Reservas netas se acercan a u$s10.000 millones y la City sugiere dolarizarse con bonos

El Central desacelera la compra de dólares para no sobrecargar la demanda. Aún así, las reservas netas subirían más en el último trimestre

Otra rueda en la que el Banco Central no compra reservas. Ya no sorprende. Con el cero del viernes, van tres jornadas sin compras desde la seguidilla que arrancó a principios de enero. Aún así, de a poco, las reservas netas avanzan hasta ubicarse entre u$s7.500 millones y u$s9.700 millones, según cálculos privados.

Se trata del nivel más alto desde por lo menos 2021, previo al incesante deterioro con la gestión de Alberto Fernández. En la City prevén que las reservas crecerán más en el último tramo del año y rotan posiciones en pesos hacia activos dolarizados.

El saldo cero del viernes para el BCRA tiene como trasfondo una jornada particular: el fixing (fijación del tipo de cambio de referencia que se utiliza para determinar el monto en pesos a pagar a los inversores) de la letra dólar linked D30S6, que vence en los próximos días, presionó al tipo de cambio al alza. En jornadas así, el Central prefiere comprar poco o directamente no comprar para no sobrecargar la demanda de dólares.

Si bien la jornada no fue tan tensa como pudo haber sido, gracias al buen canje que logró el ministro Luis Caputo (rolleó el 75% de lo que vencía), era esperable que se registrara cierta presión contra el peso: los inversores que están "comprados" en la letra a vencer suelen demandar dólares el día del fixing para buscar que el tipo de cambio suba y, de este modo, cobrar más. Es un "clásico" de fin de mes, previo al vencimiento de cada papel dólar linked. La movida de los grandes jugadores hizo que el precio oficial de la divisa en el mercado mayorista repuntara hasta $1.525, nuevo máximo nominal.

Hasta ahora, dos de las tres jornadas sin compras del BCRA se dieron en el marco de un tipo de cambio presionado por el fixing de una letra dólar linked:

25 de septiembre: fixing de la letra dólar linked D30S6.

28 de julio: fixing de la letra dólar linked D31L6.

7 de septiembre: jornada sin fixing, pero con poco flujo de divisas por el feriado en Estados Unidos.

Reservas netas del BCRA, cada vez más grandes

Aún así, de a poco, las reservas netas siguen en alza. Portfolio Personal Inversiones estima que al cierre de agosto se ubicaban en poco más de u$s7.500 millones, el nivel más alto en cinco años. El cálculo es parte de la medición más exigente, que tiene en cuenta los vencimientos de Bopreal a doce meses y los depósitos del Tesoro a la vista. El bróker de bolsa estima que al 21 de septiembre se mantenían en valores similares, levemente superiores al cierre del mes pasado. Las reservas líquidas, en tanto, se encontrarían por encima de u$s24.600 millones.

Facimex las calcula un poco más arriba: estima que las reservas netas se encuentran en torno a u$s9.700 millones. Para llegar al monto, excluye de las reservas brutas los encajes bancarios, el swap con China, obligaciones con organismos internacionales, Sedesa y vencimientos de Bopreal a doce meses. La cifra contrasta con la de hace dos años atrás, primer año de Javer Milei, cuando se encontraban en terreno negativo por u$s4.800 millones, a pesar de la fuerte recuperación tras el cambio de mandato.

La performance del BCRA podría mejorar pronto. Delphos Investment estima que en los próximos meses se acelerará la compra de reservas. No hasta niveles similares a los de la primera mitad de 2026, sino respecto al magro resultado de septiembre. La mejora vendría de la mano de una mayor oferta estacional del agro y una dinámica favorable para el saldo comercial hacia fin de año. De todas maneras, el acumulado hasta ahora es excelente: más de u$s14.300 millones en compras en lo que va del año. Ni el más optimista lo habría imaginado cuando arrancó el esquema de recuperación de reservas.

La City se inclina por dolarizar parte de la cartera

"En el último mes, la dinámica relativa entre Boncer y Bonar comprimió el diferencial de tasas reales y llevó la depreciación real implícita a niveles bajos frente a los máximos recientes, mejorando el atractivo de dolarizar parte de la cartera. Este escenario se combina con una perspectiva más favorable para la acumulación de reservas del Banco Central en los próximos meses respecto a septiembre, apoyada por una mayor oferta estacional del sector agroexportador y por una estacionalidad favorable del saldo comercial hacia fin de año", afirma Delphos Investment.

Para inversores muy expuestos a pesos, la consultora sugiere dolarizar parte de la cartera de manera gradual y priorizar los bonos hard dólar por sobre los instrumentos dólar linked. Esto se debe a que "la brecha cambiaria se mantiene en niveles bajos y reduce el atractivo de asumir el riesgo de brecha implícito en estos activos". En el segmento hard dólar, inicialmente prefiere al AO27, mientras monitorea el tramo 2029 para eventualmente extender duration si mejora el punto de entrada.

Para el manejo de caja de corto plazo, Martín Genero, de Clave Bursátil, sugiere a sus clientes posicionarse en el T15E7, bono en pesos del Tesoro que vence el 15 de enero. La sugerencia se basa en que el tipo de cambio luce cada vez más lejos de justificar cobertura cambiaria en ese lapso.

En bonos hard dólar, tiene como núcleo de estrategia a los cortos locales (AO28 y AO29) debido a la "buena perspectiva de pago". Además, espera que eventuales caídas de precios, asociadas a temores políticos, den punto de entrada, con la expectativa de repuntes posteriores por mejoras en la perspectiva de continuidad de Milei.