Experto de la City recomienda el CEDEAR de McDonald's: cuánto puede subir en dólares

El analista señaló que los CEDEARs de esta empresa son ideal para invertir en momentos de volatilidad global, tras la suba de tasas de la Fed

LosCertificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) permiten invertir en compañías globales desde el mercado local y en pesos, y además son un instrumento de dolarización. Al respecto, un experto de la City recomienda al de McDonald´s (MCD), la empresa multinacional de comida rápida, debido a que puede subir de precio hasta 40% en dólares en los próximos meses.

Sobre todo, se considera que esta firma es ideal para este momento de volatilidad mundial, donde las tasas de interés reguladas por la Reserva Federal (Fed) se encuentran en alza, en pleno momento de inercia alcista en la inflación.

McDonald´s (MCD) tiene presencia en más de 100 países, con más de 41.800 restaurantes.

En tanto, los CEDEARs permiten diversificar el riesgo argentino y acceder desde el mercado local, en pesos, a compañías internacionales, ya que son fracciones de acciones mundiales que cotizan en dólares en su mercado de origen.

"En un escenario de tasas altas en Estados Unidos creemos que hay que ser más selectivos, porque este contexto tiende a castigar a las empresas de crecimiento con valuaciones demasiado exigentes. Por eso, priorizamos compañías consolidadas, con negocios previsibles y fuerte generación de caja, como McDonald’s", recomienda Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, a iProfesional.

Y agrega: "McDonald’s (MCD) aparece como una alternativa interesante dentro del universo CEDEAR, para inversores que buscan exposición a una compañía global, defensiva y con fuerte generación de caja. Se destaca también por su escala global, capacidad de generación de efectivo y una valuación que se volvió más razonable después de la corrección reciente".

CEDEAR de McDonald's, escenarios de suba

En resumidas cuentas, el CEDEAR de McDonald´s (MCD) es recomendado por los analistas porque puede llegar a subir hasta 40% en dólares en los próximos meses.

En la actualidad, las acciones de esta empresa cotizan en torno a los u$s250, aproximadamente 25% por debajo de sus máximos de 52 semanas, "y actualmente opera alrededor de 20 veces las ganancias esperadas", detalla Castro.

Para completar que, después de la corrección de los últimos meses, "la valuación vuelve a resultar atractiva para una empresa con una de las marcas más reconocidas del mundo y un modelo de negocios basado principalmente en franquicias, que le permite mantener márgenes elevados y una generación de caja relativamente estable".

En este sentido, destaca que el último balance mostró algunas señales mixtas. Es que en el segundo trimestre las ventas comparables globales crecieron 1,3%, mientras que en Estados Unidos avanzaron apenas 0,8%, reflejando un consumidor de "menores ingresos todavía presionado por la inflación y un desempeño más moderado de las promociones".

Sin embargo, destaca que la ganancia ajustada alcanzó a u$s3,38 por acción y superó las expectativas del mercado.

La estrategia de la empresa, detrás de la recomendación

"La compañía está reforzando su estrategia de precios, promociones digitales y fidelización con el objetivo de recuperar tráfico en sus restaurantes, especialmente en Estados Unidos", subraya Castro.

En cuanto a la oportunidad para la compra de las acciones de esta empresa, para este experto, pasa, justamente, porque buena parte de estas dificultades ya parece estar incorporada en el precio.

"Si McDonald’s logra recuperar gradualmente el crecimiento de ventas y mejorar el tráfico durante los próximos trimestres, vemos razonable un escenario base en la zona de que la acción toque los u$s300 a u$s315, lo que implicaría un potencial aproximado de entre 20% y 26% desde los valores actuales", sostiene Castro.

En tanto, en un escenario más optimista, con una recuperación más fuerte del consumo y de los márgenes, las proyecciones son que la acción podría regresar hacia los u$s330 a us$340, equivalente a una suba cercana entre 32% a 36%.

"El principal riesgo continúa siendo la debilidad del consumidor estadounidense, especialmente en los segmentos de menores ingresos, que podría seguir reduciendo el gasto fuera del hogar. Aun así, McDonald’s presenta características interesantes para una cartera de mediano y largo plazo: liderazgo de marca, escala global, generación recurrente de caja, dividendos y una valuación bastante más razonable después de la caída reciente", concluye Castro.

Por eso, este analista considera que el actual nivel de precios puede representar una "oportunidad" para comenzar a posicionarse en esta compañía mediante su CEDEAR.-