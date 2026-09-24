Caputo le quita tensión al dólar con una maniobra y extiende la paz cambiaria

El ministro Luis Caputo desactivó lo que iba a ser otra jornada de tensión cambiaria. Este viernes será el fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagar a los inversores) de D30S6, letra dólar linked que vence el 30 de septiembre. El evento ya es un "clásico" de cada fin de mes, que suele agitar al mercado de cambios: los inversores tienen incentivos para que la cotización del dólar repunte ese día para cobrar más pesos por el título que vence. Pero esta vez sería diferente, con menor tensión a la habitual.

Las jornadas con fixing exponen una pulseada en el mercado: los grandes jugadores que están "comprados" en el título a vencer demandan más dólares para presionar al tipo de cambio al alza (y entonces cobrar más) y el equipo económico del Gobierno intenta atenuar el movimiento mediante la entrega de cobertura cambiaria a los inversores en el mismo segmento dólar linked y en futuros de dólar. El BCRA colabora con menos compras de divisas en la plaza cambiaria para no recargar la demanda.

Esta vez sería diferente gracias al buen canje que logró Caputo el martes. El ministro rolleó el 75% de lo que vencía de la D30S6. Ahora, el vencimiento de la letra ya no implicará u$s4.400 millones (el monto más abultado del segmento en la gestión de Javier Milei), sino "apenas" u$s1.100 millones. Si bien los tenedores de lo que no se canjeó tienen los mismos incentivos para presionar al tipo de cambio al alza, la reducción del monto acota la tensión y lo hace mucho más manejable.

El monto original a pagar por este título (u$s4.400 millones) superaba ampliamente al de D31G6, letra dólar linked que venció en agosto y hasta entonces representaba el vencimiento más grande del segmento con la actual administración (u$s2.600 millones). La tensión cambiaria durante la jornada del fixing de aquel instrumento obligó a Caputo a intervenir con fuerza para no perder la contienda y evitar que el precio del dólar se disparara.

Ese día, el Gobierno intervino en el mercado de dólar linked con ventas por unos u$s430 millones, según cálculos de PPI.

Los fixing de los últimos vencimientos dólar linked, que hasta entonces representaban los montos más abultados de la gestión de Milei (entre u$s2.200 millones y u$s2.600 millones), dejó señales evidentes:

26 de agosto (fixing de D31G6) : el volumen operado en instrumentos dólar linked trepó hasta u$s1.140 millones . El equipo económico habría vendido alrededor de u$s430 millones en ese segmento para atenuar la presión

: el volumen operado en instrumentos dólar linked trepó hasta . El equipo económico habría vendido alrededor de u$s430 millones en ese segmento para atenuar la presión 28 de julio (fixing de D31L6): el volumen operado en títulos dólar linked escaló hasta u$s840 millones, impulsado por la intervención del Gobierno. El BCRA no compró reservas por primera vez desde la racha que arrancó en los primeros días del año y el Tesoro habría vendido dólares en el mercado de cambios

Prevén paz cambiaria durante los próximos meses

Más allá de la acotada presión que pueda darse este viernes, en la City descuentan que la paz cambiaria seguirá firme al menos hasta que arranque el proceso electoral. El analista Gustavo Ber es uno de ellos: estima que hasta fin de año la cotización correrá un poco más cerca de la inflación. No prevé sobresaltos ni grandes tensiones en lo que resta de 2026: calcula que el precio en el mercado oficial mayorista cerrará octubre en la zona de $1.530 y el año terminaría en torno a los $1.600. Números más, números menos, la mayoría de sus colegas coincide en líneas generales.

La continuidad de la paz cambiaria está en la agenda de toda la City. En el mercado de futuros de dólar, los inversores "apuestan" a que el tipo de cambio oficial mayorista cerrará el año apenas por encima de $1.600. El avance previsto coincide con la inflación proyectada. El promedio de los analistas, bancos y consultoras económicas privadas proyecta la cotización a $1.630 al cierre de 2026, según el último REM del BCRA. Un poco más arriba, pero alineados con la perspectiva de un mercado cambiario tranquilo.

Cómo influye la venta de futuros y bonos del Tesoro en la calma del dólar

El tipo de cambio opera muy tranquilo: en lo que va de septiembre, avanza apenas 0,4% y gran parte del movimiento lo registró en los últimos días. En el año, suma apenas 4% nominal contra una inflación acumulada de más de 23%. Pero buena parte de la tranquilidad se explica por la intervención de Caputo: el ministro entrega toda la cobertura cambiaria que requieran los inversores en los mercados de dólar linked y futuros de dólar con tal de que la cotización no se escape mucho más allá de la línea de $1.500.

El miércoles, por ejemplo, el precio de la divisa avanzó hasta $1.516, nuevo máximo nominal. A pesar de la suba, hubo nuevos indicios de intervención oficial: el interés abierto en el mercado de futuros de dólar aumentó casi u$s200 millones, el mayor repunte diario en más de dos meses, mientras la letra dólar linked D30O6 operó u$s240 millones en el mercado secundario tras el canje, muy por encima de los u$s14 millones de la jornada anterior.

El Banco Central, en tanto, mantiene su plan de compras magras para no recalentar la demanda de dólares: durante la jornada sumó apenas u$s6 millones, monto similar al de los días previos. Para volver a registrar otra cifra abultada, la autoridad monetaria espera el próximo ingreso de dólares en bloque de alguna de las últimas emisiones de títulos de deuda en el exterior. De todas maneras, en lo que va del año acumula más de u$s14.300 millones, gracias al colchón que supo armar en el primer semestre.