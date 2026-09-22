Caputo renovó el 75% de una letra atada al dólar y despejó vencimientos por $5 billones

Las entidades financieras aumentaron su exposición a instrumentos públicos tras una medida del BCRA que facilitó la renovación de pasivos

El Ministerio de Economía concretó este martes un canje de deuda que marca un punto de inflexión. Logró renovar el 75% de una letra en pesos atada al dólar (D30S6) que vencía el próximo 30 de septiembre.

El monto canjeado alcanzó los u$s3.332 millones. Esto significa que el Palacio de Hacienda despejó vencimientos por unos $5 billones sobre un total de $13 billones que operaban a fin de mes, reduciendo significativamente la presión sobre el tipo de cambio.

La operación tuvo alta participación del sector privado. Según estimaciones, los bancos y fondos privados aportaron más del 50% del total canjeado, descontando la participación del Banco Central.

"La Secretaría de Finanzas anuncia que en la conversión anticipada en especie del día de hoy adjudicó un total de u$s3.332 millones, habiendo recibido ofertas por un total de u$s3.591 millones", informó el Palacio de Hacienda.

Cómo se distribuyó el canje entre los distintos instrumentos

La demanda se concentró en los títulos más cortos. La letra que vence el 30 de octubre captó el grueso de la operación.

Por la Lelink de octubre se adjudicaron u$s2.419 millones, lo que representa el 72,6% del total. Esta fue la opción más elegida por los inversores.

Por la Lelink de noviembre, el monto alcanzó u$s843 millones (25,3% del total). El plazo más largo, un bono atado al dólar mayorista que vence en junio de 2028, apenas captó u$s70 millones (2,1%).

El tipo de cambio de referencia para la conversión a pesos será el A3500 que publique el Banco Central el próximo 24 de septiembre, de lo cual se estima que el total de la operación rondó los $5 billones.

La clave que explica el salto en la participación privada

El resultado marca una mejora notable respecto al canje anterior. En agosto, Economía apenas logró renovar el 34% de los vencimientos.

La diferencia radica en una decisión del BCRA. La entidad autorizó a los bancos a incluir bonos atados al tipo de cambio dentro del cupo permitido para tenencia de títulos públicos.

Hasta ahora, ese límite —determinado según la tenencia de pases de cada banco— permitía principalmente la compra de LECAP. Desde la Comunicación "A" 8483, el margen puede aplicarse a cualquier título público en pesos, incluidos los dólar linked y duales.

"El cambio amplía la demanda potencial por deuda del Tesoro y parece preparar el terreno para incorporar instrumentos de mayor plazo en la próxima licitación", señalaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Martín de la Fuente, analista de Bavsa, agregó otro factor: "A diferencia del canje anterior, el Tesoro incorporó esta vez una alternativa larga con el TZV28 además de dos Lelinks cortas (D30O6 y D30N6), estrategia que facilitó un mayor porcentaje de adhesión".

Qué pasa ahora con el dólar y los próximos vencimientos

El dato más relevante mirando hacia adelante es el monto que queda en circulación. Tras el canje, la D30S6 tendrá un valor nominal de apenas u$s1.098 millones al 25 de septiembre.

"Está en niveles similares al fixing de la D30A6 (u$s1.062 millones), lo que a priori debería adelantarnos que la dinámica del tipo de cambio no va a ser tan tensa como en ocasiones pasadas", explicó de la Fuente.

Da la impresión de que participó el BCRA en la operación. De la Fuente estimó una tenencia de u$s800 millones de D30S6 por parte de la entidad monetaria. "Suponiendo que participó con ese mismo size, el porcentaje de adhesión de privados (neteando BCRA) sigue siendo elevado, superando el 50%", indicó.

Las autoridades económicas se preparan para el próximo llamado a licitación, que se concretará este jueves, con un universo ampliado de instrumentos tras la nueva normativa del Banco Central.