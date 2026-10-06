La reacción de los mercados tras los comicios brasileños favoreció al real y puede quitar presión al dólar argentino, según Fernando Marull

El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil produjo una reacción más favorable de la esperada entre los inversores y uno de los primeros efectos se observó en el mercado cambiario. La baja del dólar frente al real puede tener un impacto positivo también sobre la Argentina, de acuerdo con el economista Fernando Marull.

"El dólar está bajando casi 4% en Brasil. Eso descomprime un poco el mercado cambiario argentino", explicó durante una entrevista con Infobae en Vivo.

La conexión entre ambos mercados no es casual. Brasil tiene un peso relevante en el comercio exterior argentino y, por ese motivo, las variaciones de su moneda pueden modificar las condiciones cambiarias de la Argentina.

Marull puso un ejemplo concreto para explicar esa relación: "Si el real devalúa 5%, eso presiona un 1 o 2% al dólar en Argentina". El escenario posterior a las elecciones, en cambio, fue favorable para el peso brasileño. "El dólar está bajando, y beneficia un poco a Argentina, le quita presión", sostuvo.

El movimiento del real es, además, uno de los factores que el Banco Central argentino sigue con atención. "El Banco Central está muy atento", afirmó el economista al analizar la evolución del tipo de cambio del país vecino.

Qué esperaba el mercado antes de la elección

Una de las claves para entender la reacción financiera está en las expectativas previas a los comicios. El mercado había llegado a la elección con una postura prudente porque esperaba una diferencia más estrecha entre los candidatos.

"El mercado pensaba que Lula ganaba un poco más en línea con las encuestas, por 2 puntos, y posiblemente después lo daba vuelta Bolsonaro en un balotaje. Por eso llegó muy cauto", explicó Marull.

El resultado terminó modificando ese escenario y desencadenó una fuerte respuesta en los activos brasileños. Para el economista, la reacción refleja cómo los inversores incorporan las posibles políticas de un futuro gobierno en la valuación de los mercados.

"El mercado define un poco las políticas económicas y asocia un presidente con algún tipo de política económica. Más pro mercado, más anti mercado".

Esa percepción tiene una traducción directa en los precios financieros. Marull resumió el mecanismo de la siguiente manera: "Cuanto más promercado, más les gusta a los mercados. Entonces, los activos valen más y el dólar vale menos. En cambio, cuanto más anti mercado, los activos valen menos y el dólar vale más", explicó.

Brasil también importa por el vínculo con Argentina

Más allá de la cotización del real, el resultado electoral puede tener implicancias para la relación económica entre los dos países. Brasil y Argentina mantienen un vínculo comercial estrecho y las decisiones de sus respectivos gobiernos pueden facilitar o dificultar ese intercambio.

En ese punto, Marull advirtió sobre la importancia de la relación política entre ambos mandatarios: "Argentina y Brasil son socios, y si los dos presidentes no se llevan bien, claramente el negocio anda un poquito más trabado".

Así, la lectura del mercado brasileño tiene un doble efecto para la Argentina: por un lado, la apreciación del real puede contribuir a moderar la presión sobre el dólar local; por otro, el resultado electoral abre expectativas sobre el rumbo económico y la relación bilateral.

Argentina se encarece en dólares

El movimiento del real brasileño también se da en un contexto en el que la evolución del tipo de cambio argentino es seguida de cerca por los analistas. En particular, uno de los puntos de atención está puesto en la relación entre el dólar y los precios internos.

En un análisis publicado por iProfesional, la economista Marina Dal Poggetto advirtió sobre el proceso de encarecimiento de la Argentina medido en moneda estadounidense. La directora ejecutiva de Eco Go señaló que el Gobierno está utilizando el tipo de cambio como una de las herramientas para contener la inflación, en un esquema que también incluye el manejo de las tarifas.

Según su diagnóstico, la contracara de sostener un dólar relativamente estable mientras continúan aumentando los precios internos es una inflación medida en dólares. Dal Poggetto resumió ese fenómeno al señalar que "la Argentina se está encareciendo en dólares".

La economista vinculó esta dinámica con las dificultades que enfrenta la actividad económica. Según su análisis, la economía permanece estancada desde febrero de 2025, luego de un período de expansión impulsado por el crédito y cierta recomposición de los ingresos.

Además, planteó que el esquema cambiario tiene límites para la acumulación de reservas. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno está comprando menos dólares y puso el foco sobre las restricciones operativas que persisten en el mercado de cambios.

Este escenario resulta relevante al analizar el efecto que puede tener Brasil sobre la Argentina. Si el real se fortalece frente al dólar, como ocurrió tras las elecciones, cambia la relación de precios entre ambos países y puede modificar parte de las presiones competitivas que enfrenta la economía argentina.