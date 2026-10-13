Cocos desdobló app para comprar y vender criptos y lanzó sus primeros productos bancarios

La fintech comenzó a mostrar los primeros movimientos como banco tras la confirmación de la adquisición de VOII a inicios de julio pasado.

Cocos comenzó a mostrar sus primeros movimientos concretos como entidad bancaria en el mercado, tras haber recibido en julio pasado la aprobación del BCRA por la compra del Banco Voii. En concreto, a principios de mes "apartó" de su cartera de productos a la compra y venta de criptomonedas y, por otra parte, anunció los primeros productos bancarios para el segmento Black, que es el más selecto de clientes.

Por el lado de las monedas virtuales, los usuarios de Cocos recibieron un mensaje el pasado 5 de octubre con la información de que "la sección Crypto dejará de estar disponible en la app principal de Cocos".

Según fuentes de la empresa consultadas por iProfesional, esta decisión se tomó "porque ahora, que somos banco, tenemos ciertas limitaciones regulatorias, y como estamos pensando en ampliar la oferta de productos crypto, decidimos hacerlo desde otro vehículo".

Así, comenzó a estar disponible una nueva app, denominada "Cocos Crypto", para comprar, vender y seguir las criptomonedas en una "app pensada para eso".

En la misma se aclaró que la tenencia de criptomonedas no cambia, y que se podrá ingresar a Cocos Crypto con el mismo usuario y contraseña con el que se accedía a Cocos.

Además, se aclaró que el ecosistema de las monedas virtuales seguirá disponible como medio de pago para la tarjeta relacionada, y que se va a seguir viendo la tenencia de las inversiones en el Portfolio.

Por eso, se aclaró que "no necesitás transferir ni mover tus activos".

El argumento comercial de la creación de esta app distinta es "para ofrecerte una experiencia cada vez más completa. Próximamente vamos a sumar nuevas funcionalidades para seguir mejorando tu experiencia crypto".

Cocos lanzó sus primeros productos bancarios

El anuncio mencionado va de la mano que Cocos empezó a incorporar productos bancarios, que, en primera medida, fueron lanzados al segmento más premium de la aplicación, que es el Black.

Por lo tanto, por la regulación del Banco Central que los bancos no pueden brindar criptomonedas, debieron llevar estos productos a otra aplicación aparte.

"Hace un año firmamos la compra de Banco Voii, hace tres meses comenzamos la integración del banco a Cocos y hoy ya lanzamos los primeros productos bancarios: dólar oficial, plazo fijo en pesos, cajas de ahorro en pesos y dólares, y pagos con QR", anunció Nicolás Mindlin, fundador de Cocos Capital.

Para agregar que: "Empezamos por miles de usuarios Black y en poco tiempo vamos a habilitar la experiencia bancaria para todos. Fuimos los más rápidos en obtener la licencia y a menos de tres meses ya estamos lanzando los primeros productos".

En este sentido, Mindlin dejó una reflexión respecto a que seguirán ampliando su presencia: "Tenemos una enorme oportunidad de modernizar el sistema financiero desde sus bases y hacerlo más simple, eficiente y competitivo".

Asimismo, los próximos productos que Cocos podría sumar como banco, según fuentes de la empresa, serán para empresas, y llegarán antes que los productos masivos de consumo, como son las líneas de crédito.

Es que el punto fuerte que tiene esta Fintech es que atiende cerca de 3.000 empresas en inversiones y manejo de liquidez, por lo que se destaca que tiene como fortaleza que conoce las necesidades y balances de los clientes, por lo que puede agregar "valor rápido".

Cocos banco y llegada a Brasil

Cabe recordar que a principios de julio la Fintech Cocos confirmó oficialmente en el mercado la compra del banco Voii y, a su vez, la adquisición de una plataforma de inversiones en Brasil, para expandirse a nivel regional.

De esta forma, la compañía pasa a operar en dos de los mercados más relevantes de Sudamérica, a administrar alrededor de u$s5.000 millones en activos, y facturar más de u$s100 millones al año.

Por el lado argentino, si bien la ALyC y plataforma de inversiones Cocos, fundada en 2021 por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, recibió la aprobación del BCRA para adquirir el 100% del Banco Voii a principios de junio, compra que se había anunciado a principios de agosto del año pasado, el último 30 de junio se terminaron de firmar todos los documentos pertinentes y se oficializó la operación.

En una carta de Voii a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a los mercados, en esta última fecha mencionada, informó que Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar (Grupo Cocos) "han adquirido 551.431.730 acciones ordinarias nominativas no endosables con un valor nominal de un Peso ($1) cada una y un (1) voto por acción, totalmente suscriptas e integradas, representativas del 99,9388% de las acciones emitidas y en circulación de Banco Voii S.A., las que fueron vendidas por Nexfin S.A., Arroyo Ubajay S.A. y Walter Roberto Grenón".

Luego de esta confirmación, Sbdar, CEO y cofundador de la Fintech, publicó en sus redes sociales: "Somos bancoooooooooo! Oficialmente acabamos de comprar las acciones del Banco Voii y, a partir de este momento, Cocos se transformó en banco! Arranca la verdadera revolución del sistema financiero para millones de argentinos!"

En actualidad, Cocos tiene unos 2 millones de usuarios y más de u$s2.000 millones en activos bajo administración, por lo que la incorporación de Voii se debe, tal como mencionaron sus directivos, para poder tener la licencia de banco y ofrecer otro tipo de productos y servicios financieros.

De hecho, Voii, como banco, tenía una participación muy acotada en el mercado argentino antes de la adquisición, ya que disponía con apenas 2 sucursales, 788 cuentas de ahorro, 76 cuentas corrientes y no posee cuentas sueldo, según la información del Banco Central.

Es decir, Cocos no adquirió al banco por su cartera de clientes, ni por su historia, sino porque suma la capacidad regulatoria para poder "construir encima de ella", indican fuentes del sector.