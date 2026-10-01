El dólar oficial encadenó tres ruedas a la baja, pero las tasas cortas pegaron un salto y quedaron cerca del 24%. La estrategia oficial para contenerlo

El mercado volvió a enfrentarse esta semana a un histórico dilema de la economía argentina: dólar calmo, pero a costa de tasas de interés más altas.

En las últimas jornadas, la tensión reapareció con claridad: mientras el tipo de cambio oficial siguió con leve tendencia a la baja, el costo del dinero de corto plazo pegó un nuevo salto y empezó a mostrar el impacto de una liquidez cada vez más ajustada.

El dólar oficial mayorista cayó 0,3% ayer y terminó en $1.517, con lo que encadenó su tercera rueda consecutiva en baja. Pero la contracara apareció en el mercado de pesos.

La caución cerró en 23,7% TNA promedio ponderado, 160 puntos básicos por encima del día anterior y nada menos que 330 puntos básicos por encima del 20,4% registrado apenas una semana atrás.

El movimiento no fue aislado. La tasa de repo a un día, excluyendo al BCRA, terminó en 23,9% TNA, con una suba de 200 puntos básicos.

¿Qué está pasando? Según el análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI), detrás del repunte de las tasas aparece el efecto de las ventas oficiales de instrumentos dólar linked, que generan absorción de liquidez, mientras que las compras del Banco Central en el mercado oficial no alcanzan para compensar ese efecto contractivo.

En otras palabras, la calma cambiaria empieza a tener una contracara cada vez más visible: menos pesos disponibles y un costo financiero que vuelve a subir.

Las evidencias en el mercado que confirman el ajuste de liquidez

La señal se observa también en los bancos. El stock de repos a un día de las entidades con el BCRA cayó a $0,9 billones, el nivel más bajo desde el 20 de agosto. Para los técnicos de PPI, se trata de otra evidencia de que la liquidez del sistema comienza a ajustarse.

El fenómeno se da, además, en un contexto de mayor actividad en el mercado cambiario. El volumen operado entre MEP y el spot llegó ayer a u$s809 M, el mayor nivel del año y el tercero más alto desde la salida del cepo. El monto superó en 52,5% al promedio de las últimas cinco ruedas y en 59,4% al promedio de los últimos 30 días.

En esa jornada, el BCRA compró u$s160 M, la mayor adquisición desde el 24 de julio. Así, septiembre terminó con compras por u$s473 M, a un promedio de u$s22 M diarios.

Pero el dato clave para el mercado de pesos es otro: esas compras no alcanzaron para compensar la absorción de liquidez asociada a las ventas oficiales de dólar linked.

Así volvió a aparecer el dilema que atraviesa al mercado: para mantener bajo control la dinámica cambiaria, el sector público está ofreciendo cobertura frente al dólar, pero esas mismas operaciones retiran pesos y presionan sobre las tasas de interés.

Más cobertura de los inversores y señales de intervención oficial

La tensión también se reflejó en los instrumentos de cobertura. La D30O6 operó ayer u$s163 M y se mantuvo en niveles elevados por sexta rueda consecutiva, un comportamiento que, según los analistas, no permite descartar una nueva intervención del BCRA.

En futuros, además, el Banco Central roló u$s256 M de los u$s1.050 M de interés abierto que vencían, equivalente al 24,4%. Aunque el interés abierto cayó u$s794 M durante la rueda, terminó septiembre u$s62 M por encima del cierre de agosto.