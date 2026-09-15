Caputo vuelve a intervenir sobre el dólar: las operaciones detrás de la paz cambiaria

El mercado de cambios volvió a sentir la mano de Luis Caputo. Y con bastante peso: el ministro de Economía habría intervenido con fuerza para que el tipo de cambio no se escape mucho más allá de la línea de $1.500 en el segmento oficial mayorista. Y con bastante peso: se estima que existió una fuerte intervención en el tipo de cambio oficial mayorista . Vigila muy de cerca el movimiento de la divisa y entrega toda la cobertura cambiaria que demanden los inversores en los mercados de dólar linked y futuros de dólar. A corto plazo, con el nuevo virtual techo en la zona de $1.515, seguirá interviniendo para acotar la presión. La paz cambiaria y la desinflación siguen firme entre sus prioridades.

El día que más se sintió fue el miércoles: en el mercado de dólar linked, el volumen operado trepó a casi u$s400 millones, más del cuádruple respecto a los u$s97 millones promedio en lo que va de septiembre. Incluso, fue el monto negociado más alto desde principios del mes pasado, a excepción de las jornadas en las que hubo fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagar a los inversores) de algún instrumento.

En la letra que vence en septiembre, D30S6, el miércoles se operaron casi u$s178 millones, versus u$s90 millones promedio en el mes. En su par de octubre, la letra D30O6, la diferencia fue más contundente: se negociaron u$s206 millones, versus apenas u$s3 millones en el promedio del mes. A la vez, en el mercado de futuros de dólar, el interés abierto aumentó u$s84 millones hasta u$s3.879 millones, impulsado principalmente por la suba en el contrato de octubre.

El ministro aflojó la mano en las dos últimas jornadas de la semana. No fue necesario intervenir tanto con menor presión compradora. El volumen operado en la letra dólar linked de septiembre cedió a u$s90 millones y u$s62 millones el jueves y viernes, respectivamente. En la de octubre, se negociaron u$s41 millones en ambas jornadas, pero aún muy por encima de los u$s3 millones promedio del mes.

El volumen operado el miércoles en el mercado de dólar linked es uno de los más altos del año. En montos aproximados, entre las disparadas recientes se destacan:

26 de agosto (fixing de D31G6): u$s1.140 millones

28 de julio (fixing de D31L6): u$s840 millones

1 de julio: u$s530 millones

9 de septiembre: u$s400 millones

27 de agosto: u$s390 millones

Volumen operado en dólares (Infografía: iProfesional)

Menos compras de reservas, otra herramienta para atenuar la presión

La entrega de cobertura cambiaria a los inversores en los segmentos de dólar linked y futuros de dólar son hoy la principal herramienta para atenuar la presión cambiaria. Pero no es la única: el BCRA también regula sus propias compras de divisas en función de cómo viene la mano en el mercado de cambios, con el objetivo de no recalentar la demanda y evitar así más presión contra el peso. En los últimos días fue más evidente: el promedio de compras de la semana cayó a u$s8,4 millones, el más bajo desde que arrancó el programa de recomposición de reservas, a principios de año.

Incluso, en el arranque de la semana volvió a observarse el cartel de "sin intervención" en el resumen de la jornada del BCRA. Es decir, cerró la sesión con cero compras. Es la segunda vez que ocurre desde la racha compradora que inició el 5 de enero. Es la primera vez que ocurre en un día sin presión de un fixing. De todas maneras, tiene un trasfondo: era feriado en Estados Unidos y la inactividad afuera, como siempre, reduce notablemente los flujos. Aún así, en lo que va del año acumula más de u$s14.200 millones en compras.

La combinación entre intervenciones de los instrumentos en pesos atados al dólar y la reducción de compras de reservas en el mercado de cambios ha logrado mantener la cotización de la divisa relativamente estable, apenas por encima de la línea de $1.500 en la plaza oficial mayorista. Al cierre del viernes, a $1.508. Es exactamente el mismo precio con el que arrancó el mes. Así, hasta ahora, la variación de septiembre es cero. Totalmente quieto. En lo que va del año, avanza menos de 4% nominal. Contra el techo de la banda de flotación, marca una diferencia de más de 25%.

Sin crisis cambiaria a la vista, según el mercado

Por cuestión de cálculos y rendimientos, el analista Martín Genero no ve motivos de acá a fin de año para posicionarse en algún instrumento en pesos. Sí o sí, sugiere a sus clientes no salirse de opciones hard dólar o dólar linked. De todas maneras, aclara que no prevé crisis cambiaria por lo menos hasta las elecciones: el frente externo está sólido gracias al shock exportador y un superciclo de commodities que parece venir con un divestment trade (depreciación del dólar contra sí mismo) de fondo, lo que empuja al alza a los activos reales.

"Un dato nuevo relevante: la compra neta de billetes y monedas de ahorristas minoristas en el mercado oficial tocó un máximo en doce meses, no visto desde octubre de 2025 (elecciones legislativas). Esto no anticipa crisis por exceso de demanda de dólares (la cuenta corriente es positiva hace cuatro meses consecutivos, algo inédito, gracias al superciclo de commodities y mayor capacidad exportadora). Pero enciende otra alarma: escasa demanda de pesos", resalta.

El precio del dólar seguirá avanzando durante los próximos meses, pero sin sobresaltos ni grandes presiones, de acuerdo con la expectativa de la City. Probablemente, un poco más cerca del índice de inflación. Para el promedio de los analistas y bancos, el tipo de cambio oficial mayorista cerrará el año en torno a $1.630, según el REM que elabora el BCRA. En el mercado de futuros, los contratos a diciembre se negocian en la zona de $1.610. Ambos "pronósticos" implican un avance de entre 6% y 8%, en línea con el IPC proyectado hasta fin de año.