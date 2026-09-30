El interés por incorporar inteligencia artificial a las finanzas personales crece entre los usuarios, y la fintech de Marcos Galperin suma novedades

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta asociada exclusivamente al trabajo, el estudio o las consultas cotidianas y empieza a ganar espacio en sectores sensibles como la administración de fondos. Mercado Pago, una de las empresas más importantes del rubro, dio un paso más en esta área y relanzó Mago, su asistente basado en inteligencia artificial, con más de 100 funcionalidades para gestionar las finanzas desde la propia app.

La herramienta permite interactuar mediante texto, voz, imágenes y documentos, y busca que los usuarios puedan resolver distintas tareas sin tener que navegar por las diferentes secciones de la app. Una encuesta realizada por la empresa, la cual contó con la participación de 900 usuarios argentinos, muestra que el 71% de las personas ya utiliza IA para organizar sus finanzas o tiene interés en empezar a hacerlo.

El dato revela una brecha entre el uso actual y el potencial de estas herramientas: mientras el 24% ya utiliza IA para organizar sus finanzas, otro 47% asegura que le gustaría hacerlo.

Al mismo tiempo, el 83% afirma haber utilizado alguna vez un asistente de inteligencia artificial y el 81% considera que esta tecnología transformará la manera en que las personas manejan su dinero.

El fenómeno plantea un cambio que va más allá de incorporar un chatbot a una aplicación financiera. La nueva generación de asistentes busca interpretar lo que una persona necesita, consultar información de su cuenta y preparar determinadas operaciones, de forma que la conversación se convierta en una nueva forma de interactuar con las finanzas.

Qué quieren hacer los argentinos con la IA y su dinero

El uso de inteligencia artificial todavía está concentrado en actividades generales. Según el relevamiento de Mercado Pago al que tuvo acceso iProfesional, el 61% de los usuarios la utiliza en el trabajo o el estudio, mientras que el 59% recurre a estas herramientas para resolver dudas cotidianas.

Las finanzas aparecen como un área con un margen de adopción todavía mayor. Apenas el 24% afirma utilizar IA para organizar su dinero, pero otro 47% manifiesta interés en hacerlo. En conjunto, 7 de cada 10 encuestados ya la usan con ese objetivo o quieren incorporarla.

Cabe mencionar que administrar las finanzas personales conlleva a trabajar con información personal y ayudar a las personas a tomar decisiones que pueden tener un impacto directo en su economía, por lo que la seguridad de la información es crucial.

Esto se vio reflejado en la encuesta de la billetera virtual, ya que el 75% de los encuestados lo consideran crucial para adoptar este tipo de herramienta. Además, el interés también coincide con una percepción más amplia sobre el impacto de la tecnología. 8 de cada 10 participantes creen que la inteligencia artificial va a transformar la forma en que las personas manejan su dinero.

Ese cambio de comportamiento empieza a verse en las aplicaciones financieras. Con el relanzamiento de Mago, Mercado Pago busca que la interacción con la cuenta no se limite a consultar información, sino que también permita preparar y ejecutar distintas tareas desde una conversación.

Qué funciones tiene Mago, el asistente con IA de Mercado Pago

La herramienta funciona dentro de la app de Mercado Pago y utiliza información autorizada de la cuenta para responder consultas o preparar acciones. La diferencia con un asistente tradicional está en el paso siguiente.

Es decir, más allá de consultar información, Mago permite analizar gastos, revisar consumos de la tarjeta y preparar su pago, crear recordatorios, realizar transferencias y consultar rendimientos, entre otras tareas. La persona debe revisar y confirmar las operaciones sensibles antes de que se ejecuten.

La interacción tampoco queda limitada al texto. El usuario puede compartir una imagen, como una factura o una captura de pantalla con un alias, enviar documentos o utilizar la voz para plantear una necesidad.

La lógica es que la persona explique qué quiere hacer de la misma manera en que se lo pediría a otra persona, sin tener que identificar previamente en qué sección de la aplicación se encuentra cada función.

La herramienta también incorpora funciones vinculadas con el seguimiento de gastos y pagos. Puede mostrar consumos categorizados, informar fechas de cierre y vencimiento de la tarjeta, generar alertas y detectar beneficios disponibles.

En el caso del dólar, permite establecer un umbral para recibir una notificación cuando el precio alcanza determinado nivel, aunque la operación posterior queda bajo decisión del usuario.

Para los comercios, el asistente incorpora además tareas como programar pagos recurrentes a proveedores y realizar múltiples transferencias a distintos destinatarios en un mismo paso. De esta manera, la misma interfaz conversacional empieza a cubrir necesidades tanto de usuarios particulares como de pequeños negocios.

"Mago es capaz de ordenar, anticipar y resolver problemas reales de nuestros clientes. No es solo un canal de consulta, sino un asistente personal que simplifica la gestión diaria de las finanzas al permitir ejecutar y programar tareas directamente desde una conversación", detalló Agustín Onagoity, VP de Mercado Pago Argentina.

La inteligencia artificial de Mercado Pago también incorpora una función de prevención de fraude. El usuario puede describir un mensaje, una llamada o un correo sospechoso y consultar si se trata de un contacto oficial o de un posible intento de fraude.

El avance de estos asistentes marca un cambio en la relación entre las personas y sus finanzas. La IA empieza a dejar de ser una herramienta a la que se recurre para preguntar qué hacer con el dinero y comienza a convertirse en una interfaz desde la que también se pueden ejecutar tareas. El desafío para las empresas será lograr que los usuarios confíen en delegarle cada vez más funciones sin perder el control sobre sus decisiones.