Cuánto se gana con plazo fijo Banco Galicia si se invierten $2 millones tras suba de tasa

Las colocaciones en pesos están brindando una mayor renta que el movimiento del precio del dólar. Cuánto se gana con $2 millones en 30 días

El plazo fijo tradicional está volviendo a seducir a los ahorristas por la estabilidad del precio del dólar y de la inflación. Algunos bancos están ofreciendo una renta positiva. Por eso, para tener un panorama respecto a cuánto se puede ganar, se consideró como ejemplo un depósito en Banco Galicia, una de las entidades privadas con más cantidad de clientes en el sistema bancario argentino.

En este caso, la inversión inicial simulada fue la de $2 millones a 30 días, que es el tiempo mínimo requerido por el Banco Central para el encaje de los fondos colocados en este instrumento financiero.

La mayoría de los bancos, en las últimas semanas, estuvieron "equilibrando" el interés que pagan para los depósitos a un lapso determinado, para ubicarlo en torno al 19% anual.

En el caso puntual de Banco Galicia, por segundo mes consecutivo, volvió a registrar un alza en la tasa nominal anual (TNA) ofrecida para el plazo fijo tradicional, ya que ahora es 19,25% en el canal digital para clientes minoristas humanos, en las colocaciones a 30 días. Esto equivale a un incremento de 0,50 puntos porcentuales respecto a septiembre, lapso en el que ya había subido otro 0,25 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

En resumidas cuentas, la rentabilidad que se genera con un depósito en 30 días es de 1,58%.

Y si se prefiere constituir una de estas inversiones a 60 o 90 días, la tasa nominal anual asciende a 19,50%, un ascenso de 0,25 puntos porcentuales frente a inicios de septiembre, lo que representa a ganar ahora 1,6% mensual.

Plazo fijo versus dólar e inflación

Los datos que empiezan a pesar para el ahorrista es cómo está quedando posicionado el plazo fijo tradicional frente a la inflación y al avance del precio del dólar.

Por un lado, la tasa en pesos está peleando cabeza a cabeza con el índice de precios al consumidor (IPC), que, según distintos analistas relevados por iProfesional se ubicó en torno al 2% en septiembre pasado.

En concreto, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado en septiembre, realizado por el Banco Central en su encuesta entre 47 economistas privados, se proyectó que la inflación se iba a posicionar en septiembre en 1,8% mensual.

Ahora bien, para el corriente octubre, la coincidencia de los expertos es que volverán a bajar los precios al consumidor al nivel de los meses anteriores, es decir, a un nivel cercano al 1,7%, que es el mismo porcentaje que espera el mencionado REM.

Por lo tanto, la inflación seguiría superando levemente a la tasa ofrecida por varios bancos en sus plazos fijos tradicionales.

En cuanto al precio del dólar, los ahorristas tienen buenas noticias, porque el plazo fijo tradicional lo está superando con creces.

Es que en octubre el valor del billete estadounidense se encuentra "planchado", y en todo septiembre pasado creció apenas 0,7%.

En resumen, el plazo fijo en Banco Galicia, con el 1,58% en los últimos 30 días, más que duplicó al movimiento del billete estadounidense, que es la inversión preferida por los ahorristas argentinos desde siempre.

De hecho, en todo 2026, la cotización del dólar avanza un módico 4,1%.

Plazo fijo Banco Galicia: cuánto ganás con $2 millones

Entonces, al invertir en un plazo fijo tradicional en Banco Galicia, un monto inicial de, por ejemplo, $2 millones, durante el tiempo mínimo requerido de 30 días, se ganará un total de $2.031.644 luego de que se cumpla ese tiempo.

Por lo tanto, se generarán 31.644 pesos adicionales en solo un mes, que representa a ganar una renta de 19,25% de TNA, o lo mismo a decir 1,58% de tasa efectiva mensual (TEM).

El plazo fijo tradicional en esta entidad se puede constituir de manera digital, como son los casos del home banking web, aplicación móvil para celulares y tablets. Aunque también puede concretarse de manera presencial, mediante cajeros automáticos habilitados.

El paso a paso requerido para poder realizar un plazo fijo tradicional en pesos en Banco Galicia es el siguiente:

1. Ingresá a la app del Banco con tu usuario y clave.

2. En el menú principal, seleccioná "Más", ubicada en el extremo inferior derecho de la pantalla.

3. Luego, en la sección "Inversiones", ir a la opción "Plazos fijos" y presionar en "Constituir".

4. En la pantalla aparecerá en el centro una ventana chica emergente, en la que se deberá hacer clic en "Plazo fijo".

5. Después, observarás un menú con los distintos tipos de depósitos ofrecidos. Allí debés elegir "Tradicional en pesos", y presioná "Continuar".

6. Tras eso, aparece "Elegir monto", donde precisás detallar el monto de pesos a invertir. El mínimo simbólico que es solicitado es de $100. Para poder avanzar, deberás tener dinero suficiente en tu cuenta.

7. Además, tenés que precisar el tiempo deseado de colocación para hacer rendir los pesos: pueden ser a 30, 60, 90 días, u otra opción dentro de los 365 días.

8. Luego, en el modo de liquidación al vencimiento, seleccioná el que dice "Acreditación en cuenta", y continuar.

9. Finalmente, necesitás revisar los datos ingresados, para detectar posibles errores en los datos ingresados. En caso de no presentarse desacuerdos, confirmar la operación para concluir con la inversión.

El plazo fijo tradicional sigue superando al, por el momento, tranquilo precio del dólar, con una tasa en pesos que se encuentra muy cerca de la inflación mensual. El desafío para los ahorristas es que se sostenga esta ecuación en los próximos meses, por las tensiones previas a las elecciones presidenciales.