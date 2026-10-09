La ingeniería de Caputo con los dólares de privatizaciones para enfrentar pagos de deuda

El ministro Luis Caputo planea conseguir u$s1.200 millones más hasta el cierre de 2027, producto de privatizaciones y concesiones de empresas estatales. Se sumará a los u$s340 millones que captó este jueves por la venta de AySA. Estas operaciones le ayudan a cumplir con los compromisos de deuda en dólares, sin urgencia por salir al mercado internacional para refinanciar los vencimientos. Pero el total a recaudar por este concepto es minúsculo frente a la deuda: es menos del 10% de lo que vence en 2027. Combinará con otras fuentes y, en algún momento, podría emitir bonos afuera.

La venta de AySA, empresa encargada de operar los servicios vinculados con el agua potable en gran parte del AMBA, capturó la agenda de este jueves. Uno de los puntos que llamó la atención fue el monto: con apenas u$s340 millones, el grupo encabezado por Walter Romás y Mauricio Filiberti se quedó con el 90% de las acciones de la compañía y la concesión para operarla durante 30 años. La expectativa del Gobierno era venderla por entre u$s450 millones y u$s500 millones.

Las privatizaciones son parte del programa financiero de Caputo para cumplir con los compromisos en moneda extranjera en 2026 y 2027, sin recurrir (por ahora) a la emisión de títulos de deuda en el exterior. El plan, que presentó en julio, contempla recaudar en ventas y concesiones de empresas estatales unos u$s800 millones este año. El próximo año redoblaría la operatoria: u$s1.500 millones. Conseguiría así u$s2.300 millones por este concepto. Ya obtuvo u$s340 millones en la venta de este jueves, más los u$s780 millones por la venta del 70% de MetroGas. Faltan casi u$s1.200 millones por vender.

Caputo podría obtener aún más dólares por privatizaciones

Al presentar el programa financiero 2026-2027, Caputo resaltó que el plan era conservador. Los montos que proyecta para financiar los pagos podrían ser mayores, según su visión. Previo a la venta de AySA y MetroGas, Bull Market, bróker de bolsa de Ramiro Marra, cercano al Gobierno, estimó que el potencial económico del plan de privatizaciones y concesiones hasta 2027 asciende a u$s3.179 millones. El monto está dividido en dos bloques: operaciones adjudicadas o con valor conocido (u$s1.086 millones) y operaciones en proceso o pendientes con estimación (u$s2.093 millones).

Un primer grupo está determinado por operaciones con mayor grado de avance, donde ya hay un valor adjudicado o una referencia económica concreta. Se destacan Represas del Comahue y Enarsa/Citelec/Transener. Un segundo grupo reúne activos con procesos iniciados o en evaluación, pero donde el valor final todavía depende de licitaciones, due diligence, apetito del sector privado y condiciones regulatorias. En este bloque sobresalen las centrales térmicas de Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina.

A los casi u$s3.200 millones estimados, hay que restarle la venta de AySA, empresa que hacía parte de la lista, cuya venta la calculaba en u$s500 millones, en línea con la expectativa del Gobierno. También hay que tachar a MetroGas, vendida por YPF a Edenor en u$s780 millones por el 70% de las acciones, operación que Bull Market había estimado en u$s630 millones. El resto de privatizaciones que prevé el bróker, con valores aproximados, está compuesto por cuatro elementos:

Represas del Comahue: u$s703,4 millones

Centrales San Martín y Manuel Belgrano: u$s500 millones

Enarsa/Citelec/Transener: u$s356,1 millones

Nucleoeléctrica Argentina: u$s343 millones

Bull Market agrega que además hay un conjunto de activos relevantes desde el punto de vista fiscal, operativo o estratégico, pero sin una valuación pública clara. En estos casos, explica, el atractivo no necesariamente pasa por un precio de venta inmediato, sino por la posibilidad de reducir subsidios, transferir inversión futura al sector privado, mejorar eficiencia operativa o rediseñar esquemas de concesión. En este grupo entran Belgrano Cargas, Corredores Viales, Sofse/Trenes Argentinos y Correo Argentino.

La cifra de u$s3.180 millones es una referencia agregada del universo con valores disponibles, pero debe leerse con cautela porque combina operaciones firmes, estimaciones y concesiones. Más que un único paquete de ventas, el programa parece estructurarse como una combinación de monetización de activos, transferencia de gestión, concesiones e incentivo a la inversión privada. El impacto fiscal directo podría ser limitado frente al tamaño del gasto público, pero el impacto económico puede ser más importante si las operaciones derivan en menor necesidad de subsidios, mayor inversión privada y mejoras en eficiencia operativa.

Abultados pagos hasta 2027, pero a Caputo le cierra la cuenta

Los compromisos en dólares para la segunda mitad de 2026 ascienden a u$s19.200 millones, incluyendo los pagos netos a inversores privados, FMI y organismos. Caputo prevé conseguir u$s22.900 millones en este período. Le sobrarían u$s3.700 millones, que le ayudarían a cerrar la cuenta de 2027. Los pagos del próximo año son bastante más exigentes: u$s24.900 millones, pero el ministro prevé que conseguirá la totalidad para cubrirlos. Entre el segundo semestre de 2026 y 2027, los vencimientos ascienden a u$s44.100 millones. Con las fuentes de financiamiento, la proyección oficial arroja un equilibrio.

El programa, que considera conservador (alcanzable), no incorpora posibles fuentes de financiamiento "alternativas", que le darían una mano en caso de que algo se salga de lo planeado y se quede corto. Tampoco contempla la emisión de títulos de deuda en el exterior. Los u$s44.100 millones a pagar entre julio de 2026 y diciembre de 2027 serían cubiertos de la siguiente manera:

Fuentes de financiamiento en 2026

Compra de dólares al BCRA: u$s6.700 millones

Roll over intra sector público (capital + intereses): u$s800 millones

Préstamos con garantía de organismos internacionales: u$s4.000 millones

Desembolso neto del FMI: u$s1.900 millones

Organismos internacionales (sin FMI): u$s2.800 millones

Emisiones de deuda local en dólares: u$s6.000 millones

Privatizaciones: u$s800 millones

Fuentes de financiamiento en 2027