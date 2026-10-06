Jubilados de ANSES: qué supermercados ofrecen descuentos para ahorrar hasta 25% en octubre

Jubilados y pensionados de ANSeS pueden acceder a descuentos y reintegros en más de 7000 comercios durante octubre, sin hacer trámites

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes de ANSES pueden acceder durante octubre a distintos beneficios para ahorrar en sus compras. El programa Beneficios Capital Humano reúne descuentos y reintegros en supermercados y comercios de todo el país, con la posibilidad de sumar promociones adicionales de algunos bancos.

La red alcanza a más de 7.000 comercios y a las principales cadenas de supermercados, que en conjunto reúnen más de 12.000 puntos de venta. Para aprovechar la promoción no hay que completar formularios ni realizar una inscripción previa: el requisito central es abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la que se percibe la jubilación o pensión.

Los porcentajes no son iguales en todos los locales. Algunas cadenas aplican un descuento fijo sin límite de compra, mientras que otras establecen topes por operación o por mes. Además, determinados bancos permiten agregar un beneficio propio.

Qué cadenas de supermercados ofrecen los mayores descuentos para jubilados en octubre

Entre las opciones disponibles, Josimar y Toledo se encuentran entre las cadenas con mayor porcentaje de descuento dentro del beneficio general, ya que ofrecen 15%, sin tope de compra.

En Disco, Jumbo y Vea, el ahorro alcanza el 10% sobre todos los rubros, incluidas las carnes. En estos supermercados existe además un 20% adicional para perfumería y limpieza, sin establecer un límite de compra.

También se puede obtener un 10% sin tope de monto en Coto, La Anónima y Super CAS/FASA.

En otras cadenas, en cambio, el porcentaje está acompañado por límites. Carrefour permite acceder al 10% con un máximo de $35.000, mientras que ChangoMás establece dos restricciones: hasta $1000 por operación y un máximo mensual de $15.000.

El esquema de Día funciona mediante reintegro y contempla hasta $2000 por transacción. Para el resto de los comercios que participan del programa, el beneficio general es un 10% de reintegro, con un límite de $1000 por compra.

Qué bancos permiten aumentar el ahorro

Las promociones pueden ser mayores cuando se utiliza una tarjeta o aplicación bancaria incluida en los acuerdos específicos.

Quienes cobran su jubilación en Banco Nación pueden sumar un 5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. El beneficio alcanza los pagos con débito o crédito realizados mediante BNA+ MODO y tiene un límite de $20.000 por mes.

Los clientes de Banco Galicia tienen promociones que permiten llegar hasta un 25% de ahorro. La entidad también contempla hasta tres cuotas sin interés a través de MODO desde su aplicación, con un tope mensual de $20.000.

Otra alternativa aparece los martes con Banco Supervielle. En Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás ofrece un 20%, aunque el límite cambia de acuerdo con la modalidad de pago: es de $25.000 con débito y de $15.000 mediante QR. El esquema también incluye beneficios para compras en farmacias y estaciones de servicio.

En tanto, los clientes de Banco Provincia pueden agregar un 5% mediante Cuenta DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini. En este caso, el máximo es de $5000 semanales por persona.

Qué hay que hacer para recibir el beneficio

El programa de ANSES no exige una gestión adicional para comenzar a utilizar las promociones. Una vez que el jubilado o pensionado realiza una compra en un comercio adherido y paga con la tarjeta de débito asociada al cobro de sus haberes, el descuento o reintegro se aplica de acuerdo con las condiciones vigentes.

Los beneficios bancarios tienen reglas propias y pueden modificar el resultado final de la compra. Por eso, además del porcentaje anunciado, hay que considerar el día habilitado, el medio de pago requerido y el tope correspondiente.

Tampoco todas las promociones son acumulables. En algunos casos pueden combinarse distintos beneficios, mientras que en otros se debe elegir una sola promoción. La recomendación es verificar las condiciones particulares de cada supermercado y entidad bancaria antes de realizar el pago.