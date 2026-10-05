Los mercados locales e internacionales muestran bastante volatilidad. El mercado bursátil, afectado por múltiples factores. Los elegidos de expertos

Los ahorristas que buscan invertir en acciones y bonos en octubre están enfrentando un panorama incierto, debido a las diferentes noticias que llegan tanto del exterior como del plano doméstico. Por eso, en la misma línea de volatilidad, para invertir en este momento los analistas de la City se vuelcan a ser conservadores y optan por algunos papeles en pesos atados a la inflación, en obligaciones negociables (ON) de empresas en dólares y en activos del exterior por medio de CEDEARs.

Por lo pronto, septiembre dejó bajas en la plaza bursátil que llegaron a ser de hasta 16% en todo el mes, donde el principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval, cayó 7% en ese periodo, y en los primeros días de octubre desciende un acumulado de casi 2%.

Uno de los principales factores de este marco fue causado por las alzas de interés a nivel mundial, donde los bonos del Tesoro de Estados Unidos llegaron a rendir hasta 6% anual. Una rentabilidad atractiva que genera que los inversores salgan del riesgo de los instrumentos de los países emergentes.

Por el lado doméstico, más allá del impacto positivo este lunes a nivel bursátil de las elecciones brasileñas, ya se ha comenzado a instalar la incertidumbre previa a las elecciones presidenciales del 2027 y a datos respecto a que el crecimiento de la economía no despega y es inferior a lo esperado. Algo que también generó la suba del riesgo país.

"La suba de tasas por parte de la Reserva Federal redujo el apetito por activos emergentes. Este frente externo complejo se suma a la cautela de los inversores frente a la coyuntura electoral y la viabilidad del actual programa económico", resume Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

Se trata de un período en el que "la evolución de la variable política, la dinámica internacional y los datos económicos determinará las expectativas a corto y mediano plazo", resume Milo Farro, analista de Rava a iProfesional.

Por lo pronto, las estrategias defensivas ganan terreno, en las que se recomienda -en general- no aumentar exposición en activos argentinos.

"En octubre sigo defensivo, no aumentaría exposición, al contrario, cualquier rebote lo aprovecharía más para reducir posiciones que para comprar. En bonos tampoco entraría ahora; con las tasas largas de EE.UU. todavía muy altas, los rendimientos argentinos pueden seguir ajustando al alza y eso implica presión sobre los precios locales a la baja. Por eso, me parece que los bonos seguirán sufriendo", concluye Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss.

En resumen, Esteban Castro, economista y CEO de In.Vest, sentencia: "Creemos que la diversificación y la selección de instrumentos serán fundamentales durante los próximos meses".

Por el lado de los bonos recomendados para invertir en octubre, los analistas son muy selectivos y se orientan, en su mayoría, a títulos corporativos (ON) y a otros papeles emitidos en dólares, como también a los nominados en pesos que ajustan por índice CER (inflación) y otras tasas de referencia, como la TAMAR.

En qué bonos en pesos recomiendan invertir en octubre

De forma puntual, en las inversiones en pesos, Jerónimo Bardin, jefe de operaciones de ventas en Balanz, mantiene la preferencia por el tramo medio de la curva CER (ajustan por inflación), particularmente en dos Bonos del Tesoro Nacional de Argentina, que devengan un cupón cero y amortizan íntegramente al vencimiento. Ellos son el TZXM7, que vence el 31 de marzo de 2027, y el TZXY7, que expira el 30 de noviembre de 2027.

"Aunque la inflación implícita se acercó a nuestras proyecciones, seguimos considerando que la cobertura conserva atractivo frente a un escenario con riesgos inflacionarios al alza. Estos instrumentos permiten capturar una tasa real y reducir la dependencia de que la inflación continúe desacelerándose al ritmo que descuenta el mercado", afirma Bardin.

Por eso, para horizontes más largos, elige el bono dual con CER y tasa TAMAR al 29 de junio de 2029 (TXMJ9), que ofrece cobertura frente a distintos escenarios de inflación y tasas de interés.

En tanto, Castro recomienda otra alternativa, que es el bono de la Provincia de Buenos Aires al 2027 (PBA27), que paga una tasa variable vinculada a la TAMAR y permite aprovechar los niveles actuales de las tasas locales, "aunque incorpora riesgo crediticio provincial".

En la misma línea, en este contexto de incertidumbre, Farro privilegia a los activos que ofrecen cobertura, por lo que se queda con el bono dual TAMAR–dólar linked TMVE8, con vencimiento el 31 de enero de 2028, ya que ofrece cobertura frente a la evolución del tipo de cambio mediante un rendimiento de devaluación más 7% anual.

A su vez, este título contempla una cláusula de mayor valor que permite percibir, al vencimiento, el rendimiento asociado al promedio de la tasa TAMAR, cuando este resulte superior al ajuste correspondiente al tramo dólar linked.

Por el lado de los bonos CER, Farro sostiene que tiene "preferencia por el tramo medio de la curva" con el TZX28, que rinde CER más 10,5% anual, y vence en junio de 2028.

Bonos en dólares y corporativos recomendados para octubre

Para aquellos inversores que buscan posicionarse en bonos corporativos, Farro sugiere la nueva Obligación Negociable (ON) de YPF (YM44D), denominada en dólares y con una tasa fija del 7,55% anual, que tiene vencimiento el 18 de junio de 2035.

En ello coincide Nicolás Della Sala, analista de PPI, debido a que sostiene que en el universo de la deuda en dólares, la corrección de los últimos meses "abrió una ventana de entrada atractiva, en particular, en el segmento corporativo, que muestra mayor resiliencia frente a la presión sobre los soberanos".

Por eso, para perfiles conservadores, destaca tres obligaciones negociables (ON) del sector energético: Tecpetrol al 2030 (TTCDD), Pampa Energía al 2037 (MGCRD) y la nueva ON de YPF al 2035 (YM44D).

También Castro coincide en que hay que "priorizar posiciones de menor volatilidad, especialmente a través de obligaciones negociables (ON) en dólares bajo ley extranjera de compañías como YPF o Vista Energy, que cuentan con negocios vinculados a la generación de divisas".

Con una posición muy similar, dentro de la renta corporativa en dólares, Bardin indica que "favorecemos emisores de mayor calidad crediticia".

Por lo que destaca a YPF al 2031 garantizado (YMCU) y Vista al 2033 (VSCV), mientras que Tecpetrol 2030 (TTCD) "constituye una alternativa más defensiva dentro de nuestra selección".

Para perfiles que puedan asumir mayor riesgo, propone al MSU Energy 2030 (RUCD), con potencial adicional asociado a la reforma del mercado eléctrico.

Por el lado de los bonos soberanos, vinculados a perfiles más agresivos, Castro propone al Global al año 2030 (GD30), ya que "ofrecen exposición a una eventual recuperación de los títulos argentinos si mejoran las condiciones financieras y disminuye el riesgo país".

Acciones y CEDEARs que están en la mira de la City

En cuanto a la renta variable, varios analistas prefieren salir del riesgo argentino y volcarse a activos extranjeros.

"Como alternativas de inversión, preferimos esperar a que se empiece a materializar un rebote en el Merval antes de tomar posiciones en acciones", sentencia Farro.

Para Bardin, en acciones, subraya que mantiene "una estrategia selectiva, priorizando compañías con fundamentos sólidos y menor dependencia de la recuperación de la actividad local".

En tanto, Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía., enfatiza: "Hacia adelante, consideramos que la persistencia de la incertidumbre global en torno a la política de tasas de la Fed y los conflictos geopolíticos, sumada a los desafíos en el frente local, podría mantener un escenario de elevada volatilidad para los activos argentinos".

En este contexto, este experto agrega que continúa destacando al sector de Oil & Gas, "cuyos sólidos fundamentos operativos y perspectivas de crecimiento lo posicionan como una de las alternativas más atractivas para atravesar un entorno más desafiante".

En esta tónica confirma Bardin que, entre sus preferencias, se destacan Pampa Energía, que "combina crecimiento y calidad con una valuación cercana a 3,5 veces EV/EBITDA".

También suma a Vista, "favorecida por el precio del petróleo y su perfil relativamente defensivo frente a la incertidumbre política". Y se puede comprar en pesos, a través de su CEDEAR, ya que cotiza en Estados Unidos.

Cabe recordar que los Certificados de Depósitos Argentinos (CEDEARs) se adquieren en pesos y son fracciones de acciones de empresas mundiales y de índices (ETF) sectoriales que cotizan en dólares en el exterior. Por lo que sus menores valores permiten diversificar posiciones y dolarizarse, debido a que posibilitan cubrirse ante un posible movimiento del precio del contado con liquidación.

Otro experto, en este caso Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, recomienda combinar CEDEARs de fondos cotizados (ETFs) con acciones de grandes empresas tecnológicas.

Por lo que selecciona al CEDEAR QQQ (Invesco QQQ Trust), que es ETF que replica el índice NASDAQ-100, agrupando a las 100 empresas no financieras más grandes de Estados Unidos, con fuerte peso tecnológico e innovación.

Le suma a XLK (Technology Select Sector SPDR), que es un ETF enfocado exclusivamente en el sector de tecnología del S&P 500, incluyendo gigantes de software, hardware y semiconductores.

Para incorporar también dos CEDEARs de empresas tecnológicas: a MercadoLibre (MELI) y a NVIDIA Corporation (NVDA), vinculada a los chips de inteligencia artificial.-