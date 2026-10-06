Economistas prevén que la inflación se mantendrá arriba de 1,5% en los próximos meses

Según el relevamiento que publica el BCRA, para septiembre se prevé un IPC de 1,9%, con una tendencia a la baja hacia el cierre del año

La inercia de precios se mantiene, con expectativas del 1.6% en noviembre, reflejo de arrastres previos.

La disminución de la inflación es uno de los caballitos de batalla del Gobierno, pero la inercia de los precios todavía no da motivos para que celebre el equipo de Luis Caputo. En la previa a la publicación del dato oficial del próximo 13 de octubre, se conoció el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), en el que el BCRA encuestó a 44 economistas y el dato clave es que estiman una inflación de 1,9% para septiembre, 0,1 punto porcentual más que en el informe previo; sin embargo, se prevé una leve desaceleración para octubre, con un IPC proyectado de 1,7% y de 1,6% para noviembre.

Evolución de la inflación para los próximos meses, según el REM

Al hacer un repaso por las proyecciones de las principales consultoras del mercado, desde Eco Go prevén que la inflación de septiembre se ubicaría en torno al 2% mensual. La misma cifra se repite tanto para Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum de Daniel Marx, como también para los economistas de las consultoras LCG y de la Fundación Libertad y Progreso.

Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para septiembre en 1,8% (+0,1 punto porcentual más que el REM anterior).

A su vez, el top 10 estimó una inflación núcleo de 1,7% mensual para el noveno mes del año (mismo valor que el REM anterior).

"Con un componente estacional liderando las subas, el índice general de septiembre se ubicaría 0,3 punto porcentual por encima del registro de agosto. El recambio de prendas por temporada impulsó los precios de la indumentaria, como suele ocurrir en esta época del año, mientras que las verduras volvieron a mostrar fuertes aumentos y no dieron tregua durante el mes", destaca el informe realizado por Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de Eco Go.

En base a esto último, sostiene que en la última semana de septiembre las subas monitoreadas en los vegetales llegaron al 7,1%.

Además, indican que los precios regulados "volvieron a aportar presión al índice, con aumentos concentrados en servicios y transporte. En particular, el esquema de actualización del transporte público continúa generando incrementos mensuales, mientras que agua, gas y electricidad mantienen ajustes en torno al 2% a 3%".

A esto se suman nuevas alzas en telefonía (1,4%) y servicios de salud (2,1%), que sostienen la incidencia de mayor incremento en el mes al esperado en la previa.

En ello concuerdan desde la Consultora LCG: "La inflación de septiembre, que se publica el martes 13 de octubre, volvería a ubicarse en la zona del 2%, luego del 1,7% de agosto. Influyen los regulados, el impulso de algunos estacionales (indumentaria y verduras) y una inflación núcleo con alto componente inercial. Nuestro relevamiento de alimentos ya hila cuatro semanas en suba".

Para el relevamiento de precios de C&T para la región de Gran Buenos Aires presentó un incremento mensual de 1,9% en septiembre, tasa superior a la de agosto, pero igual a la que este relevamiento había captado en junio y julio.

De replicarse este dato en el IPC nacional del INDEC, la variación de los últimos doce meses se ubicaría en 33,3%, levemente por debajo del 33,5% de agosto de manera interanual.

"El comportamiento del mes estuvo fuertemente influenciado por factores estacionales. De hecho, el componente núcleo del relevamiento arrojó un alza de 1,6%, bajando frente a los dos meses previos. En esta línea, el rubro de mayor incremento fue indumentaria, con un 3,8%. Se trata de un comportamiento habitual en este mes por el cambio de temporada", agrega la consultora C&T, encabezada por los economistas Camilo Tiscornia y María Castiglioni.

Al respecto, suman que el rubro Alimentos y bebidas aumentó 2%, "el mayor ritmo desde mayo, pero con gran influencia de las verduras, otro componente estacional, que trepó 11%. Hubo además mayor dinamismo en la carne, que subió 2,1%".

Economistas esperan una inflación más baja en octubre

Si bien para septiembre pasado los economistas alertan que hubo un incremento en los precios, para octubre mejoran las perspectivas.

Por ejemplo, según pudo consultar iProfesional con Tiscornia de C&T y con Menescaldi de Eco Go, si bien acaba de comenzar este período y es muy incipiente arrojar un número, ambos expertos están pronosticando una inflación en torno al 1,7% para el presente mes.

"Para octubre tenemos un número un poco abajo respecto al mes pasado, de alrededor de 1,8%, ya que hay cierta inercia al alza difícil se romper. Por ejemplo, Alimentos subió bastante en septiembre, sobre todo sobe en el final del mes, y deja arrastre para ahora", suma Baer de Quantum.

Este nivel coincide con el previsto por el anterior Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), correspondiente a inicios de septiembre, para el actual octubre ya estimaba una inflación de 1,7% y para noviembre de 1,6%.

La reflexión de los analistas es que hubo cierta inercia al alza de los precios de la economía por la escalada que tuvo el dólar a fines de julio.

"Asociamos la persistencia de la inflación de la canasta al movimiento que estuvo teniendo el dólar en los últimos meses. Como ya tenemos aprendido, el efecto de pass through (traslado a los precios) toma su tiempo en concretarse e impacta primero sobre los bienes transables, especialmente los alimentos y bebidas no alcohólicas, que tienen un gran peso sobre el nivel general de precios medido por el INDEC", indican desde Fundación Libertad y Progreso.

Para Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso, la suba en el Transporte (0,7%) de septiembre "todavía no refleja las subas de combustibles de fin de mes, que impactarían en octubre".

Finalmente, Vinicius Birembaum, también economista de la misma consultora, dice que "el cambio mensual no refleja un movimiento significativo para considerar cambios en la tendencia del sendero del crecimiento del nivel de precios. La inflación sostiene su tendencia de ciclos alrededor del 2%".