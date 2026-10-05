Bolsonaro o Lula: a quién pueden favorecer los votos de los candidatos que perdieron

El triunfo del senador de derecha por dos puntos sobre el presidente de Brasil dejó un escenario abierto. La tendencia de las terceras vías

El único pronóstico acertado sobre las elecciones de Brasil fue el escenario de paridad extrema que dejó la primera vuelta. Flávio Bolsonaro sorprendió al imponerse con el 47% de los votos sobre el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que cosechó el 45%. Ahora la llave para la presidencia quedó en manos del 7% de los electores que votó a candidatos de tercera vía y que, a simple vista, parecen más cerca del senador opositor.

Todas las encuestas anticiparon un escenario parejo pero con una leve ventaja a favor del histórico mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT) y un empate técnico en la segunda vuelta. El triunfo del senador del Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro (condenado por intento de golpe de Estado) puso cualquier intento de anticipo en duda.

No obstante, los resultados de la primera vuelta dan una base más sólida. Los votos obtenidos por los candidatos que quedaron afuera de la polarización se vuelven determinantes, como bien lo sabe el presidente Javier Milei tras ganar el balotaje de 2023 a Sergio Massa. La elección es seguida con interés por el presidente argentino, cuyo posicionamiento quedó claro tras el festejo de Milei por el triunfo de Bolsonaro en redes sociales, como si supiera que, además de la exigua ventaja que sacó, tiene terreno fértil para el balotaje del 25 de octubre.

Entre los candidatos ajenos al PT y al PL, los tres que lograron superar la barrera del 1% de los votos fueron Augusto Cury (Avante), con 2,89%; Renato Santos (Missão) con el 2,24% y Ronaldo Caiado (PSD) con el 2,18%. Los últimos dos tienen un perfil mucho más cercano al espectro ideológico de Bolsonaro.

Bolsonaro, Lula y el perfil de los candidatos con los votos clave para el balotaje

Muy reducidos por la polarización, Cury, Santos y Caiado estos candidatos atrajeron a sectores desencantados con los dos polos dominantes de la política brasileña y reunieron el 7,3% de los votos que ahora tendrán que ir a buscar Bolsonaro y, sobre todo, Lula, que arranca la carrera en segundo lugar.

Cury es un psiquiatra famoso en Brasil y autor de best sellers de autoayuda, que se metió en la política como una alternativa no solo de "centro", sino de tono humanista frente a un país "enfermo por la polarización". Con un discurso centrado en la salud mental, la educación y la contención social, así como en la concordia institucional, sorprendió en el tercer puesto.

Por su parte, Santos es un empresario cofundador del Movimiento Brasil Livre (MBL) que desplegó una campaña al estilo de Milei, con la promesa de un recorte del gasto público (el "Tesourazo") y de mano dura contra el crimen organizado más una fuerte presencia en redes sociales que apuntó principalmente al electorado joven. Su discurso anti sistema lo llevó a cruzarse tanto con el sector de Lula como con la familia Bolsonaro.

Caiado se lanzó a la presidencia desde su cargo de gobernador de Goiás. Histórico referente del negocio agropecuario, el exdiputado y exsenador federal representó a la derecha tradicional del Centrão con un discurso que se enfocó en la gestión, la seguridad y principalmente la defensa del sector productivo rural.

¿A dónde pueden ir los votos de los candidatos alternativos en la segunda vuelta?

Los votos no se traspasan automáticamente y comportamiento de los ciudadanos es impredecible, especialmente en escenarios tan polarizados, pero su elección de los candidatos marca una tendencia más o menos clara en el tablero electoral de cara al balotaje del 25 de octubre que definirá la pulseada entre Lula y Bolsonaro.

Tanto el electorado de Caiado como los de Santos comparten un rechazo ideológico hacia el PT y las políticas económicas de Lula. Aunque Santo tuvo sus cortocircuitos con el bolsonarismo, su prédica a favor de la desregulación económica y principalmente del recorte del gasto público vuelve casi natural una migración mayoritaria de sus electores hacia el candidato de derecha.

Algo similar ocurre con los votantes de Caiado, que se ven más atraídos hacia el conservadurismo, la postura de austeridad fiscal y el discurso pro libre mercado de Bolsonaro que al progresismo, la asistencia social y el rol más activo del Estado en la economía.

Si Bolsonaro logra retener a los votantes del sector rural y el agronegocio y a la juventud liberal del MBL, quedará a un paso de la presidencia. Tiene un universo de votantes aparentemente más amplio para seducir que el presidente y candidato a la reelección.

Lula no podrá perder de vista a esos votantes, en especial a los de Caiado, pero se encuentra más cerca del electorado de Cury, mayormente compuesto por independientes y electores de centro que priorizan la estabilidad institucional, la búsqueda de consensos y el gasto en programas sociales clave asociados a la educación y la salud.

Pero necesitará convencer a electores cansados de la polarización que lo tiene a él como protagonista hace 20 años, votantes que en algunos casos no verían con malos ojos votar en blanco. Para sumar ese 2,8% decisivo el equipo de campaña del PT tal vez deberá atenuar el tono de confrontación y enviar alguna señal de pacificación.

Las próximas tres semanas serán decisivas para el gobierno de Lula da Silva, mientras Flávio Bolsonaro corre como favorito por una luz de ventaja. La elección es seguida con interés por el gobierno de Milei y mucho más por los Estados Unidos de Donald Trump, y la definición está en manos de los más de 8 millones de brasileños que, hasta ahora, se mantuvieron alejados de los dos polos.

Qué dijeron Bolsonaro y Lula tras los resultados de la primera vuelta

El senador y candidato del Partido Liberal celebró su triunfo y se mostró confiado en repetirlo cuando llegue el balotaje. "Estoy muy contento con el resultado; casi 56 millones de brasileños me dieron este voto de confianza. Es una señal de que Brasil quiere un cambio", afirmó tras la finalización del escrutinio.

Bolsonaro puso de relieve que por un momento pareció que ganaría en primera vuelta, pero interpretó el resultado como un mandato del electorado para terminar con el ciclo político del Partido de los Trabajadores. "Estuvo muy cerca. Es el fin de la era PT, el fin de la era PT ha sido decretado", afirmó.

Por su parte, Lula no ocultó su sorpresa por el resultado. "Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta", señaló el presidente de Brasil, que va por su séptima elección presidencial.

Con una diferencia de aproximadamente 2,8 millones de votos, Lula se ve obligado a ampliar su base electoral y, como primer movimiento, recargó sus críticas a Bolsonaro al afirmar que "del otro lado, solo hay incertidumbre, con una biografía de un pasado oscuro", en referencia al senador y a su padre.