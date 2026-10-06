El BCRA volvió a comprar dólares y las reservas tocaron un máximo de dos semanas

Tras varias ruedas de compras, el acumulado de divisas aumentó en octubre y se acerca al mejor nivel del último mes en la autoridad monetaria

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este martes 7 de octubre. El stock aumentó u$s326 millones y cerró en u$s49.123 millones, su nivel más alto en dos semanas.

La suba se dio en una jornada con nueva compra oficial en el mercado de cambios. El BCRA volvió así a ubicarse por encima de los u$s49.000 millones, un umbral clave que había perdido en las ruedas previas.

En el Mercado Libre de Cambios, la autoridad monetaria adquirió u$s41 millones. Con ese resultado, el saldo positivo acumulado en las primeras cuatro ruedas de octubre llegó a u$s183 millones.

Las compras totales de 2026, por su parte, alcanzaron los u$s14.751 millones. La racha compradora se extendió a siete jornadas consecutivas, una señal de que la oferta de divisas volvió a ganar tracción en el inicio del último trimestre del año.

La compra del BCRA representó el 8% del mercado oficial

La intervención del Banco Central mostró una mejora frente al volumen operado. Representó el 8% de los u$s510 millones negociados en el mercado oficial, un porcentaje superior al de jornadas anteriores.

Con ese resultado, el promedio diario de octubre quedó en u$s46 millones, por encima de los u$s22 millones de septiembre y de los u$s38 millones de agosto.

Sin embargo, todavía está por debajo de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Esos meses concentraron el grueso de la acumulación anual.

La comparación con septiembre es reveladora. La semana pasada, el BCRA compró u$s369 millones, casi lo mismo que los u$s473 millones acumulados durante todo septiembre. Ese mes fue el de menor compra de reservas del año.

En las primeras ruedas de octubre, el ritmo volvió a mejorar. Aunque el dato de este martes muestra que la acumulación depende de que la oferta supere una demanda de cobertura todavía activa.

Factores de valuación también sumaron

La suba diaria del stock también estuvo acompañada por factores de valuación favorables. El oro avanzó 0,25% y habría aportado cerca de u$s15 millones al valor contable de las tenencias del BCRA.

Además, el dólar global retrocedió 0,31%, mientras que el euro subió 0,34% y la libra avanzó 0,44%. Estos movimientos favorecieron la valuación de las reservas denominadas en otras monedas.

En cambio, el yen se depreció 0,15% frente al dólar y el yuan se mantuvo estable. El efecto neto de estos cruces fue positivo para el valor total de las reservas.

El Gobierno busca acelerar la acumulación en el último trimestre

El rebote de las reservas se da en un momento en el que el Gobierno busca acelerar la acumulación durante el último trimestre. Según estimaciones oficiales presentadas por Vladimir Werning, todavía quedarían cerca de u$s4.600 millones por liquidar en los próximos meses.

Ese flujo sería clave para acercar las compras anuales a la zona de u$s20.000 millones. El BCRA ya superó los u$s14.000 millones en lo que va de 2026.

La liquidación pendiente del agro, la cosecha de trigo, las exportaciones de energía y minería, y los flujos asociados a inversiones en sectores como Vaca Muerta deberían alimentar esa oferta de divisas.

Sin embargo, el BCRA sostiene que seguirá comprando solo cuando exista excedente en el mercado. No utilizará la intervención para fijar el nivel del tipo de cambio, según la visión oficial.

El mayorista se mantuvo estable por tercera rueda consecutiva

En el mercado cambiario, el dólar mayorista se mantuvo sin cambios. Cerró en $1.511 para la compra y $1.520 para la venta, los mismos valores del lunes.

La rueda tuvo un leve aumento del volumen negociado y volvió a mostrar una cotización estabilizada. Hubo escaso margen de fluctuación durante toda la jornada.

Los mínimos se anotaron al comienzo, cuando el mayorista operó en $1.519. Apenas un peso por debajo del cierre previo.

Luego, una leve presión compradora en la primera mitad del día llevó la cotización hasta máximos puntuales de $1.522,50. Durante el segundo tramo, la oferta volvió a ganar presencia y acomodó el cierre en el mismo nivel del día anterior.

En contado se operaron u$s509,6 millones y en futuros se negociaron u$s822 millones. De esta manera, el mayorista se mantuvo invariable por tercera rueda consecutiva, algo que no ocurría desde hace casi tres años.

La estabilidad refleja un escenario de marcada tranquilidad. No hay tensiones visibles sobre el mercado oficial.

Dólares financieros y tasas cerraron con movimientos mixtos

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,20% hasta $1.541,11. El contado con liquidación avanzó 0,40% hasta $1.609,22.

En cambio, el dólar blue bajó 0,65% y cerró en $1.540. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 1,32%, mientras que el canje se ubicó en 4,42%.

En futuros, la curva volvió a cerrar en baja, con una variación promedio negativa de 0,08%. Octubre retrocedió 0,09%, noviembre cayó 0,12% y diciembre bajó 0,09%. Los contratos más largos tuvieron movimientos mixtos.

Con estos precios, la tasa implícita de octubre quedó en 1,50% mensual, equivalente a 18,01% anualizado. La de noviembre se ubicó en 1,69% mensual, o 20,30% anualizado.

En el mercado de dinero, las tasas retrocedieron con fuerza. La TAMAR bajó de 24,56% a 23,75%, mientras que la BADLAR cayó de 22,63% a 21,63%.

La jornada dejó una combinación favorable para la estrategia oficial: reservas en alza, compras del BCRA algo más firmes, mayorista estable, futuros en baja y tasas más contenidas.

El desafío, hacia adelante, será sostener ese equilibrio mientras el Gobierno intenta transformar la oferta esperada de dólares en acumulación efectiva de reservas.