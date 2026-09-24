Outlet de cocinas: cuáles son los precios, dónde comprarlas y cuánto cuesta instalarlas

El mercado de cocinas muestra una amplia variedad de marcas y calidades. Lo que hay que tener en cuenta y los gastos no previstos

Comprar una cocina nueva puede costar desde unos $400.000 hasta casi $2 millones. La diferencia parece exagerada, pero tiene una explicación: a medida que sube el precio aparecen mejores materiales, hornos más grandes, rejas de fundición, encendido electrónico, timer, grill, estantes autodeslizantes y, en los modelos más sofisticados, comandos táctiles y doble corona.

El problema es que el precio publicado no siempre representa el gasto final, pues a la cocina hay que sumarle el traslado y, si es a gas, la instalación. Una colocación sencilla puede demandar alrededor de $90.000 a $132.000 de mano de obra, mientras que una modificación importante de la instalación puede llevar el presupuesto a varios cientos de miles de pesos. Incluso a veces hay remodelación del ambiente cocina.

Por eso, el mercado de outlets se transformó en una alternativa interesante, pues permite encontrar cocinas de marcas conocidas, muchas veces de fin de línea, exhibición o con detalles estéticos, a valores inferiores a los de las cadenas tradicionales. La clave está en saber qué se está comprando y cuánto se ahorra realmente.

Desde $400.000 a casi $2 millones: por qué cambia tanto el precio de las cocinas

En el segmento de entrada que va de los $400.000 a los $500.000 aparecen cocinas sencillas de 50 a 56 centímetros. Florencia, Escorial y algunas alternativas de otras marcas compiten en esta franja. En esta categoría se paga básicamente lo necesario para cocinar: cuatro hornallas, horno a gas y una estructura sencilla y si bien algunas incorporan visor, luz interior o encendido, no necesariamente reúnen todas esas prestaciones.

El primer salto importante aparece alrededor de los $500.000-$650.000, pues en este nivel se encuentran modelos con mejores terminaciones, puertas de vidrio, acero inoxidable, encendido electrónico y diferentes sistemas de parrilla. Escorial, por ejemplo, ofrece distintas versiones de sus líneas Candor, Master Classic y Master Style.

El salto dentro de la propia marca está relacionado con el equipamiento, pues una versión superior puede sumar encendido de una mano y rejas de fundición, dos elementos que no necesariamente aparecen en las alternativas más económicas. El comprador empieza entonces a pagar no solamente por la función básica sino por comodidad, materiales y durabilidad.

Florencia, Peabody y Drean: los precios destacados de la gama media

Florencia y Peabody ocupan buena parte del segmento intermedio, con modelos cercanos a $500.000 y otros que se acercan a $700.000, según la cantidad de prestaciones. En este rango aparecen con mayor frecuencia el acero inoxidable, la luz del horno, el encendido electrónico, parrilla y hornos de mayor capacidad. Drean también compite en este espacio, con sus modelos de 56 centímetros pueden incorporar hornos de gran capacidad y diferentes funciones de cocción.

La diferencia entre una cocina de $450.000 y otra de $650.000 no necesariamente significa que la segunda cocine mejor, pues lo que cambia es la experiencia de uso. Un horno más grande permite cocinar fuentes de mayor tamaño, con una luz interior que evita abrir la puerta para controlar la comida, una puerta con visor permite observar la cocción y el encendido electrónico elimina la necesidad de utilizar fósforos o un encendedor. Son detalles que se utilizan todos los días y que explican parte del aumento de precio.

Longvie: la marca que da un salto hacia una categoría superior

Longvie aparece en un escalón más alto, pues la marca ofrece cocinas de 56 y 60 centímetros con diferentes niveles de equipamiento. Entre sus modelos actuales hay alternativas con rejas de hierro fundido, luz, encendido electrónico, timer, cajón parrilla y estantes autodeslizantes. Una Longvie 13331XF de 56 centímetros se ubica actualmente cerca de $987.000 en la tienda oficial, con descuento sobre un precio de referencia superior. La versión suma rejas de hierro fundido, luz y encendido electrónico, mientras que otro modelo, la Longvie 13501XF de 56 centímetros, cuesta alrededor de $1,12 millones y agrega timer y estante autodeslizante. Desde ya que el salto ya es importante, pero también lo es la cantidad de prestaciones.

El comprador que pasa de una cocina básica a una Longvie de este nivel está pagando una construcción más robusta y equipamiento que apunta a un uso más intensivo.

El salto de $1,2 millones: horno de 70 litros

En torno de $1,2-$1,3 millones aparece otro cambio, como por ejemplo la Longvie 13601XF de 60 centímetros tiene horno de 70 litros, timer y estante autodeslizante. En la tienda oficial figura actualmente alrededor de $1,29 millones con descuento. El horno de 70 litros es uno de los elementos que más explica la diferencia frente a una cocina económica. Para una familia que utiliza el horno habitualmente, la capacidad puede ser más importante que determinados elementos estéticos, pues permite trabajar con fuentes grandes y cocinar mayor cantidad de alimentos.

Además, el estante autodeslizante mejora la seguridad y comodidad porque facilita extraer la fuente sin tener que introducir completamente las manos dentro del horno.

El segmento premium: casi $2 millones

En el extremo superior aparecen las cocinas con comandos Touch, doble corona y grill eléctrico. Por caso, la Longvie 21601XT tiene 60 centímetros, comandos táctiles, doble corona y grill eléctrico. Su precio promocional ronda actualmente $1,8 millones, frente a un valor de referencia de más de $2,5 millones. Acá el salto es mucho más visible.

Ya no se trata solamente de una cocina más grande o con mejor terminación, pues se incorpora tecnología de comandos y prestaciones que buscan acercar el producto a una categoría premium. En todo caso, la pregunta que debe hacerse el comprador es si realmente necesita esas funciones. Para alguien que cocina todos los días y utiliza intensivamente el horno, una cocina de este nivel puede tener sentido.

Para una persona que cocina ocasionalmente, probablemente una parte importante del precio se explique por prestaciones que utilizará poco. La diferencia de precio, entonces, no responde exclusivamente a la marca. Hay un componente importante de equipamiento.

Los mejores outlets para buscar una cocina

El outlet permite cambiar completamente la ecuación porque una cocina de gama superior puede aparecer al precio de un modelo convencional. Uno de los puntos que conviene mirar es GV Electro Premium Outlet, ubicado en Avenida Caseros 3590, CABA. El comercio se especializa en electrodomésticos y trabaja con productos outlet.

Otra alternativa es Oeste Service, en Pino 1587, El Palomar. Su outlet recibe productos directamente de fábrica y tiene una categoría específica de cocción que incluye cocinas, hornos eléctricos y microondas. El comercio informa que los productos de outlet pueden ubicarse entre 25% y 30% por debajo de los valores de comercios y grandes cadenas y para quienes viven en Zona Norte y alrededores, Electronorte Outlet, en Grand Bourg, es otra alternativa para comparar. Actualmente tiene una categoría específica de cocinas con una variedad amplia de modelos y marcas.

El relevamiento actual muestra, por ejemplo, una Whirlpool WFO4NBR outlet a unos $490.000, una Whirlpool WFB57 outlet alrededor de $488.000, una Tivoli de 56 centímetros a $580.000 y una Ariston de 60 centímetros eléctrica a unos $800.000. También aparecen modelos de Llanos, Eskabe, Telefunken y otras marcas.

La ventaja de Electronorte es justamente la variedad. En una misma búsqueda aparecen cocinas nuevas y productos outlet, lo que permite comparar cuánto cuesta realmente el descuento.

Pero hay una advertencia importante. En el caso de la Whirlpool WFO4NBR outlet, por ejemplo, el comercio aclara que la unidad puede presentar rayaduras o abolladuras y que tiene tres meses de garantía con el local. Esto muestra por qué no alcanza con mirar el precio, ya que el mejor no necesariamente es el que tiene el mayor porcentaje de descuento. Una cocina outlet de $500.000 puede ser una oportunidad si se trata de una unidad nueva, tiene garantía suficiente y ofrece prestaciones similares a otra de $700.000.

Pero una unidad con detalles estéticos importantes o garantía limitada debe compararse contra una cocina nueva antes de tomar la decisión.

Cuánto cuesta instalar una cocina

El gasto de colocación suele aparecer después de la compra y puede modificar bastante la cuenta final, pues para una cocina a gas que reemplaza a otra y utiliza una conexión existente, las referencias actuales ubican la instalación alrededor de $90.000-$132.000 de mano de obra, lo cual significa que una cocina de $450.000 puede terminar costando entre $540.000 y $582.000 una vez instalada, una de $650.000 pasa a aproximadamente $740.000-$782.000 y la de $1 millón queda en torno de $1,09-$1,13 millones. Pero esos valores corresponden a una instalación sencilla.

Cuando hay que modificar cañerías o sumar una boca de gas, el presupuesto cambia. Tomando en cuenta las referencias de septiembre de 2026, estas ubican la instalación de una boca entre $55.000 y $95.000, mientras que una prueba de hermeticidad puede costar entre $64.000 y $123.000. Una habilitación o rehabilitación puede ubicarse entre $240.000 y $360.000.

La instalación completa de gas natural en una vivienda puede llegar a $600.000 de mano de obra, dependiendo de la cantidad de bocas, los metros de cañería y si se incluye la habilitación y es por eso que no es lo mismo cambiar una cocina vieja por una nueva que instalar una cocina donde antes no existía una conexión.

Qué conviene mirar antes de comprar

El primer dato es el ancho. Una cocina de 50, 56 o 60 centímetros puede no entrar en el espacio disponible. Después hay que mirar el tipo de gas, ya que no todos los modelos vienen preparados de la misma manera y algunos requieren conversión según la instalación. El horno también merece atención, pues la capacidad en litros importa si se utiliza habitualmente para fuentes grandes y aquí también las rejas son otro punto relevante, ya que las esmaltadas son más económicas, mientras que las de fundición aparecen generalmente en modelos superiores.

El encendido electrónico aporta comodidad, pero no necesariamente justifica por sí solo pagar cientos de miles de pesos más y lo mismo ocurre con el timer, la luz, el grill y los estantes autodeslizantes, por lo que hay que pensar cuánto se van a utilizar.

En un outlet hay además que preguntar por el estado del producto. Puede ser nuevo de fin de línea, exhibido, tener una falla estética o corresponder a una unidad reparada. La garantía también puede ser diferente a la de una cocina comprada en un comercio tradicional.