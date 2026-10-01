Cuánto se gana con $2 millones en un plazo fijo Banco Nación tras cambio en la tasa

Las colocaciones en pesos ofrecen un rendimiento superior al movimiento del precio del dólar. Cuánto se gana al invertir $2 millones en 30 días

El plazo fijo tradicional seduce a los ahorristas, ya que el mes pasado rindió más del doble de lo que ofreció el dólar, más allá que hubo una leve baja en las tasas. Así, un caso para analizar es cuánto paga hoy un depósito en Banco Nación, la entidad pública que tiene 20 millones de cajas de ahorro en Argentina.

El ejemplo considerado abarca conocer cuánto rinde la inversión de un capital inicial de $2 millones en un lapso 30 días, que es el tiempo mínimo requerido por el sistema financiero para el encaje de los fondos para esta herramienta.

El dato que se destaca en las últimas semanas y que afecta a los plazos fijos, es que hubo un leve ajuste a la baja de las tasas de interés.

De esta manera, el Banco Nación (BNA) retrocedió la tasa nominal anual (TNA) ofrecida a los ahorristas minoristas desde inicios de septiembre, que se ubicaba en 20%, a un porcentaje actual de 18,75% anual para personas humanas, para los depósitos realizados en el canal digital, en un lapso de entre 30 a 59 días.

Por lo que, con esta baja de 1,25 puntos porcentuales, se ubicó en línea a lo propuesto por el resto de las entidades líderes.

Entonces, un plazo fijo tradicional en Banco Nación está pagando ahora una renta de 1,54% en 30 días, en los canales electrónicos.

Plazo fijo, dólar e inflación

La rentabilidad ofrecida hoy por un depósito tradicional al menor tiempo posible, a 30 días, en BNA, hoy está quedando levemente por debajo de la inflación, por lo que la rentabilidad, en ese comparativo, es negativa. Pero, si se la compara con el movimiento del precio del dólar, ahí cambia el panorama y la tasa en pesos es la gran ganadora.

En concreto, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central en su encuesta entre 47 economistas privados, estimó que el índice de precios al consumidor (IPC) se iba a ubicar en septiembre en 1,8% mensual.

Al respecto, algunas consultoras privadas, como C&T Consultores, estiman que el mes que acaba de finalizar tuvo una inflación de 1,9%.

Esta tasa es superior a la de 1,7% registrada en agosto, "pero es igual a la que nuestro relevamiento había captado en junio y julio. De replicarse este dato en el IPC nacional del INDEC, la variación de doce meses se ubicaría en 33,3%, levemente por debajo del 33,5% de agosto", detalla Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Consultores.

Y agrega: "El comportamiento del mes estuvo fuertemente influenciado por factores estacionales. De hecho, el componente núcleo del relevamiento arrojó un alza de 1,6%, bajando frente a los dos meses previos. En esta línea, el rubro de mayor incremento fue indumentaria, con un 3,8%. Se trata de un comportamiento habitual en este mes por el cambio de temporada".

Y para el REM se espera en octubre que los precios al consumidor se ubiquen en torno al 1,7%.

Es decir, la inflación seguiría superando a la tasa ofrecida por varios plazos fijos tradicionales, como el caso de Banco Nación.

En cambio, con el precio del dólar ocurrió algo diferente, ya que avanzó 0,7% en todo septiembre. Por ende, el plazo fijo en Banco Nación, con el 1,54% en 30 días, más que duplicó al movimiento del billete estadounidense, que es la inversión histórica preferida por los ahorristas argentinos.

Incluso, la cotización del dólar avanza un acumulado de apenas 4,1% en todo el 2026.

Plazo fijo Banco Nación: cuánto ganás con $2 millones

El ahorrista que constituya un plazo fijo tradicional en Banco Nación con un monto inicial de $2 millones por medio del canal digital, durante un período mínimo de 30 días, ganará un total de $2.030.822 en ese tiempo.

Por lo tanto, el ahorrista minorista generará 30.822 pesos adicionales con este instrumento en apenas un mes, que equivale a generar una renta de 1,54% mensual, o una tasa de 18,75% de TNA.

El Banco Nación es una de las principales entidades financieras argentinas en cantidad de usuarios en todo el país, por su presencia federal. Además, es el canal financiero por el que cobran los haberes empleados estatales, jubilados y otros beneficiarios sociales.

En caso que se prefiera realizar un depósito para un período a un lapso de entre 60 a 89 días, para personas humanas constituidos de manera virtual, se ganará en BNA una tasa de 19,25% de TNA. Un punto porcentual menos que lo propuesto a inicios de septiembre.

A su vez, aquél inversor que desee asistir a una sucursal de manera presencial, el rendimiento se mantiene igual al obtenido en los últimos meses, que es de 15,5% de tasa nominal anual. Así, paga 1,27% en 30 días, y el monto mínimo requerido para poder invertir de esta manera física es de $1.500.

Respecto a lo operativo, el plazo fijo tradicional se puede constituir por medio de los canales electrónicos de esta banca pública, como son la aplicación BNA+ y el sitio web.

En cuanto a los requisitos que se deben cumplir en el canal digital, se puede mencionar que la inversión mínima solicitada es de un monto simbólico de $500 en adelante. Asimismo, el horario habilitado para operar de manera virtual es los días hábiles, en una franja amplia entre las 5 a 22 horas.

El plazo fijo tradicional le gana al dólar como inversión, y más que lo duplica en rentabilidad, más allá que está quedando levemente por debajo de la inflación. Por lo que sigue siendo un instrumento atractivo.-