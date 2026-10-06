Los CEDEARs que pueden despegar si Bolsonaro se consagra presidente de Brasil

Los inversores ya visualizan a Jair Bolsonaro con la banda presidencial en Brasil. Los resultados de la primera vuelta lo dejaron a un paso de tomar las riendas del país. El optimismo del mercado se sintió fuerte este lunes en la bolsa brasileña con ganancias diarias de hasta 30%. El efecto llegó hasta Argentina. Los operadores afirman que hay margen para subas adicionales si mantiene el triunfo en segunda vuelta y rearman estrategias. Pero el presidente Lula Da Silva, apenas dos puntos abajo, aún es competitivo y el mercado también contempla alternativas para ese escenario.

Una de las principales ventajas del hijo de Jair Bolsonaro es que, por afinidad ideológica, en el ballotage del 25 de octubre captaría gran parte de los votos de los candidatos que quedaron fuera de competencia, casi todos orientados a la derecha. La esperanza de Lula, en tanto, está en la baja participación que hubo en la primera vuelta: tiene tres semanas para convencer a los indecisos y a los que no se acercaron a las urnas.

En elecciones, todo puede pasar. No hay que descartar sorpresas. Si bien hoy todo parece indicar que Bolsonaro será el próximo mandatario brasileño, cabe recordar que la distancia con Lula es acotada, de apenas dos puntos: en las elecciones del domingo quedaron 47% contra 45%. La reelección del actual mandatario luce difícil, pero no imposible.

"Detrás de los dos principales candidatos quedaron tres con un electorado mayormente de derecha y centroderecha. En teoría, Bolsonaro debería captar esos votos con una proporción cercana a 70 contra 30, lo que deja a Lula con una brecha difícil de revertir. No obstante, el potencial de crecimiento de Bolsonaro en el ballotage es menor: buena parte de su apoyo ya se adelantó en primera vuelta. Además, la abstención fue del 21%, la más alta en una primera vuelta desde 1998, y la capacidad de Lula para movilizar a ese electorado será su principal carta", advierte PPI.

Las acciones y Cedear que más subirían si Bolsonaro gana en segunda vuelta

Para el analista Gastón Lentini, el rally de este lunes no es suficiente: un triunfo de Bolsonaro en segunda vuelta impulsaría ganancias adicionales en los activos brasileños. Cree que el mercado del país vecino puede experimentar una celebración similar a la que hubo en Argentina cuando Javier Milei empezó a posicionarse como posible Presidente. Es decir, el habitual "serrucho" del mercado. De mantenerse la expectativa positiva, afirma que hay lugar para que 2026 y buena parte de 2027 sea alcista para las acciones de Brasil.

Entre las acciones brasileñas con mayor potencial alcista tras un triunfo de Bolsonaro, disponibles en Argentina a través de Cedear, destaca a:

Nubank , banco digital que apunta a la expansión global

, banco digital que apunta a la expansión global Bradesco , uno de los principales bancos tradicionales de ese país

, uno de los principales bancos tradicionales de ese país Vale, empresa de minería y metales, aunque condicionada por la evolución de China, principal comprador del acero brasileño

"Hay margen para más subas. Un Brasil pro-mercado y de derecha, que combata un poco el déficit fiscal y controle las tasas de interés, puede mejorar mucho el clima de negocios. Solamente Nubank tiene más de 25% por delante para volver a sus máximos. En cuanto a Petrobras, está en máximos desde 2012, por lo que puede tener menor recorrido alcista. Podría subir un poco más, pero gracias al precio internacional del petróleo. En este caso, habría que tener prudencia porque viene subiendo desde hace varios meses", afirma Lentini.

El asesor José Ignacio Bano coincide en que hay margen para más ganancias en Brasil, en caso de que Bolsonaro consolide su triunfo el 25 de octubre. También pone como ejemplo el caso argentino tras la victoria de Milei: los inversores se fueron sumando y el Merval tomó fuerza con el correr de los meses. La confirmación de un cambio de paradigma impulsaría subas adicionales, afirma. Además, el ETF "EWZ", que replica el desempeño de las principales acciones brasileñas, aún está lejos de su máximo.

Bano estima que todo el sector financiero podría liderar las ganancias de la bolsa en Brasil. Normalmente, es el segmento que reacciona primero. Según su análisis, las acciones de ese mercado con mayor potencial alcista tras un eventual triunfo de Bolsonaro, disponibles en Argentina a través de Cedear, son:

XP

Bradesco

Itaú

En el caso de Nubank, coincide en que se trata de una compañía interesante, pero destaca que también está presente en otros países. Por lo tanto, el efecto por lo que ocurra en Brasil puede "diluirse" un poco. Algo similar sucede con Mercado Libre, que también es una de las preferidas de los inversores. Si bien es una compañía argentina, lo que ocurra en Brasil es de gran relevancia porque la mitad de sus ingresos los genera en ese país. Por lo tanto, parte del movimiento de sus acciones está vinculado con la coyuntura brasileña, no por completo.

"Si Bolsonaro gana en la segunda vuelta, el mercado anticipa una baja del riesgo fiscal, con tasas de interés más bajas y una moneda más firme. En ese escenario, entre los activos bursátiles que podrían verse más beneficiados están el ETF 'EWZ', que da exposición amplia a la bolsa brasileña, y dos nombres del sector financiero muy sensibles a las tasas: Bradesco, banco con margen para recuperar rentabilidad, y Nubank, cuyo negocio de crédito al consumo se vería impulsado por un costo de financiamiento menor", agrega Damián Palais, asesor financiero de Cocos.

Cómo se protegerá el mercado si Lula le da vuelta a la elección

Un triunfo de Lula no sería bien visto por el mercado: los inversores prefieren a Bolsonaro para que, entre otras cosas, avance con un ajuste en las cuentas públicas para reducir el déficit fiscal, algo que el actual mandatario prometió y no aplicó. De todas maneras, una eventual reelección podría abrir oportunidades en algunas compañías puntuales y los operadores se preparan para ese escenario. Si bien no es el más probable, tampoco podría descartarse: en la elección del domingo quedó apenas 2 puntos por debajo de su principal opositor. Difícil, pero no imposible de remontar.

De acuerdo con Palais, con un triunfo de Lula el enfoque pasa a ser más defensivo, con inclinación hacia empresas que generen ingresos en dólares y, por lo tanto, queden mejor paradas ante un real más débil. Entre ellas, destaca a:

Vale : la considera el caso más representativo porque su negocio depende más del ciclo global del hierro y de la demanda china que de la política local

: la considera el caso más representativo porque su negocio depende más del ciclo global del hierro y de la demanda china que de la política local Suzano: mayor productora de celulosa a nivel global, exporta casi toda su producción y suele verse favorecida cuando el real se deprecia, por lo que ofrece cobertura ante un escenario de mayor prima fiscal

En líneas similares, el equipo de research de PPI identifica varias alternativas de cobertura ante un eventual triunfo de Lula en la segunda vuelta que se realizará el 25 de octubre: exportadoras como WEG, Embraer, Suzano y Gerdau se beneficiarían de un real más débil, mientras el banco Itaú sostiene su rentabilidad con tasas altas y la energética Axia (anteriormente, Eletrobras) aporta el perfil defensivo de una utility con ingresos regulados. Todas estas acciones están disponibles para operar desde Argentina, en pesos o dólares, a través de Cedear.