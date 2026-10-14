Créditos hipotecarios UVA: cuál es la cuota por cada millón a 20 años de plazo

La dispersión de tasas de interés entre la banca pública y las entidades privadas genera diferencias sustanciales en el valor del compromiso mensual

Los créditos UVA son la vía clave para acceder a la vivienda. Las tasas varían según la entidad y la acreditación de haberes.

El resurgimiento de los créditos hipotecarios UVA volvió a posicionarse como la principal vía de acceso a la vivienda propia para la clase media argentina. Sin embargo, al momento de analizar la factibilidad de la operación y simular el financiamiento, la dispersión de tasas de interés entre la banca pública y las entidades privadas genera diferencias sustanciales en el valor del compromiso mensual inicial.

Una de las principales caracteristicas de la situación actual son las diferencias de más del 50% en la tasa de interés según si el solicitante acredita haberes o no en la entidad, pues la condición de cliente resulta determinante para el valor del pago mensual. De hecho, la diferencia entre cobrar los haberes en la entidad (cliente con paquete sueldo) o ingresar desde el mercado general (no cliente) produce un salto directo en la Tasa Nominal Anual (TNA), encareciendo en forma considerable el pago de la primera cuota.

Para un plazo estándar de 20 años (240 cuotas) destinado a la adquisición de una vivienda única y permanente, la cuota pura por cada $1.000.000 solicitado parte desde los $7.455 para clientes preferenciales en la banca pública y se eleva hasta superar los $10.900 para quienes no registren su acreditación de haberes en el banco otorgante.

En tal sentido, el mapa del sistema financiero muestra matices claros entre las distintas instituciones bancarias, donde la fidelización del cliente se premia con recortes significativos en la tasa adicional aplicable sobre la UVA

Las tasas de interés y las cuotas iniciales de cada banco

1.Banco Provincia (Bapro): con acreditación de haberes la TNA es de 6,5% + UVA, por lo que la cuota inicial aproximada es de $7.455 por cada millón. En cambio, sin acreditación (Mercado general), la tasa sube al 9,0% + UVA y la cuota inicial trepa a $8.999. Entonces, la diferencia implica un incremento de 2,5 puntos en la TNA que recarga la cuota mensual un 20,7%.

2.Banco Ciudad: con acreditación de haberes la tasa nominal anual es de 6,5% + UVA (para primera vivienda en CABA) y la cuota inicial por cada millón suma $7.455. Sin acreditación (Mercado general), la tasa se eleva a 9,5% + UVA y la cuota a $8.932, por lo tanto la brecha es de 3 puntos porcentuales en la tasa para quienes no acreditan haberes en la entidad porteña.

3.Banco Nación (BNA): con acreditación de haberes (Línea "+ Hogares con BNA") la tasa nominal es del 6,7% + UVA y la cuota inicial es de $7.576, pero sin acreditación (Mercado general), la tasa se eleva al 12,0% + UVA y la cuota a $10.972, por lo que la brecha es la más amplia del sistema financiero nacional, ya que la cuota para un no cliente aumenta un 44,8% en comparación con la de un cliente con cuenta sueldo.

4.BBVA: parte de una tasa del 7,5% + UVA, con una cuota inicial de $8.056 y se eleva para un cliente estandard a 11,5% en el caso de la tasa y a $10.664 con respecto a la cuota. Debe tenerse en cuenta que el banco ajusta el costo según el grado de fidelización y la contratación de paquetes adicionales.

5.Banco Galicia con acreditación de haberes: TNA de 7,5% + UVA y la cuota inicial es de $8.056 por cada millón de pesos, pero sin acreditación la tasa se eleva dos puntos porcentuales y la cuota pasa a $8.999.

6.Banco Santander: con acreditación de haberes, se parte de una tasa del 7,5% + UVA y una cuota inicial $8.056, pero en sentido inverso, e incluso para segunda vivienda, la tasa se incrementa dos puntos porcentuales y la cuota pasa a $$8.999.

¿De cuánto es la cuota inicial del crédito hipotecario UVA?

En síntesis, para un crédito de $50.000.000 a 20 años, la cuota inicial para quienes acreditan haberes parte de un rango de entre $372.750 y $378.800 en la banca pública (Bapro, Ciudad y BNA) y se ubica en $402.800 en las entidades privadas (BBVA, Galicia y Santander), mientras que para los no clientes la mensualidad se eleva a un piso de $446.600 a $449.950 en la mayoría de las instituciones, alcanzando un máximo de hasta $548.600 en el Banco Nación.

Qué dicen los analistas y cuál es el impacto de los fondos de la ANSES

El contexto de competencia bancaria se profundizó tras las recientes licitaciones de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES impulsadas a través del Banco Central (BCRA). Estas herramientas volcaron recursos en el sistema imponiendo un tope de tasa de UVA + 7,5% anual para créditos destinados a la compra de primera vivienda.

"A la hora de evaluar el préstamo, la tasa de interés real no es el único factor determinante, pero en montos elevados marca una diferencia mensual directa en el presupuesto familiar. Quienes pueden migrar su cuenta sueldo a la banca pública consiguen de entrada un alivio importante en la cuota inicial", explicaron fuentes del sector bancario.

Por su parte, analistas del mercado inmobiliario destacan que la baja gradual de las tasas no solo disminuye el desembolso mensual, sino que amplía directamente el universo de compradores elegibles al reducir el nivel de ingresos mínimos exigidos por las entidades.

Cuáles son las letras chicas y los detalles clave a considerar antes de firmar

Más allá del atractivo de los montos y la tasa de partida, existen variables financieras, impositivas y reglamentarias que determinan el costo total de la operación:

1. Cláusula de permanencia de haberes: las tasas preferenciales bonificadas (que van del 6,5% al 7,5%) exigen contractualmente la permanencia de la acreditación del sueldo durante toda la vigencia del contrato. Si el deudor cambia de empleo o traslada su cuenta sueldo a otra institución, el banco ejerce la facultad de recalcular automáticamente la tasa aplicable al tramo de "no cliente", encareciendo de forma inmediata el pago mensual.

2. Relación cuota-ingreso y sumatoria de ingresos: por regulación prudencial, la cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos netos demostrables del grupo familiar solicitante. Para un préstamo de $100 millones en una entidad privada con cuota inicial cercana a los $805.000, los ingresos familiares consolidados deben superar los $3.220.000 netos mensuales. Para facilitar el acceso, la mayoría de los bancos permite computar ingresos conjuntos integrando hasta tres o cuatro co-deudores (cónyuges, convivientes, padres o hermanos).

3. Actualización por UVA y cláusulas de resguardo inflacionario: los créditos UVA ajustan tanto su capital como su cuota mensual mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), reflejando la evolución directa del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para proteger a los tomadores ante desfasajes severos entre precios y salarios, la normativa permite solicitar la extensión del plazo de amortización original hasta en un 25% si la cuota aumenta un 10% más de lo que habría subido aplicando el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Adicionalmente, el BNA ofrece la opción de adherirse a un Fondo de Compensación mediante una sobretasa del 1,5% anual en la TNA, garantizando que el incremento de la cuota no supere el índice salarial y absorbiendo las eventuales diferencias.

4. Costos de escrituración y efectivo inicial requerido: un factor crítico en el proceso de compraventa es la necesidad de contar con liquidez previa. Los bancos suelen financiar entre el 70% y el 90% del valor de tasación del inmueble. Por ende, el comprador debe disponer de ahorros para cubrir la diferencia del precio del inmueble más un monto en efectivo destinado a los gastos de entrada. Estos últimos incluyen honorarios de tasación (entre 0,1% y 0,5%), aranceles de escribanía, impuesto a los sellos y gastos de inscripción hipotecaria, los cuales representan en conjunto entre un 5% y un 8% adicional sobre el valor total de la propiedad.

5. Plazos extendidos a 30 años: como estrategia para mitigar el impacto de la cuota inicial y cumplir con la restricción del 25% de ingresos, instituciones como el BNA y BBVA permiten extender el plazo de devolución hasta los 30 años (360 cuotas). Bajo esta modalidad, la cuota inicial por cada millón de pesos solicitado desciende a un rango estimado de entre $6.450 y $7.000, reduciendo sensiblemente el ingreso exigido para la aprobación crediticia.