Cuánto costarán los iPhone 18 Pro y Duo cuando lleguen a la Argentina

Los nuevos iPhone están preparados para Apple Intelligence y Siri AI, con funciones de voz más expresivas y mayor integración con aplicaciones del sistema.

Los modelos llegarán a Argentina antes de fin de año con precios estimados desde los 2.7 millones.

Apple presentó los iPhone 18 Pro, Pro Max y el plegable iPhone Duo, con mejoras en IA y chip A20.

Apple presentó este miércoles los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, junto con el iPhone Duo, el primer celular plegable de la compañía. La nueva línea combina mejoras en cámara, batería, rendimiento e inteligencia artificial, mientras los revendedores locales ya estiman valores de llegada al mercado argentino.

Cuándo salen a la venta los iPhone 18 Pro y Pro Max

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max podrán encargarse desde el sábado en la tienda virtual de Apple. La disponibilidad internacional comenzará el 18 de septiembre, con precios desde 1.199 dólares para el iPhone 18 Pro de 256 GB y desde 1.299 dólares para el iPhone 18 Pro Max con la misma capacidad.

iPhone 18 Pro llegará en varios colores. Foto de iProfesional

Cuánto costarán los nuevos iPhone en la Argentina

Desde maximstore, Apple Premium Reseller en la Argentina, informaron a iProfesional que los valores estimados para el país serán los siguientes: iPhone 18 Pro desde $2.999.990, iPhone 18 Pro Max desde $3.249.990 y iPhone Duo desde $5.299.990.

En la compañía, que acumula más de tres décadas de trayectoria junto a productos Apple, estiman que los modelos Pro estarán disponibles en la Argentina "con buen margen antes de las fiestas". En el caso del iPhone Duo, señalaron que "quizás se demore algo más", aunque también esperan que llegue antes de fin de año.

Alejandro Goldin, CEO de maximstore, afirmó que se trató de "un lanzamiento importante, el primero bajo la nueva conducción de John Thermus". Sobre los equipos, destacó "avances muy importantes en las funciones de inteligencia artificial y la integración entre Siri y el resto del iPhone".

Desde MacStation, otro Apple Premium Reseller, dijeron a iProfesional, que de acuerdo con estimaciones preliminares, el iPhone 18 Pro podría comercializarse desde aproximadamente $2.790.990, mientras que el iPhone 18 Pro Max partiría de los $3.090.990, con una posible llegada al país hacia mediados de octubre.

Por su parte, el iPhone Dúo tendría, según dijeron desde MacStation, un valor estimado desde $4.690.990. Sin embargo, todavía no se confirmó la disponibilidad de stock para Sudamérica ni su homologación en la Argentina. Desde este revendedor oficial aclararon que todos los valores son aproximados y el precio final se definirá una vez que los equipos ingresen oficialmente al país.

iPhone Duo es el primer celular plegable de Apple. Foto de iProfesional

Qué mejoras traen los iPhone 18 Pro y Pro Max

Los nuevos modelos Pro llegan en negro intenso, plata, glaciar y burdeos, con vidrio trasero a tono con el color del equipo. Incorporan el chip A20 Pro y, según Apple, ofrecen la mayor duración de batería registrada hasta ahora en un iPhone.

Apple también remarcó que los equipos están preparados para Apple Intelligence y Siri AI, con funciones de voz más expresivas y mayor integración con aplicaciones del sistema.

El A20 Pro utiliza una arquitectura de 2 nanómetros. La CPU incluye seis núcleos, dos de alto rendimiento y cuatro de eficiencia, mientras que la GPU cuenta con siete núcleos y promete una mejora de rendimiento del 40 por ciento, según Apple.

La refrigeración también recibió cambios. El iPhone 18 Pro incorpora una cámara de vapor de nueva generación con una superficie tres veces mayor que la del iPhone 17 Pro. El objetivo es sostener el rendimiento durante más tiempo y evitar caídas por temperatura.

Ficha técnica de los iPhone 18 Pro y Pro Max. Foto de iProfesional

Cuánta batería prometen los nuevos modelos Pro

El iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro Max llega a 45 horas. Apple asegura que 15 minutos de carga por cable permiten obtener hasta seis horas de reproducción de video en el modelo Pro.

Qué cambia en la cámara del iPhone 18 Pro

La cámara principal Fusion de 48 megapíxeles suma apertura variable y seis láminas más delgadas que un cabello humano. En escenas con poca luz, la apertura se amplía para captar más iluminación, lo que permite tomas nocturnas más rápidas y con mejor definición, de acuerdo con la compañía.

Cámaras del iPhone 18 Pro. Foto de iProfesional

Cómo es el primer iPhone plegable de Apple

El iPhone Duo fue la novedad más esperada del lanzamiento realizado en la ciudad californiana de Cupertino. El equipo adopta un formato plegable con una pantalla exterior para el uso cerrado y un panel interno más grande para tareas de productividad, consumo de video y multitarea.

Qué cambia en el diseño plegable del iPhone Duo

Apple indicó que el iPhone Duo tiene un tamaño cercano al de un pasaporte cuando está cerrado y se abre para mostrar la pantalla más grande creada hasta ahora para un iPhone. La bisagra fue diseñada para cerrar de manera segura y quedar plana al abrir el dispositivo. Solo ese mecanismo reúne más de 100 componentes.

El equipo utiliza un armazón de titanio para sumar resistencia y contener el peso. La pantalla exterior mide 5,4 pulgadas y el panel interior alcanza 7,6 pulgadas. Esa superficie permite usar vista dividida con dos aplicaciones o con varias instancias de una misma app, como Safari. El Apple Pencil funciona en ambas pantallas.

iPhone Duo de perfil. Foto de iProfesional

Cuánta batería ofrece el iPhone Duo

El iPhone Duo integra el chip A20 Pro y el módem C2 de Apple. Lleva dos baterías, una en cada parte del dispositivo. Según la empresa, ofrece hasta 31 horas de video con la pantalla interior y hasta 44 horas con la pantalla exterior. Con ambas pantallas usadas de manera pareja, la autonomía estimada llega a 24 horas.

Qué cámaras trae el iPhone Duo

En la parte exterior, el iPhone Duo incluye una cámara principal Fusion ultra gran angular de 48 megapíxeles y un teleobjetivo óptico 2x de 12 megapíxeles. Puede grabar video 4K a 120 cuadros por segundo con la cámara principal y time-lapse 4K en Dolby Vision HDR. También suma una cámara frontal Center Stage y una cámara FaceTime ubicada bajo la pantalla interior.

Selfie con cámara trasera del iPhone Duo. Foto de iProfesional

Por qué Apple entra ahora en los celulares plegables

El debut del iPhone Duo llega siete años después del primer Galaxy Fold de Samsung. Apple ingresa más tarde que otros fabricantes, pero conserva una capacidad de influencia relevante sobre las decisiones de diseño, producción y marketing de buena parte de la industria móvil.

Durante 2026, Samsung, Huawei y Xiaomi mostraron modelos plegables con formato cercano al de un pasaporte, una silueta que empieza a ganar espacio entre los equipos de alta gama. También circularon versiones sobre desarrollos similares de Oppo y Honor.

Aunque no hay forma pública de saber qué fabricante avanzó primero con este tipo de diseño, Apple trabaja en un plegable desde hace años, según distintas filtraciones. En una cadena de suministro global de gran escala, las señales sobre futuros productos suelen circular mucho antes de un anuncio oficial.

El desembarco de Apple también puede acelerar la adopción de esta categoría. Counterpoint estimó que los plegables representaron el 1,6 por ciento de las ventas globales de celulares en 2025 y proyectó un crecimiento de envíos del 20 por ciento, con Apple cerca del 28 por ciento de participación tras pocos meses de disponibilidad.

Jonh Ternus con el iPhone Duo. Foto de iProfesional

Qué significa este lanzamiento para John Ternus

La presentación también tuvo peso interno para Apple porque fue el primer gran estreno de hardware bajo la conducción de John Ternus. El nuevo CEO proviene del área técnica y conoce de primera mano el rol del diseño, la ingeniería y la producción en el negocio de la compañía.

Su desafío será sostener el atractivo del iPhone en un mercado de alta gama más competitivo, mientras Apple intenta llevar los plegables a un público más amplio sin perder control sobre la experiencia de uso, el precio y la disponibilidad.