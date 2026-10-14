Santander se suma a las cuentas remuneradas para competir con las fintech

El banco incorporó la posibilidad de obtener rendimientos diarios en pesos y poder utilizar el dinero cuando se quiera, para competir con Mercado Pago

En medio de la feroz competencia entre bancos y fintech, con fusiones, adquisiciones y/o lanzamientos de nuevos productos en el medio, Santander Argentina anunció que comenzó a ofrecer la posibilidad de obtener rendimientos diarios en pesos desde su app, que permiten disponer del dinero las 24 horas, desde un mismo lugar. Un sistema similar al que ya tenía disponible Galicia, y que las entidades tradicionales buscan competir con billeteras digitales, como Mercado Pago o Personal Pay, y que es una de las características más valoradas de estas plataformas.

Se trata de un fondo común de inversión (FCI) de liquidez inmediata, o money market, en moneda nacional, que permite generar rendimientos constantes con los fondos disponibles hasta el momento que el cliente requiere utilizar al instante ese dinero.

Con el nombre de Súper Ahorro Flex, se presenta como "una nueva funcionalidad de la App Santander permite invertir pesos, generar rendimientos diarios y disponer del dinero las 24 horas, desde un mismo lugar".

De esta manera, se informa que los clientes pueden "sumar, retirar o transferir dinero de manera simple y digital, sin comisiones de suscripción, ni de rescate".

La propuesta busca "simplificar una necesidad cotidiana, que es hacer rendir el dinero mientras no se utiliza, sin resignar flexibilidad ni disponibilidad", detallan desde la entidad.

Súper Ahorro Flex funciona a través de "Súper Ahorro $", que es un fondo común de inversión de bajo riesgo, y permite realizar rescates inmediatos las 24 horas. La operatoria no tiene comisiones de suscripción ni de rescate.

La activación de este beneficio se realiza directamente desde la App Santander y requiere asociar una cuenta en pesos y una "cuenta títulos". Esta última es la necesaria para poder realizar inversiones en fondos comunes de inversión.

Y si se tiene una sola cuenta de cada una de estas dos mencionadas, la activación de "Súper Ahorro Flex" es automática.

Este anuncio es relevante para el sistema bancario debido a que Santander Argentina cuenta con unos 5,6 millones de clientes de diferentes segmentos.

"Súper Ahorro Flex es la evolución del Superfondo Súper Ahorro $. Esto significa que vinculamos tu cuenta del Banco con la cuenta que usás para invertir, para que puedas administrar el dinero invertido en Súper Ahorro $ de una forma más simple. No es un producto nuevo, ni un fondo distinto. Tampoco una nueva cuenta que reemplaza tu paquete de productos. La nueva experiencia busca facilitar el acceso y la administración de tu dinero invertido como si fuera una cuenta o billetera", resumen desde Santander.

Qué permite hacer Súper Ahorro Flex

El Súper Ahorro Flex permite realizar cuatro operaciones diferentes:

1. Transferir dinero a terceros, sin necesidad de rescatar previamente.

2. Sumar dinero a una inversión.

3. Retirar dinero.

4. Abrir detalle para consultar el saldo y detalles de configuración.

¿Qué significa "Sumar"?

Sumar permite invertir dinero de tu cuenta operativa en el fondo Súper Ahorro $ desde la experiencia Súper Ahorro Flex. Se puede sumar dinero de lunes a viernes, de 6 a 19 horas, y fuera de ese horario se tiene la posibilidad de programarla para el siguiente día hábil.

En cuanto a la disponibilidad del dinero, cuando sumás dinero a Súper Ahorro Flex, vas a poder usarlo para realizar transferencias y/o retirar al día siguiente. Eso ocurre por el funcionamiento característico de un fondo común de inversión, como es el Súper Ahorro $.

¿Qué significa "Retirar"?

Retirar te permite rescatar dinero que tenés invertido en Súper Ahorro $ y acreditarlo en la cuenta operativa vinculada en cualquier momento, las 24 horas, los 7 días de la semana, detallan desde Santander Argentina.

Cuál es la diferencia entre "Retirar" y "Transferir"

Con "Retirar", el dinero sale de tu inversión y se acredita en tu cuenta operativa vinculada. En cambio, con "Transferir" podés enviar dinero directamente desde tu saldo invertido a uno de tus contactos, sin necesidad de realizar previamente el rescate desde el módulo de Fondos.