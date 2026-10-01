Los argentinos todavía mantienen más de u$s220.000 millones fuera del sistema financiero. El monto cayó desde 2023, aunque volvió a crecer en el último año

Los argentinos mantienen alrededor de u$s221.055 millones fuera del sistema financiero, según una estimación elaborada a partir de los últimos datos de la posición de inversión internacional que difundió el Indec.

Si bien el monto es menor al registrado a fines de 2023, cuando Javier Milei llegó al Gobierno, este aumentó frente al mismo trimestre del año pasado. A pesar de ser un fenómeno que no tiene un registro directo, el Indec permite hacer una estimación de los dólares que están en cajas de seguridad, en efectivo o fuera del sistema financiero local.

Cuántos dólares están fuera del sistema financiero

En el segundo trimestre de 2026, el cálculo arroja u$s221.055 millones. Para llegar a ese número se toma el rubro "moneda y depósitos" de los activos externos de otros sectores -hogares, empresas y otras sociedades financieras-, que alcanzó u$s260.402 millones a junio.

Sobre ese total se descuentan los u$s39.347 millones correspondientes a depósitos en dólares del sector privado no financiero dentro del sistema local. La diferencia, u$s221.055 millones, funciona como una aproximación a los fondos que permanecen fuera de los depósitos bancarios domésticos.

El cálculo incluye activos que no están en los depósitos bancarios locales y puede abarcar efectivo, cajas de seguridad y colocaciones fuera del país.

Cuánto representan esos dólares frente a las reservas

Para dimensionar el monto, se lo debe comparar con el stock de reservas internacionales. Al 29 de septiembre de 2026, las reservas brutas del Banco Central se ubicaban en u$s47.482 millones.

Los u$s221.055 millones estimados fuera del sistema equivalen de esta forma a unas 4,7 veces las reservas internacionales. La diferencia también es grande frente a los depósitos bancarios en dólares.

Los u$s221.055 millones fuera del sistema representan más de 5,6 veces los u$s39.347 millones depositados por el sector privado no financiero. En otras palabras, por cada dólar depositado en el sistema local hay aproximadamente 5,6 dólares que quedan fuera de esos depósitos.

Hay menos dólares fuera del sistema que cuando llegó Milei

La comparación con fines de 2023 muestra una reducción. En ese momento, el mismo cálculo ubicaba los activos fuera del sistema en u$s239.767 millones, frente a los u$s221.055 millones actuales. De esta forma, la diferencia alcanza los u$s18.712 millones, equivalente a una caída de 7,8%.

Sin embargo, la trayectoria no fue lineal. En el segundo trimestre de 2025 el monto había bajado hasta u$s214.493 millones, por lo que entre junio de ese año y junio de 2026 volvió a aumentar en u$s6.562 millones, un 3,1%.

Uno de los principales movimientos del período coincidió con el Régimen de Regularización de Activos de la Ley 27.743, el cual permitió exteriorizar dinero en efectivo y otros bienes no declarados.

Para ingresar efectivo al régimen, la normativa estableció su depósito en las denominadas Cuentas Especiales de Regularización de Activos, conocidas como CERA. El régimen tuvo tres etapas y permitió regularizar dinero en efectivo en Argentina o en el exterior bajo determinadas condiciones.

Para los montos de hasta u$s100.000 se establecieron reglas especiales respecto del impuesto y de la retención, siempre que se cumplieran las condiciones previstas por la ley.

El efecto sobre los depósitos bancarios fue visible durante 2024. Los depósitos privados en dólares pasaron de alrededor de u$s19.336 millones a fines de agosto a u$s34.578 millones a fines de octubre, según las estadísticas bancarias.

El salto coincidió con la etapa inicial del blanqueo y llevó los depósitos a un máximo para ese entonces. De hecho, Luis Caputo, ministro de Economía, informó que la primera etapa había alcanzado unos u$s22.500 millones y ARCA registró u$s24.467 al cierre de la tercera etapa.

Las reglas posteriores permitieron retirar o transferir los fondos bajo diferentes condiciones según el monto y la etapa de adhesión. Para determinados fondos superiores a u$s100.000 existía una permanencia obligatoria hasta fines de 2025, salvo las excepciones previstas por la normativa.

Desde enero de 2026 se liberaron esas restricciones generales vinculadas con el plazo de permanencia. Sin embargo, pese a la liberación de fondos, estos no se volcaron al efectivo. De hecho, los depósitos en dólares del sector privado no financiero llegaron a u$s39.347 millones en junio de 2026, el nivel utilizado para calcular los dólares que permanecen fuera del sistema.

El BCRA informó además que los depósitos privados en moneda extranjera aumentaron 27,4% interanual en junio, medidos en moneda de origen. El dato muestra que una parte importante de los dólares continuó dentro del sistema financiero incluso después del vencimiento de las restricciones asociadas al blanqueo.

La segunda parte empezó con la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada a fines de 2025 y reglamentada durante 2026. La Ley 27.799 creó un Régimen Simplificado de Ganancias y modificó el Régimen Penal Tributario, entre otros cambios.

ARCA reglamentó el régimen simplificado en febrero de 2026. Entre sus características aparece una presunción de exactitud para quienes adhieran y cumplan las condiciones establecidas, junto con modificaciones en las reglas de fiscalización y en los umbrales del régimen penal tributario.

En septiembre, el Senado sancionó Inocencia Fiscal II, que amplía el universo de contribuyentes que puede acceder al Régimen Simplificado de Ganancias y modifica las condiciones bajo las cuales ARCA puede cuestionar una declaración.

La norma también establece nuevas reglas sobre las presunciones y fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para determinados beneficios vinculados con la exteriorización y el régimen.

Uno de los cambios importantes es que las operaciones vinculadas con la exteriorización de fondos deben canalizarse mediante medios de pago autorizados por el BCRA o la CNV, con reglas específicas para determinadas operaciones inmobiliarias.

La nueva normativa también limita hasta fines de 2027 el uso de determinadas presunciones fiscales vinculadas con incrementos patrimoniales no justificados y depósitos bancarios.

El próximo dato de la posición de inversión internacional permitirá comprobar si el stock de dólares fuera del sistema volvió a bajar o si continuó creciendo. De momento, es un escenario mixto, ya que hay u$s18.712 millones menos que a fines de 2023, pero u$s6.562 millones más que un año atrás.

El blanqueo consiguió llevar una parte importante de esos dólares hacia los bancos, mientras que las nuevas reglas fiscales buscan profundizar ese proceso. La incógnita es cuánto de los más de u$s220.000 millones que todavía permanecen fuera del sistema volverá al circuito formal durante los próximos meses o si, por el contrario, se incrementará el monto que hay en la informalidad.