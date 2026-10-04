Lula, sorprendido por el resultado: "Creí que iba a ganar en la primera vuelta"

El expresidente enfrentará la definición electoral más reñida ante el candidato opositor, tras quedar a casi tres millones de votos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció que esperaba ganar las elecciones en primera vuelta y admitió que el resultado modificó el escenario con el que su espacio llega al tramo final de la disputa presidencial. El mandatario quedó segundo detrás de Flávio Bolsonaro y deberá ahora buscar una mayoría para retener el poder en el balotaje del 25 de octubre.

"Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta", afirmó Lula durante su primer pronunciamiento después del cierre del escrutinio, en un acto realizado en San Pablo.

Con más del 99% de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos, mientras que Lula quedó cerca del 45%. La diferencia fue de aproximadamente 2,8 millones de votos y dejó al candidato del Partido Liberal (PL) en el primer lugar de cara a la segunda vuelta.

El resultado obliga al oficialismo a replantear la estrategia para las próximas tres semanas. Lula deberá ampliar su base electoral para compensar la ventaja obtenida por su rival y captar parte de los votos que en la primera vuelta fueron hacia otros candidatos.

Lula cambia el eje de la campaña y apunta a Flávio Bolsonaro

Tras conocer el resultado, Lula comenzó a plantear el balotaje como una definición entre dos proyectos políticos. El presidente cuestionó a Flávio Bolsonaro y anticipó que durante la campaña buscará instalar nuevamente las diferencias entre su espacio y el sector político encabezado por la familia Bolsonaro.

"Muchas veces, el resultado es inesperado", señaló Lula al referirse a la primera vuelta.

El mandatario también apuntó contra el entorno del candidato del PL y mencionó presuntos vínculos con milicias y organizaciones criminales en Río de Janeiro, además de investigaciones relacionadas con el denominado Banco Master. Según Lula, estos temas formarán parte de la discusión durante la segunda vuelta.

"Del otro lado, solo hay incertidumbre, con una biografía de un pasado oscuro", afirmó en referencia a Flávio Bolsonaro y a su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro.

La elección vuelve a concentrar así la disputa presidencial en los dos principales polos políticos de Brasil. Flávio Bolsonaro llega al balotaje con la ventaja obtenida en las urnas y con un discurso centrado en la necesidad de un cambio de rumbo, mientras Lula busca convertir la segunda vuelta en una elección sobre la continuidad de su gobierno.

El desafío de Lula: ampliar su base electoral

Uno de los principales objetivos del oficialismo será atraer a los votantes que quedaron fuera de la polarización entre Lula y Flávio. Ninguno de los otros candidatos consiguió una votación suficiente para disputar el primer lugar, pero sus electores pasan ahora a tener un peso mayor en la definición presidencial.

A eso se suma el nivel de participación electoral. Lula ya anticipó que buscará movilizar a quienes no concurrieron a votar en la primera vuelta, al considerar que ese sector puede resultar determinante en una elección que llegará al 25 de octubre con una diferencia relativamente estrecha.

La primera vuelta también mostró una caída de Lula respecto de su desempeño de 2022, cuando obtuvo el 48,4% de los votos en esa instancia. Ahora, para ser reelegido, deberá no solo retener el respaldo conseguido sino también sumar nuevos electores.

El desafío se extiende además al escenario legislativo. El resultado de la primera vuelta dejó un Congreso con mayor presencia de sectores alineados con el bolsonarismo, lo que podría condicionar la capacidad de Lula para avanzar con su agenda en caso de conseguir un nuevo mandato.

Flávio Bolsonaro llega al balotaje con ventaja

El candidato del PL consiguió más de 55 millones de votos y terminó por encima de Lula después de una campaña en la que fue ganando terreno en las últimas semanas. Las principales encuestas habían registrado su crecimiento, pero no anticiparon que pudiera finalizar la primera vuelta por delante del presidente.

Flávio, de 45 años, es hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista y actualmente bajo arresto domiciliario. Durante la campaña, el senador contó con el respaldo político de su padre y presentó su candidatura como una alternativa al gobierno del Partido de los Trabajadores.

Tras la elección, Flávio sostuvo que el resultado expresa una demanda de cambio y afirmó que su espacio logró quedar cerca de ganar en primera vuelta.

El balotaje del 25 de octubre abre ahora una nueva etapa de la campaña. Lula parte desde el segundo lugar y deberá ampliar su coalición electoral, mientras Flávio buscará conservar la ventaja obtenida en la primera vuelta y sumar los votos necesarios para superar el 50% de los sufragios válidos.