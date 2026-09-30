El BCRA pisó el acelerador y compró u$s160 millones, el monto más alto en dos meses

Más allá de la suma diaria, septiembre cerró con el menor volumen de compras mensual en lo que va del año, quedando por debajo de agosto

El BCRA volvió a pisar el acelerador y compró una buena cantidad de dólares en el mercado cambiario, justo en el último día de un mes en el que las adquisiciones habían bajado.

Este miércoles, el Banco Central sumó u$s160 millones, el monto más alto desde el 24 de julio, día en el que sumó u$s345 millones.

De todas formas, más allá de la compra de este miércoles, el BCRA cerró septiembre con el menor registro de compras mensual en lo que va del año. En total, acumuló u$s473 millones, por debajo de agosto, cuando había sumado u$s768 millones.

Incluso, las reservas brutas volvieron a caer fuerte y se ubicaron en u$s46.090 millones, u$s1.392 millones menos que el miércoles, y tocaron su menor valor desde junio.

Según explicaron fuentes de la entidad a iProfesional, esta baja se debe a movimientos propios de fin de mes entre las entidades bancarias y que, seguramente, este jueves vuelvan a crecer en proporciones similares. Además, hubo un pago de unos u$s90 millones por compromisos internacionales.

El dólar subió apenas 0,6% en septiembre y quedó por debajo de la inflación

El dólar oficial volvió a retroceder este miércoles y acumuló su tercera baja consecutiva, en una jornada marcada por un fuerte incremento del volumen negociado. Pese a los movimientos de las últimas ruedas, el tipo de cambio mayorista cerró septiembre con un avance de apenas 0,6%, una variación que quedaría por debajo de la inflación mensual que proyectan las consultoras privadas.

En el mercado mayorista, la divisa perdió $5 y finalizó en $1.517. De esta manera, el incremento acumulado durante septiembre quedó lejos de las estimaciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que anticipan una leve aceleración respecto del 1,7% registrado en agosto, aunque todavía por debajo del 2%.

La rueda también se destacó por la intensidad de las operaciones. "El volumen operado voló a u$s1.029 millones, el segundo mas alto de la actual gestión (solo por debajo del 14/03/25). Muy activo el mercado de Dólar linked soberano: mas de u$s135 millones operados en PPT T+1 de la D30O6", detalló el analista financiero Javier Giordano.

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo sin cambios en $1.540 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.539,87.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar blue permaneció estable en $1.560, el MEP bajó a $1.543,39 y el contado con liquidación (CCL) retrocedió hasta los $1.612,70.

La evolución del tipo de cambio durante septiembre muestra una brecha respecto de los precios de la economía. Mientras el dólar mayorista avanzó 0,6% en el mes, las estimaciones privadas ubican la inflación por debajo del 2%, pero con una variación superior al 1,7% de agosto.

Uno de los factores que contribuyó a la estabilidad cambiaria fue el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador. De acuerdo con Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, hasta el lunes las ventas del complejo agropecuario habían alcanzado los u$s2.946,2 millones, el segundo mayor registro mensual del año.

A ese flujo se suma el potencial de liquidación que todavía conserva el sector. Amílcar Collante, de Profit Consultores, calculó que restan unos u$s19.000 millones por ingresar, un volumen que podría darle margen al Banco Central para acumular reservas sin provocar una presión significativa sobre el mercado cambiario.

Otro elemento que incide sobre la cotización es la menor disponibilidad de pesos en el sistema financiero. La escasez de liquidez, junto con un ritmo más moderado de compras de divisas por parte del BCRA, contribuye a limitar las presiones sobre el tipo de cambio.

Fuertes señales de intervención oficial sobre el dólar

Los volúmenes operados esta semana cobran relevancia tras lo observado el miércoles pasado, resalta PPI. Ese día, el monto negociado total en el segmento dólar linked saltó a casi u$s302 millones, de los cuales u$s239 millones correspondían a la letra que vence en octubre (D30O6). El movimiento se produjo tras el buen canje de la letra de septiembre (D30S6), en el que el 75% del monto canjeado fue entregado en el título que caduca en octubre. El bróker de bolsa estima que el BCRA habría canjeado todas sus tenencias al no poder ir a las licitaciones.

"Los datos monetarios del jueves pasado muestran una contracción de base monetaria amplia (base monetaria + repo de bancos con BCRA + depósitos en pesos del Tesoro en BCRA) de $0,35 billones, consistente con una venta dólar linked por parte del BCRA de u$s219 millones. Se trataría de la mayor venta oficial de dólar linked del mes y la más elevada desde los u$s431 millones vendidos el día del fixing de la letra de agosto, el episodio más desafiante de la gestión de Javier Milei", agrega.

Hasta el miércoles de la semana pasada, de acuerdo con cálculos del bróker, las ventas del BCRA en el segmento de dólar linked ya habían superado los u$s400 millones en septiembre. A los u$s219 millones estimados para el miércoles, se suman unos u$s185 M del 9 de septiembre, otra jornada de operaciones particularmente elevadas, sin factores extraordinarios durante la sesión que justifiquen el registro. Además, el monto seguiría creciendo: los volúmenes operados de las ruedas siguientes fueron altos. Según el análisis, esto sugiere presencia oficial.

La intervención del equipo económico en los mercados de pesos atados al dólar ha evitado un avance acelerado del tipo de cambio. En lo que va de septiembre, a sólo una jornada para cerrar el mes, acumula una suba menor al 1% en el mercado oficial. El desempeño del BCRA también ha colaborado en ese sentido: la autoridad monetaria desaceleró notablemente las compras de divisas. En el mes, lleva apenas u$s313 millones, de los cuales u$s70 millones corresponden a la rueda de este martes. El objetivo es no recargar más la demanda y evitar así mayores presiones sobre la cotización.

"Al llegar a fin de septiembre pudimos evaluar si se repetía el patrón de fin de agosto y fin de julio, y fue exactamente igual. La intervención del Gobierno, a veces en futuros y a veces en dólar linked, sigue un patrón de suba del 1% por mes. Desde la última suba grande, que se registró en junio, cuando el tipo de cambio se acomodó tras una baja importante del segundo trimestre, el equipo económico puso un techo invisible que empezó en $1.500 y desde entonces sube 1% mensual", destaca el analista Martín Genero.

De acuerdo con Genero, el avance va a contramano del consenso de los analistas (REM del BCRA), que desde hace al menos cuatro meses ha estado ajustando la expectativa cambiaria, pero "se queda corto" si el Gobierno mantiene el ritmo del 1% por mes. Pero tiene mucha espalda para hacerlo: el sector externo sigue muy pujante, con grandes liquidaciones de los agroexportadores fuera de temporada y con el petróleo en torno a u$s100. Al parecer, afirma, el Gobierno "no tendrá problema en sostener el ancla cambiaria para combatir la inflación".