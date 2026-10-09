El Gobierno enfrentará dos licitaciones de deuda este mes, con un fuerte volumen de pagos hacia el cierre de octubre y expectativas de nuevos canjes

La deuda en pesos pondrá a prueba la estrategia financiera del Gobierno durante octubre. El Tesoro afrontará compromisos por $27 billones y los inversores siguen de cerca qué instrumentos elegirá la Secretaría de Finanzas para conseguir fondos y renovar los títulos que llegan a su fecha de pago.

El foco principal está puesto en la última operación del mes, cuando se concentrarán obligaciones por $22,13 billones. Ese monto corresponde a títulos ajustados por inflación (CER), bonos vinculados al dólar y letras a tasa fija.

Ante esa magnitud, en el mercado consideran posible que el Tesoro y el Banco Central instrumenten canjes para reorganizar parte de los vencimientos.

La concentración de pagos tiene un componente adicional: una parte importante del monto mensual proviene de letras dólar linked cuyo vencimiento fue trasladado a un mes y quedó fijado para el 30 de octubre.

El Tesoro afronta vencimientos por $4,86 billones y prepara una licitación de deuda

Antes de esa instancia, Economía deberá resolver una operación de menor volumen. El miércoles 15 de octubre vencen $4,86 billones correspondientes a bonos a tasa fija de renovable resolución, según un informe de Wise Capital.

La oferta que presentará Finanzas se conocerá este viernes. La composición del menú será observada con atención, en particular porque las colocaciones recientes estuvieron orientadas a instrumentos de corto plazo, en un contexto de tasas de interés en ascenso.

El AO29 seguiría fuera de las subastas

Otro elemento que siguen los inversores es el bono en dólares AO29. Las expectativas apuntan a que la Secretaría de Finanzas mantendrá su exclusión de las próximas licitaciones, pese a que todavía dispone de autorización para emitir hasta u$s800 millones adicionales de ese título.

Con el grueso de los compromisos concentrado hacia el final del mes, las decisiones sobre los instrumentos ofrecidos y la eventual realización de canjes serán claves para definir cómo el Gobierno afrontará las obligaciones de octubre.

Caputo renovó vencimientos por $8,6 billones y acortó los plazos para contener las tasas

El Ministerio de Economía también consiguió renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que debía afrontar el miércoles 28 de septiembre, por un monto de $8,61 billones. Sin embargo, la estrategia del Tesoro volvió a priorizar los instrumentos de corto plazo, en un escenario marcado por el incremento de las tasas de interés y la cautela de las autoridades frente a la liquidez del sistema financiero.

La licitación recibió ofertas por un volumen 13% superior al monto que vencía. Pese a esa demanda, el equipo económico encabezado por Luis Caputo decidió limitar la colocación al monto necesario para cubrir los compromisos, sin aprovechar la operación para captar fondos adicionales.

La decisión estuvo vinculada con la intención de evitar una mayor absorción de pesos en un contexto en el que el costo del financiamiento mostraba señales de presión.

La dinámica de las últimas subastas refleja un cambio en las prioridades de la Secretaría de Finanzas. En lugar de extender los plazos de la deuda, el Gobierno busca concentrarse en títulos que venzan antes de las elecciones presidenciales de 2027. De esta manera, procura reducir la necesidad de convalidar rendimientos elevados en los tramos más largos de la curva.

Qué bonos eligieron los inversores

La distribución de las ofertas mostró interés por distintas alternativas de cobertura. Los instrumentos con rendimiento variable, especialmente los vinculados con la tasa Tamar, concentraron una parte importante de la demanda. El bono con vencimiento en julio de 2027 captó $2,92 billones y ofreció un premio de 3,63%.

Por su parte, los títulos ajustados por inflación también formaron parte del menú elegido por los inversores. El bono CER con vencimiento en mayo recibió ofertas por $1,02 billón y registró un rendimiento de 5,97%.

En el segmento de tasa fija, una Lecap que vence en enero concentró $2,85 billones. El instrumento convalidó una tasa nominal anual del 29,36%, equivalente a un rendimiento efectivo mensual del 2,17%.

También se destacó la demanda por bonos dólar linked, que sumaron $1,83 billón entre dos instrumentos con vencimientos en octubre y noviembre. El monto captado casi duplicó el registrado en la licitación anterior, aunque el volumen de compromisos asociados a estos títulos era menor tras un canje previo que tuvo una adhesión del 75%.