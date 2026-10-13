Las tres tecnológicas reúnen más de una quinta parte del índice bursátil. Qué explica su peso y por qué la concentración importa para el mercado

El mercado accionario estadounidense depende cada vez más de un grupo reducido de grandes empresas tecnológicas. Nvidia, Apple y Microsoft ya representan en conjunto el 21,57% del S&P 500.

En otras palabras, estas tres empresas explican más de una quinta parte del comportamiento de un índice que reúne a unas 500 de las principales compañías de Estados Unidos.

La concentración se produce en un año de avances para las tres acciones, impulsadas por factores diferentes, aunque con un denominador común: el peso de la tecnología y las expectativas vinculadas con la inteligencia artificial (IA).

Al cierre del 9 de octubre, Nvidia acumulaba una suba de 23,23% en 2026, Apple un 24,17% y Microsoft registraba una mejora de 11,34%. El S&P 500, por su parte, ganaba alrededor de 15% en el año.

Nvidia lidera el índice y refuerza su apuesta por la inteligencia artificial

Nvidia es la compañía con mayor peso en el S&P 500, ya que representa el 8,34% del índice. Apple ocupa el segundo lugar, con 7,43%, y Microsoft completa el trío con 5,80%. En conjunto, las diez principales posiciones reúnen cerca del 39% del índice, una proporción que muestra hasta qué punto el desempeño general depende de un "grupo chico" de empresas.

El crecimiento de Nvidia se encuentra muy relacionado con la demanda de chips para inteligencia artificial y a las inversiones de las grandes empresas tecnológicas en infraestructura informática.

La empresa anunció el 28 de septiembre una ampliación de u$s150.000 millones en su autorización de recompra de acciones, con lo que el monto restante autorizado llegó a u$s235.000 millones. La compañía prevé ejecutar ese programa hasta su ejercicio fiscal 2028.

La decisión se posiciona como una de las mayores autorizaciones de recompra anunciadas por una compañía y refleja la capacidad de Nvidia para generar recursos mientras sostiene su expansión en el negocio de la IA.

Apple y Microsoft completan el grupo con dinámicas propias. Apple avanzó con la presentación de nuevos productos en septiembre, entre ellos el iPhone 18 Pro y el iPhone Duo, su primer teléfono plegable.

En paralelo, Microsoft mantiene una posición central en los servicios de computación en la nube a través de Azure, un negocio que puede beneficiarse de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

Por qué la concentración importa para quienes siguen el S&P 500

El principal problema que está teniendo la concentración es que la evolución de sus principales componentes tienen un correlato cada vez mayor en el índice. Nvidia, Apple y Microsoft concentran el 21,57%, por lo que sus resultados corporativos, las expectativas de crecimiento y los cambios en sus valuaciones impactan de manera significativa en la evolución del indicador.

Este fenómeno también obliga a distinguir entre la suba del índice y la amplitud del mercado. El S&P 500 puede avanzar, aunque una parte importante de sus integrantes registre pérdidas, si las compañías de mayor capitalización compensan esos retrocesos. Por eso, el desempeño del indicador no siempre representa una mejora generalizada entre las empresas que lo componen.

La evolución de los sectores ofrece otra dimensión del fenómeno. Si el avance queda concentrado en tecnología y en un número reducido de compañías, el mercado se vuelve más sensible a cualquier revisión de las expectativas sobre la inteligencia artificial, los resultados de las grandes tecnológicas o las tasas de interés.

Un cambio en esas variables puede repercutir tanto en las cotizaciones individuales como en el índice en su conjunto. Con una suba cercana al 15% en lo que va de 2026, impulsado principalmente por el alza de Nvidia, Apple y Microsoft, el S&P 500 refleja un mercado en el que las grandes tecnológicas tienen un peso cada vez mayor.