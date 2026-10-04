Por qué el CEDEAR de Starbucks puede subir hasta 20% en dólares según consultora Inv.est

El CEDEAR de Starbucks se consolida como opción de mediano plazo con proyección de suba de hasta 20% en dólares tras un sólido balance de la cadena

Analistas prevén un potencial alza del 20% impulsado por su plan de transformación y rentabilidad.

La empresa muestra una sólida recuperación global con ventas en alza y márgenes de ganancia en expansión.

Los CEDEARs de Starbucks permiten dolarizarse y proteger el capital ante el tipo de cambio local.

En un contexto en el que las acciones y bonos se hundieron hasta 16%, los ahorristas que están buscando salir del riesgo local a través de empresas líderes mundiales, tienen como alternativa invertir en pesos en los CEDEARs recomendados por expertos para operar en el mercado local que representan fracciones de acciones que cotizan en el exterior en dólares. Allí aparece la recomendación de los expertos en Starbucks (SBUX), la cadena de cafeterías líder en todo el planeta, debido a que puede escalar hasta 20% en dólares en los próximos meses.

El dato que genera atracción en Starbucks, nacida en 1971 en Estados Unidos, es que opera en más de 83 países, donde supera a nivel global las 40.000 sucursales, con fuerte presencia, principalmente, en EE.UU. y China.

Cabe recordar que los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) se adquieren en moneda doméstica y permiten dolarizarse ya que posibilitan cubrirse ante el movimiento del tipo de cambio, debido que su cotización se mueve en base al precio del contando con liquidación. Y también ajusta en relación a la variación del valor de la acción original, que es representada por este activo, en Wall Street.

"Starbucks (SBUX) aparece como una alternativa interesante dentro del universo CEDEAR para inversores que buscan exposición a una compañía global en proceso de recuperación", opina Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, a iProfesional.

Y agrega que el último balance de la compañía mostró señales concretas de esa recuperación, debido a que en el tercer trimestre fiscal, las ventas comparables globales crecieron 7,9%, impulsadas por un aumento de 4,2% en las transacciones, mientras que en Estados Unidos las ventas comparables también avanzaron 7,9%.

"Además, la compañía acumuló cuatro trimestres consecutivos de crecimiento en ventas comparables y dos trimestres seguidos de expansión de márgenes. A partir de estos resultados, Starbucks elevó su proyección anual y espera cerrar 2026 con un crecimiento de ventas comparables superior al 6% en Estados Unidos", destaca Castro a este medio.

Al mismo tiempo, este analista bursátil sostiene que otro catalizador que hace atractivo a invertir en esta compañía es la reestructuración internacional.

"Starbucks ya modificó su estrategia en China y ahora analiza desprenderse de una participación mayoritaria de su negocio en Japón, una operación que podría valorar esa unidad en alrededor de u$s3.000 millones. La idea es liberar capital y concentrar esfuerzos en el negocio norteamericano, donde se juega buena parte de la recuperación de márgenes y rentabilidad", resume Castro.

Es buen momento para comprar el CEDEAR de Starbucks

A la hora de las recomendaciones, los expertos ven atractivo en comprar el CEDEAR de Starbucks (SBUX), debido a que se espera que la acción original suba de precio hasta 20% en dólares en los próximos meses.

Para tener una idea, las acciones de Starbucks cotizan en alrededor de u$s95, todavía por debajo de su máximo de 52 semanas de u$s110,5.

"La tesis no pasa tanto por una valuación baja, ya que el mercado todavía le asigna múltiplos elevados, sino por la posibilidad de que el plan de transformación impulsado por su CEO, Brian Niccol, siga mejorando en ventas, tráfico y rentabilidad", resume Castro a iProfesional.

Por lo que concluye que, desde los valores actuales, un escenario base podría ubicar nuevamente a la acción en la zona de u$s110 a u$s115, "lo que implicaría un potencial aproximado de entre 16% y 21% en dólares".

Incuso, afirma que algunos analistas internacionales "tienen objetivos todavía superiores, aunque el principal riesgo es que la recuperación de ventas no se traduzca suficientemente rápido en crecimiento de ganancias y márgenes".

Es que con tasas de interés todavía altas en Estados Unidos, además, "una valuación exigente puede limitar la expansión de múltiplos", alerta Castro.

En resumidas cuentas, el tipo de negocio al que se enfoca Starbucks posiciona a esta cadena de cafeterías en una "oportunidad de recuperación de mediano plazo más que como una acción defensiva o de valuación barata", concluye Castro a iProfesional.