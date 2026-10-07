Riesgo país amenaza con cortar la lluvia de dólares por emisiones de provincias y empresas

Se diluyó el efecto Bolsonaro y el indicador volvió a acercarse a los 600 puntos. Cómo puede impactar en la emisión de empresas y provincias

Septiembre fue un mes movido para la emisión de títulos de deuda en dólares: unos u$s3.200 millones entre empresas y provincias. Es el monto más alto desde noviembre del 2025, mes en el que se aceleraron las colocaciones tras el shock de confianza que produjo el triunfo electoral de Javier Milei en las legislativas.

El BCRA celebra estas operaciones porque son dólares que después ingresan al mercado de cambios: la oferta ayuda a estabilizar el tipo de cambio y comprar más reservas. Pero el repunte en el riesgo país y en las tasas de Estados Unidos podrían moderar la racha de emisiones. De hecho, luego de la euforia que vivieron los mercados por el triunfo de Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil, este miércoles el indicador elaborado por JP Morgan volvió a rebotar con fuerza: sube 3% y se ubica en los 590 puntos básicos.

Desde noviembre, tras el triunfo electoral de Javier Milei, las emisiones de títulos de deuda en dólares realizadas por empresas y provincias superan los u$s21.200 millones, de acuerdo con cálculos del analista Pedro Siaba. Se realizaron de la siguiente manera:

Noviembre de 2025: u$s3.546 millones

Diciembre de 2025: u$s1.787 millones

Enero de 2026: u$s3.101 millones

Febrero de 2026: u$s1.166 millones

Marzo de 2026: u$s337 millones

Abril de 2026: u$s2.050 millones

Mayo de 2026: u$s2.169 millones

Junio de 2026: u$s1.310 millones

Julio de 2026: u$s1.968 millones

Agosto de 2026: u$s659 millones

Septiembre de 2026: u$s3.167 millones

De los más de u$s21.200 millones emitidos, alrededor de u$s17.000 millones corresponden al sector privado, tanto en el mercado local como en el exterior. Principalmente, empresas petroleras. El monto restante (u$s4.150 millones) corresponde a provincias, todas colocadas en el exterior. Con doble participación de CABA, en orden cronológico, las emisiones sub-soberanas se realizaron de la siguiente manera:

Ciudad de Buenos Aires: u$s600 millones

Santa Fe: u$s800 millones

Córdoba: u$s800 millones

Entre Ríos: u$s300 millones

Chubut: u$s650 millones

Ciudad de Buenos Aires: u$s500 millones

Neuquén: u$s500 millones

San Juan: u$s600 millones

¿Se frena la racha de emisiones de bonos en dólares?

Semanas atrás, los analistas estimaban que la racha de emisiones de deuda corporativa en dólares se mantendría firme hasta, por lo menos, fin de año. Ahora, con el repunte en el riesgo país (nuevamente en la zona de los 590 puntos) y en las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense (5,2% en el título a 10 años), la dinámica podría desacelerarse. Si bien el riesgo país impacta directamente en el soberano y no el corporativo, indirectamente afecta el costo de financiamiento de las empresas. Además, con mayor rendimiento en los títulos de Estados Unidos, los inversores exigirán mayores tasas a las compañías argentinas para prestarles.

Si hablamos del soberano, obviamente, ambos factores (más riesgo país y repunte de tasas en Estados Unidos) retrasan los eventuales planes del ministro Luis Caputo de salir al mercado internacional de deuda. Incluso, podría afectar la dinámica de colocaciones de títulos de deuda en dólares en el mercado local, de acuerdo con Fundación Capital.

"Argentina no ha colocado deuda en moneda extranjera desde agosto (mercado local). Con los rendimientos actuales, nuevas emisiones lucen difíciles de concretar, tanto en el mercado local como en el internacional. Más allá del costo (que no constituye un aspecto menor y que claramente requiere encontrar una ventana de oportunidad adecuada), la posibilidad de concretar nuevas colocaciones sin garantías, colaterales, de organismos ni otras estructuras de crédito mejorado constituiría una señal favorable, que ahora se ve lejana", sostiene.

La entidad dirigida por Martín Redrado resalta que, ante la dificultad de emitir deuda soberana, para evitar tensiones cambiarias importantes, es necesario que el Banco Central incremente el stock de reservas para enfrentar los compromisos de deuda en dólares. Detalla que el Tesoro posee en su cuenta del BCRA depósitos en moneda extranjera por u$s2.230 millones y en pesos por el equivalente a u$s5.325 millones. No alcanzarían (ni de cerca) para cubrir los vencimientos de 2027. Si bien un aumento de las reservas tampoco alcanzaría, podría servir para completar parte de los pagos sin dejar las arcas vacías.

Entrarán dólares de las emisiones, pero hay dudas para más adelante

Por ahora, la emisión de títulos de deuda seguirá aportando dólares en el mercado de cambios: estas operaciones se liquidan de manera gradual, generalmente con un delay de varios meses, en la medida en que las empresas o provincias necesitan pesos para afrontar compromisos locales. Pero una desaceleración en las colocaciones implicaría una caída en la oferta de divisas más adelante, cuando lo emitido en los últimos meses ya esté liquidado. Menor oferta conllevaría a mayores presiones sobre el tipo de cambio y menos margen para que el BCRA sume reservas.

"Las colocaciones de deuda en dólares por unos u$s3.200 millones en septiembre, el mejor registro mensual desde noviembre del año pasado, podrían volver a generar oferta en el mercado oficial de cambios. Hacia adelante, el interrogante es si la magnitud de ese flujo puede sostenerse con un riesgo país cerca de los 600 puntos y la tasa a 10 años del Tesoro norteamericano sobrepasó el 5%, ambos elementos que encarecen significativamente el costo de financiamiento y reducen el apetito por riesgo argentino del mercado global", resalta Siaba.

Las emisiones de deuda en dólares son clave para el mercado de cambios porque buena parte de los fondos ingresa (de manera gradual) a la plaza local. Esto se traduce en más oferta de divisas, lo que juega a favor de la estabilidad del tipo de cambio y le da espacio al Banco Central para comprar más reservas. De hecho, parte de la buena performance del peso y de las reservas en 2026 se explica por las liquidaciones de estas operaciones. Se combinan con la oferta de dólares que también generan las exportaciones y los préstamos bancarios al sector privado en moneda extranjera.