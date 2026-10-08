El Banco Central acelera el ritmo de compras y las reservas tocan máximos en dos semanas

La entidad financiera aprovechó la mayor liquidez e incrementó sus compras en los primeros días de octubre, a diferencia del arranque de septiembre

El Banco Central (BCRA) volvió a pisar el acelerador en el mercado de cambios. Este jueves 8 de octubre, la entidad compró u$s43 millones y confirmó una tendencia que viene marcando el arranque del mes.

El saldo acumulado en octubre ya trepa a u$s271 millones. Con seis ruedas completas, el promedio diario se ubica en u$s45 millones. Ese número contrasta fuerte con el septiembre flojo que dejó atrás la autoridad monetaria.

Durante las primeras seis ruedas de septiembre, el BCRA apenas había logrado u$s15 millones por día. Ahora, el ritmo de compras prácticamente triplicó ese registro y superó incluso los u$s38 millones diarios que la entidad había marcado en agosto.

Todavía quedan lejos los meses de mayor absorción del año. Julio, junio y mayo mostraron números más abultados. Pero el cambio de tendencia respecto a septiembre resulta evidente.

Las reservas tocan su nivel más alto en dos semanas

La mejora en las compras se reflejó de inmediato en las reservas internacionales brutas. El stock avanzó u$s187 millones este jueves y cerró en u$s49.321 millones.

Ese nivel marca el punto más alto desde fines de septiembre. El BCRA extiende así a nueve ruedas consecutivas su racha compradora.

La dinámica resulta clave para el Gobierno. La meta oficial apunta a que las compras anuales del BCRA se acerquen a los u$s20.000 millones. Según estimaciones del equipo económico, todavía quedarían alrededor de u$s4.600 millones por liquidar en los próximos meses.

La apuesta oficial es que ese flujo permita reforzar las reservas sin forzar el nivel del tipo de cambio, bajo el criterio de comprar únicamente cuando exista excedente de oferta.

El dólar mayorista cae por segunda rueda consecutiva

El mercado cambiario mostró el jueves una combinación favorable para la estrategia del BCRA. La entidad compró dólares, las reservas subieron y el tipo de cambio mayorista volvió a caer.

El mayorista cerró en $1.515,50. Ese precio representa su menor nivel en dos semanas. La baja fue de un peso con cincuenta centavos respecto al cierre del miércoles.

La jornada arrancó con presión compradora. Durante la primera parte del día, la demanda por cobertura y compromisos externos sostuvo los precios. El mayorista llegó a tocar $1.522, cinco pesos por encima del cierre previo.

Pero en el segundo tramo, la oferta de divisas ganó intensidad. Esa oferta provocó una baja escalonada hasta los $1.515,50 del cierre final.

En contado se operaron u$s501,6 millones. En futuros, el volumen trepó a u$s668 millones. Con una sola rueda por delante para cerrar la semana, el mayorista acumula una baja de $4,50.

De dónde viene la oferta de dólares que sostiene al BCRA

El predominio de la oferta sobre la demanda explica la dinámica reciente. Incluso después de un inicio con mayor presión compradora, el mercado volvió a mostrar divisas suficientes para las necesidades privadas y para la compra oficial.

El flujo de oferta tiene varios componentes. La liquidación pendiente del agro aparece como el factor principal. La estacionalidad de la cosecha de trigo suma presión vendedora.

Además, el aporte de energía y minería viene sostenido. Los ingresos vinculados a inversiones y financiamiento sectorial también colaboran con el ingreso de dólares durante el último trimestre.

Ese punto es central para el Gobierno, que necesita mantener el flujo de oferta durante los próximos meses para alcanzar la meta de compras anuales sin generar tensiones en el tipo de cambio.

El desafío sigue estando del lado de la demanda. Este jueves, la cobertura y los compromisos externos dominaron la primera parte de la rueda. Aunque luego fueron desplazados por una oferta más intensa, la presión compradora permanece latente.

Qué pasó con los dólares financieros y las tasas

Entre los dólares financieros, el MEP se mantuvo prácticamente sin cambios en $1.538,27. El contado con liquidación bajó 0,14% hasta $1.607,07.

El blue retrocedió 0,96% y cerró en $1.540. Así, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 1,62%. El canje se ubicó en 4,47%.

En futuros, la curva volvió a cerrar en baja. La caída promedio fue de 0,18%. Octubre retrocedió 0,19%, noviembre bajó 0,19% y diciembre perdió 0,21%.

Los contratos de 2027 también operaron mayormente en terreno negativo. La excepción fue julio, que avanzó 0,11%.

Con esos precios, la tasa implícita de octubre quedó en 1,69% mensual. Eso equivale a 20,26% anualizado. La de noviembre se ubicó en 1,74% mensual, o 20,90% anualizado.

La baja de los futuros acompañó la señal del mercado spot. Esa dinámica reforzó la lectura de menor presión de devaluación esperada en el corto plazo.

En el mercado de dinero, las tasas volvieron a recortar. La TAMAR bajó de 24,19% a 24%. La BADLAR cayó de 22,81% a 21,44%.

En conjunto, la rueda dejó un cuadro de estabilidad cambiaria más consistente que el de septiembre. Mayor oferta de divisas, compras oficiales más firmes, reservas en recuperación y una curva de futuros que volvió a moverse a la baja componen el panorama actual del mercado cambiario argentino.