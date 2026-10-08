El organismo prepara una prueba piloto para ampliar los datos de clientes y facilitar el acceso al crédito a quienes hoy pagan tasas más altas

Conseguir un préstamo podría resultar más sencillo para personas que hoy tienen dificultades para demostrar sus ingresos. El Banco Central (BCRA) trabaja en un esquema que permitirá incorporar información de distintas fuentes públicas a la evaluación que realizan bancos y otras entidades antes de otorgar financiamiento.

La iniciativa apunta especialmente a quienes tienen ingresos bajos o desarrollan actividades en la economía informal. El objetivo es que una entidad pueda conocer mejor la situación económica de un potencial cliente y, a partir de esa información, calcular con mayor precisión su capacidad de pago.

El proyecto forma parte del desarrollo del Open Finance, también denominado Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), cuya implementación comenzará a tomar forma durante 2027. Antes de ese momento, el Central prevé poner a prueba uno de los principales usos que tendrá el sistema.

Crédito: cómo el BCRA usará datos de ARCA para mejorar la evaluación de clientes

La experiencia inicial está prevista para antes de que finalice 2026. En esa etapa, las entidades podrán acceder a determinados datos que ARCA posee sobre una persona.

La utilidad práctica estará en cruzar información que hoy puede encontrarse dispersa. Por ejemplo, alguien que trabaja de manera informal podría contar además con ingresos declarados como monotributista o percibir algún beneficio social.

Incorporar esas variables permitiría construir un perfil financiero más completo que el que surge de las fuentes de información crediticia utilizadas actualmente.

Ese cambio podría tener un impacto directo sobre el costo de los préstamos. Cuando una entidad cuenta con pocos elementos para estimar el riesgo de un cliente, puede aplicar condiciones más exigentes. En bancos y fintech, parte de esas evaluaciones se apoya actualmente en información de Veraz y otros registros similares.

La intención del BCRA es ampliar ese universo de datos para:

Reducir las asimetrías de información

Fomentar una mayor competencia

Mejorar el financiamiento de la economía

Qué consentimiento deberán dar los clientes para compartir sus datos

La apertura de información tendrá un límite central: el cliente deberá autorizarla expresamente. Sin ese consentimiento, una entidad financiera no podrá acceder a los datos que el sistema permita compartir.

La cuestión fue explicada por Pedro Inchauspe, director del BCRA, durante Pulso 2026, el encuentro anual organizado por la Cámara de Medios de Pago, que reunió a empresarios del sector y representantes de entidades internacionales.

"Estamos muy avanzados", dijo Inchauspe. "Nuestro modelo incluye una especie de Open Finance y Open Data porque, de hecho, el primer caso de uso será con datos de ARCA. Con lo cual, diría que vamos a arrancar con Open Data más que con Open Finance, obviamente utilizando esa información con el objetivo de facilitar el crédito", agregó.

El funcionario señaló que el organismo conformó una mesa específica para definir las bases técnicas del mecanismo. Entre los puntos iniciales aparecen "la autenticación y el consentimiento. A partir de esa definición y estandarización, lo iremos replicando con distintos organismos".

Qué busca cambiar el Sistema de Finanzas Abiertas

Aunque el ensayo inicial se apoyará en información de ARCA, el proyecto tiene un alcance mayor. El organismo tributario reúne información procedente de diferentes bases pertenecientes a entidades públicas, por lo que el sistema podría ofrecer a los bancos una mirada más amplia sobre la situación de cada persona.

El propósito final del SFA es avanzar hacia un ecosistema donde pueda utilizarse información de distintos actores financieros, siempre bajo las reglas de autorización correspondientes.

La participación tampoco será idéntica para todas las entidades. Inchauspe anticipó que habrá participantes cuya incorporación al esquema será obligatoria, mientras que otros podrán sumarse de manera voluntaria.

"La lógica del sistema es que hay una determinada cantidad de jugadores cuya participación es mandatoria y obligatoria, y el resto del ecosistema podrá hacerlo de manera voluntaria. Obviamente, implica una carga operativa y económica para las entidades que estén obligadas a participar. El resto lo hará si considera que hay un caso de negocio detrás, si es un servicio que quiere ofrecer a sus clientes".

Así, el Central busca establecer reglas comunes para el intercambio de información sin exigir que todo el mercado adopte necesariamente cada una de las herramientas disponibles.

El debate sobre pagos y las medidas que quedarán para 2028

El anuncio se produjo durante una jornada en la que también se analizaron avances en medios de pago, interoperabilidad e inclusión financiera.

Manuel Cascante, presidente de la Cámara y Country Manager de American Express, destacó la dimensión que alcanzó la industria: "Nuestra industria forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Detrás de cada pago hay una compra, un comercio, una necesidad. Y detrás de esa operación hay empresas, infraestructura y equipos que trabajan para que esta pueda realizarse de manera simple y segura, haciendo cada vez más fácil la vida de las personas y los comercios".

Por el BCRA también participó Juan Curutchet, director y Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. El funcionario mencionó dos reclamos del sector que, según anticipó, no serían abordados en el corto plazo.

Uno es la posibilidad de que los bancos operen con criptomonedas, algo que actualmente está prohibido. El otro consiste en permitir que las fintech tengan cuentas CVU en dólares. De acuerdo con Curutchet, ambos asuntos podrían entrar en agenda recién en 2028, en el marco de un eventual segundo mandato de Javier Milei.

Curutchet también puso el foco en una característica del mercado local: la Argentina tiene un nivel de crédito bancario muy bajo en relación con otros países de la región, aunque al mismo tiempo cuenta con un sistema de pagos desarrollado.

"El ecosistema de pagos argentino es innovador y pujante, justamente por ello, es importante que el marco regulatorio asegure que todos los participantes de la cadena mantengan el estándar de calidad y seguridad que la Argentina necesita para que siga siendo dinámico y confiable".