaza doméstica. El Banco Central, en tanto, celebra la racha y espera con ansias el ingreso de estos dólares al mercado de cambios.

VMOS construirá y operará un oleoducto que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica en Río Negro. Los fondos de la emisión de deuda se usarán para capital de trabajo e inversión en activos físicos para el desarrollo de las operaciones. Detrás del megaproyecto están energéticas de primera línea, gran aval y atractivo para los inversores: YPF, Vista, Pampa Energía, PAE, Pluspetrol, Chevron, Shell, Tecpetrol y GyP.

El consorcio salió a buscar u$s100 millones, ampliable hasta u$s300 millones. Recibió ofertas por mucho más de lo esperado y se quedó con casi todo lo que le ofrecieron (u$s234 millones). Cortó a la par, con una tasa de 6,25% anual. Adcap, que participó como colocador en esta primera emisión, destaca que se trata del plazo más largo (cuatro años) entre las emisiones locales, consistente con el volumen de la operación.

Si bien se trata de la emisión en dólares más grande del año en el mercado interno, otras empresas, principalmente petroleras, estuvieron cerca:

Edenor: u$s213 millones , a tres años y tasa de 7,5%

, a tres años y tasa de 7,5% Pampa Energía: u$s200 millones , a tres años y tasa de 5,5%

, a tres años y tasa de 5,5% Pluspetrol: u$s167 millones, a tres años y tasa de 6,5%

YPF: u$s161 millones, a tres años y tasa de 6,5%

Banco Galicia: u$s151 millones, a un año y tasa de 3,2%

YPF: u$s122 millones, a tres años y tasa de 5,5%

Tecpetrol: u$s100 millones, a tres años y tasa de 5,5%

Prevén más emisiones de bonos y dólares para el mercado

La racha de emisiones de títulos de deuda en dólares, que arrancó tras el triunfo electoral de Javier Milei en las legislativas de octubre, seguirá firme en los próximos meses, estima el analista Gustavo Ber. Incluso, cree que el temor electoral en 2027 no paralizará por completo la dinámica. Los inversores valoran estos papeles por su rol defensivo: pese al contexto externo, operan con baja volatilidad. Esto lo lleva a pensar que a mediano plazo la demanda seguirá vigente. Empresas y provincias aprovecharían el apetito del mercado para captar más dólares.

Estas operaciones son clave para el mercado de cambios porque buena parte de los fondos ingresa (de manera gradual) a la plaza local. Esto se traduce en más oferta de dólares, lo que juega a favor de la estabilidad del tipo de cambio y le da espacio al Banco Central para comprar más divisas. De hecho, parte de la buena performance del peso y de las reservas en 2025 se explica por las liquidaciones de estas emisiones. Contribuyen así a la oferta de dólares que también generan las exportaciones y los préstamos bancarios al sector privado en moneda extranjera.

Racha de emisión de deuda en dólares, imparable

Las nuevas colocaciones de deuda anticipan más oferta de dólares en el mercado de cambios. Pero hay un remanente importante de lo que ya se emitió y aún no ha ingresado: hasta finales de agosto, faltaban liquidar en el mercado de cambios alrededor de u$s4.400 millones. El dato surge de una exposición del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning. Desde el triunfo electoral de Milei en las legislativas de octubre, detalla, entre empresas y provincias habían emitido u$s20.200 millones entre el mercado interno y el exterior. De ese monto, se habían liquidado u$s15.800 millones.

Varias empresas tienen en agenda nuevas emisiones. También, provincias: San Juan planea captar hasta u$s600 millones en Nueva York. Según trascendidos, apunta a realizar la operación entre finales de este mes y principios del próximo. Busca el momento propicio para minimizar el costo financiero. Lo haría con un título que vence en 2035 y el objetivo es financiar proyectos de infraestructura.

Sería la primera emisión de deuda internacional de esta provincia, que ahora muestra un perfil más atractivo por el boom minero. Santa Cruz también tiene planes de salir al mercado internacional de deuda, por el mismo monto y mismo objetivo de San Juan. También ostenta dólares frente a los inversores, gracias a las crecientes exportaciones de energía.

De concretarse, ambas provincias se sumarían a la racha de emisiones de deuda sub-soberana que se desató tras el mencionado triunfo electoral de Milei en octubre del año pasado. Hasta ahora, en orden cronológico, se realizaron de la siguiente manera: