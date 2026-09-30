Caputo interviene en el mercado y da pistas del precio máximo que permitirá para el dólar

El ministro Luis Caputo vuelve a marcarle la cancha al mercado cambiario: dejó claro que no quiere que el precio del dólar avance mucho más allá de los niveles actuales. Lo demostró, una vez más, con mayor intervención en los segmentos de dólar linked y futuros de dólar, cuando el tipo de cambio oficial tocó $1.530 en la plaza mayorista, nuevo máximo intradiario. Desde entonces, empezó a aflojar. Los analistas prevén que seguirá interviniendo todo lo que sea necesario para mantener al dólar a raya. La cotización avanzaría así en tono moderado.

El tipo de cambio retrocedió este martes por segunda jornada consecutiva hasta ubicarse en $1.522. Pero con claras señales de intervención, estiman los operadores, en base a los movimientos: el interés abierto en el mercado de futuros de dólar aumentó u$s77 millones el lunes y u$s70 millones el martes. Ya son siete jornadas consecutivas de expansión, en las que el interés abierto aumentó u$s621 millones.

Habitualmente, los operadores le adjudican estos movimientos al Banco Central: buscaría aliviar la presión cambiaria a través de esa vía. Lo mismo ocurre cuando aumenta de manera significativa el volumen operado en el segmento de dólar linked, que últimamente también es utilizado por el Gobierno para entregar cobertura cambiaria a los inversores y, de esta manera, contener la presión dolarizadora.

Este martes, por ejemplo, se operaron u$s103 millones en la D30O6, letra dólar linked que vence a finales de octubre. Se trata de la quinta jornada consecutiva de montos elevados. Fuerte contraste con los u$s14 millones que se negociaron en este título hace una semana atrás. El repunte de la operatoria en las últimas cinco sesiones es contundente:

23 de octubre: u$s239 millones

24 de octubre: u$s114 millones

25 de octubre: u$s118 millones

28 de octubre: u$s93 millones

29 de octubre: u$s103 millones

Fuertes señales de intervención oficial sobre el dólar

Los volúmenes operados esta semana cobran relevancia tras lo observado el miércoles pasado, resalta PPI. Ese día, el monto negociado total en el segmento dólar linked saltó a casi u$s302 millones, de los cuales u$s239 millones correspondían a la letra que vence en octubre (D30O6). El movimiento se produjo tras el buen canje de la letra de septiembre (D30S6), en el que el 75% del monto canjeado fue entregado en el título que caduca en octubre. El bróker de bolsa estima que el BCRA habría canjeado todas sus tenencias al no poder ir a las licitaciones.

"Los datos monetarios del jueves pasado muestran una contracción de base monetaria amplia (base monetaria + repo de bancos con BCRA + depósitos en pesos del Tesoro en BCRA) de $0,35 billones, consistente con una venta dólar linked por parte del BCRA de u$s219 millones. Se trataría de la mayor venta oficial de dólar linked del mes y la más elevada desde los u$s431 millones vendidos el día del fixing de la letra de agosto, el episodio más desafiante de la gestión de Javier Milei", agrega.

Hasta el miércoles de la semana pasada, de acuerdo con cálculos del bróker, las ventas del BCRA en el segmento de dólar linked ya habían superado los u$s400 millones en septiembre. A los u$s219 millones estimados para el miércoles, se suman unos u$s185 M del 9 de septiembre, otra jornada de operaciones particularmente elevadas, sin factores extraordinarios durante la sesión que justifiquen el registro. Además, el monto seguiría creciendo: los volúmenes operados de las ruedas siguientes fueron altos. Según el análisis, esto sugiere presencia oficial.

El dólar avanza lento, pero con intervención del Gobierno

La intervención del equipo económico en los mercados de pesos atados al dólar ha evitado un avance acelerado del tipo de cambio. En lo que va de septiembre, a sólo una jornada para cerrar el mes, acumula una suba menor al 1% en el mercado oficial. El desempeño del BCRA también ha colaborado en ese sentido: la autoridad monetaria desaceleró notablemente las compras de divisas. En el mes, lleva apenas u$s313 millones, de los cuales u$s70 millones corresponden a la rueda de este martes. El objetivo es no recargar más la demanda y evitar así mayores presiones sobre la cotización.

"Al llegar a fin de septiembre pudimos evaluar si se repetía el patrón de fin de agosto y fin de julio, y fue exactamente igual. La intervención del Gobierno, a veces en futuros y a veces en dólar linked, sigue un patrón de suba del 1% por mes. Desde la última suba grande, que se registró en junio, cuando el tipo de cambio se acomodó tras una baja importante del segundo trimestre, el equipo económico puso un techo invisible que empezó en $1.500 y desde entonces sube 1% mensual", destaca el analista Martín Genero.

De acuerdo con Genero, el avance va a contramano del consenso de los analistas (REM del BCRA), que desde hace al menos cuatro meses ha estado ajustando la expectativa cambiaria, pero "se queda corto" si el Gobierno mantiene el ritmo del 1% por mes. Pero tiene mucha espalda para hacerlo: el sector externo sigue muy pujante, con grandes liquidaciones de los agroexportadores fuera de temporada y con el petróleo en torno a u$s100. Al parecer, afirma, el Gobierno "no tendrá problema en sostener el ancla cambiaria para combatir la inflación".