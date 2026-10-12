El especialista analizó cómo impactan las críticas al respaldo del oro y utilizó ejemplos de gestión de riesgos para responder al debate

Juan Carlos de Pablo salió con los tapones de punta a defender la estrategia del Banco Central con las reservas de oro. El economista apuntó directo contra quienes cuestionaron que la entidad pagara por protegerse de una caída del precio que finalmente nunca ocurrió.

La polémica explotó cuando trascendió que el BCRA contrató una cobertura para el oro. Muchos analistas lo señalaron como un error costoso. Pero De Pablo lo ve distinto.

"Me maté de risa", disparó el economista al referirse a las críticas. Y fue más allá: "La contabilidad registra los hechos, no los riesgos que los generaron".

Para explicar su punto, apeló a una comparación directa. "Vos lo contratás pensando que vas a chocar y la empresa te lo da apostando a que no lo vas a hacer", planteó sobre los seguros de auto.

El razonamiento de De Pablo apunta a que evaluar una decisión solo por su resultado es ignorar el riesgo que existía al momento de tomarla, algo que considera un error conceptual grave en el análisis económico.

"Si vos vas al casino y acertás un pleno, tenés un balance que es una perspectiva, pero ahí hay que poner el riesgo que corriste", agregó el economista para reforzar su argumento.

Por qué De Pablo dice que criticar al BCRA es como llamar tarado a quien tiene seguro

De Pablo fue todavía más duro con los críticos de la maniobra. Cuestionó que se hable de "error de cálculo" cuando en realidad se trató de una decisión de gestión de riesgo.

"Si yo entiendo bien, aparece como costo que cubriste una posición del oro", analizó el economista. Y ahí lanzó su dardo más filoso.

"Es como si yo te dijera: 'Vos sos un tarado. Sacaste un seguro por si chocás el auto y no lo chocaste. Es un desperdicio'", ejemplificó De Pablo con su estilo directo.

La pregunta que dejó picando fue contundente: "¿Qué quiere decir 'error de cálculo' frente al riesgo?" Para el economista, esa frase demuestra una incomprensión total del concepto de cobertura.

La postura de De Pablo implica que juzgar una decisión financiera solo por su resultado es hacer análisis de almanaque. Lo que importa es si la decisión era razonable con la información disponible en ese momento.

Qué dijo sobre Bolsonaro y por qué descarta que afecte a la Argentina

En otro tramo de la charla, De Pablo analizó la victoria de Flavio Bolsonaro en las elecciones de Brasil. Pero descartó que una eventual presidencia del candidato de derecha perjudique las inversiones en Argentina.

"Si Lula revierte, me pongo corbata", bromeó el economista. Y agregó: "Yo no conozco a nadie que hoy esté tomando decisiones pensando que Lula puede revertir".

De Pablo marcó que hay "una sintonía" con Bolsonaro. Aunque reconoció: "No sabemos con qué se puede encontrar en enero".

El economista rechazó la idea de que los recursos de inversión sean una "cajita fija" que se reparte entre países, y advirtió que un Brasil en crisis sería problemático para toda la región.

"Los recursos son finitos por no ser infinitos, pero no son fijos. No es una cajita", explicó. Y remató: "Para un país como la Argentina, un vecino como Brasil que no funcione es un problema".

La lógica es clara: Brasil es cinco veces más grande que Argentina. Si le va mal, el impacto regional es inevitable.

La advertencia sobre Milei y por qué dice que el plan está "atornilladísimo"

De Pablo también se metió de lleno en la política económica del Gobierno libertario. Y largó una frase que resume su visión: "No se puede combatir al populismo haciendo más populismo".

El economista planteó un escenario hipotético demoledor. "Supongamos que Milei sale mañana en televisión a decir que en 2027 van a hacer un déficit fiscal de 3 puntos del PBI", comenzó.

¿El resultado? "Los que le creen van a dejar de creerle y los que no lo hacían no van a empezar a hacerlo", sentenció De Pablo.

"No es un tema técnico de escuela austríaca o no, es una cosa elemental. Está jugado a enfrentar las cosas de una determinada manera", explicó sobre la estrategia del Gobierno.

De Pablo destacó que el equilibrio fiscal no es solo un número, sino una idea que encausa las negociaciones "dentro de cierto corset" y que la política económica del Gobierno es "eso y Federico Sturzenegger".

Sobre la estabilidad del equipo económico, el economista fue claro. "¿Usted me asegura que no van a rajar a Caputo? Yo dije que eso era una pelotudez, pero me puedo equivocar", planteó.

Y agregó: "Por cómo se manejan el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, uno piensa que esto está atornilladísimo".

De Pablo también dio una clase de análisis político. "Para tu toma de decisiones, vos tenés que practicar meterte en los pantalones del decisor que te va a influir a vos", aconsejó.

El mensaje es directo: "Las calificaciones no importan. No importa si Milei te gusta o no, vos tenés que entenderlo".

El economista rescató la velocidad de corrección del Gobierno. "En política, el problema no es equivocarse, sino a qué velocidad se corrige", dijo.

Como ejemplo, mencionó declaraciones de julio. "Caputo dijo que Milei sigue siendo amigo de Trump, pero, si en 2027 no lo precisan, mejor. Están aprovechando la posibilidad de un superávit comercial".

De Pablo identificó el desafío actual del Gobierno. "En este momento, el problema es qué hacés con este ingreso de dólares fenomenal porque tenés cosechas récord y energía".

La perspectiva para el año que viene es similar. "Todo indica que el año que viene también va a ser así. El punto es ver cómo se trabaja con el superávit comercial", cerró el economista.