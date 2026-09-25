Las tasas llegan al 5% anual, pero exigen inmovilizar los dólares durante un año. Cuánto paga cada banco y qué condiciones pide

Los plazos fijos en dólares volvieron a ofrecer tasas más atractivas para los ahorristas que buscan obtener un rendimiento en moneda dura. En el presente mes, algunas entidades llegan al 5% de Tasa Nominal Anual (TNA), aunque las mejores condiciones aparecen en colocaciones de 365 días o más.

La diferencia entre bancos no es menor. Para una colocación de u$s10.000 durante un año, una tasa del 5% representa unos u$s500 de intereses, mientras que una TNA del 3,50% deja alrededor de u$s350, siempre que se cumplan las condiciones de cada oferta.

Qué bancos pagan más por tus dólares

Entre las propuestas relevadas en septiembre, Banco Macro llega al 5% TNA para colocaciones de 366 días o más. En el caso del Banco Nación la tasa nominal anual es del 4,50% para personas humanas que constituyan el depósito por canales electrónicos y elijan plazos de entre 365 y 720 días.

También aparecen tasas de hasta 3,80% en Bancor para depósitos de 365 días o más y 3,75% en Banco Comafi para colocaciones a un año. En BBVA, gracias a una promoción de septiembre llega al 3,50% para depósitos de 365 días, aunque se encuen sujeta a determinadas condiciones.

El dato que surge de esta comparación es que las tasas máximas no están disponibles para cualquier plazo. La diferencia entre colocar los dólares durante 30, 90 o 180 días y dejarlos inmovilizados durante un año puede ser significativa.

El caso del Banco Nación permite ver con claridad cómo funciona esta escala. Para personas humanas que operan por canales electrónicos, la tasa es de 1,25% TNA entre 30 y 59 días, 1,50% entre 60 y 89 días, 1,90% entre 90 y 179 días, 2,75% entre 180 y 269 días, 3,25% entre 270 y 364 días y 4,50% entre 365 y 720 días.

Con esas tasas, una colocación de u$s10.000 durante 90 días al 1,90% TNA genera aproximadamente u$s46,85 de intereses. Si el mismo monto se coloca durante 365 días al 4,50%, el rendimiento ronda los u$s450.

En el caso del Banco Macro también existe una escala creciente según el tiempo de permanencia. La tasa informada pasa del 2% en los plazos iniciales al 5% para colocaciones de 366 días o más, mientras que otros bancos concentran sus mejores condiciones en depósitos de un año.

Es importante recordar que la TNA es una tasa anualizada, por lo que una colocación de pocos meses no genera automáticamente el porcentaje completo anunciado. Para calcular el interés de una operación se toma el capital, la tasa anual y la cantidad de días del depósito.

Por ejemplo, para una colocación de u$s10.000 a 90 días y 1,90% TNA, el cálculo aproximado es: 10.000 × 0,019 × 90 / 365 = u$s46,85.

Qué se debe tener en cuenta antes de colocar dinero a plazo fijo

Antes de constituir un plazo fijo en dólares, hay que revisar quién puede acceder a la tasa publicada, cuánto exige el banco y por cuánto tiempo quedará inmovilizado el dinero. Algunas propuestas se encuentran dirigidas a personas humanas, otras requieren operar por canales electrónicos.

A su vez, también existen promociones asociadas a determinados montos o segmentos de clientes. El monto mínimo también puede cambiar según la entidad. Banco Nación establece un mínimo de u$s100 para su modalidad de plazo fijo en dólares, mientras que BBVA informa un mínimo de u$s1.000 para su plazo fijo clásico en dólares.

En este último caso, además, el plazo máximo informado es de 365 días. Por último, se debe tener en cuenta la liquidez, si se compara a este instrumento con otro tipo de activos como los fondos comunes de inversión en dólares. En un plazo fijo tradicional, el capital queda inmovilizado hasta el vencimiento.