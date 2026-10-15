Los principales jugadores del sector financiero evalúan escenarios de volatilidad e incertidumbre mientras buscan oportunidades de corto plazo

Cuatro de cada diez inversores apuestan a que los activos argentinos subirán en los próximos seis meses. Así lo reveló un informe de Bank of America (BofA) difundido el 13 de octubre, que marca un cambio de humor en el mercado.

La proporción de gestores optimistas saltó a 41%, desde el 27% que mostraba la encuesta anterior de septiembre. Los datos se recogieron entre 32 gestores de fondos de América Latina después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el 4 de octubre, y el horizonte temporal ya incluye el comienzo de 2027.

Otro 25% de los encuestados mantiene una visión neutra sobre los activos locales. En septiembre, esa cifra era 30%.

El cambio de expectativas se da en un contexto de mayor apetito por riesgo a nivel regional. El nivel de efectivo en las carteras cayó a 4,4%, por debajo del promedio histórico de 5,5%.

Se trata del menor nivel desde febrero de 2025. Al mismo tiempo, la toma de riesgo llegó a su máximo desde febrero de 2026.

Sin embargo, las amenazas externas siguen pesando. El 59% de los gestores señaló que las tasas más altas en Estados Unidos son el principal riesgo externo para América Latina.

El contraste con el desempeño de los activos en 2026

La mejora de las expectativas choca con los números reales del año. Entre los activos de riesgo, sólo YPF le ganó a la inflación con una suba de 52%.

Telecom acumula 11,8% en lo que va del año. El resto de los papeles registra pérdidas.

El riesgo país, por su parte, cerró ayer en 611 puntos básicos. Ese nivel complica el acceso al financiamiento internacional y marca el principal desafío del Gobierno de cara a 2027.

La "bazooka" de dólares que el Gobierno dice tener para defender el tipo de cambio

La capacidad para sostener la estabilidad cambiaria en un año electoral es una de las variables que más mira el mercado. El oficialismo sostiene que dispone de una "bazooka" de aproximadamente u$s75.000 M.

Esa cifra está compuesta por u$s20.000 M de compras acumuladas por el BCRA. A eso se suman u$s20.000 M del swap con Estados Unidos.

Otros u$s20.000 M provienen del acuerdo con China, mientras que u$s15.000 M corresponden a capacidad de intervención en futuros, según el esquema oficial.

El presidente Javier Milei sostuvo que, si el oficialismo gana en 2027, la Argentina alcanzará el grado de inversión. "Ya lo dijo JP Morgan: si ganamos vamos a conseguir el investment grade", afirmó.

En ese contexto, Milei invitó a los inversores a "entrar ahora". Su argumento: "después de que Argentina sea investment grade quizás ya sea tarde".

El mandatario aseguró que ese salto de calificación bajaría la tasa de interés y daría lugar a un proceso de crecimiento sostenido.

Cómo piensa el Gobierno cubrir los vencimientos sin ir a los mercados

El programa financiero presentado en julio detalla fuente por fuente cómo cubrir u$s19.200 M de vencimientos en 2026. Para 2027, el monto trepa a u$s24.900 M.

El esquema no contempla emisión en mercados internacionales. La consultora Abeceb sostuvo que "este esquema permite transitar un 2027 sin necesidades de acceso al mercado internacional".

Para la firma, esa estructura "constituye un soporte relevante para la estabilidad financiera". Sin embargo, la suba del riesgo país cambia la ecuación.

El analista José Bano indicó que, con los niveles actuales de tasa, el Bonar 2029 previsto en el programa "no se están emitiendo". Entonces, el Tesoro podría apoyarse más en los dólares que compra el Banco Central.

"El Banco Central compra, pero el Tesoro se lo tiene que comprar", explicó Bano. Eso obligaría a captar más pesos en las licitaciones de deuda local.

Rodrigo Benítez, economista jefe de Grupo ST, anticipó las consecuencias de ese escenario. "No habría problemas de deuda, pero sí pediría una tasa real un poco más alta para el año que viene", advirtió Benítez, quien también prevé presión estacional sobre las tasas hacia diciembre y niveles más altos durante el segundo trimestre de 2027, en la antesala electoral.

Qué tipo de cambio e inflación esperan las empresas para 2027

Un relevamiento de Abeceb entre empresas ubicó el tipo de cambio en $1.900/$1.950 para diciembre de 2027. Eso contrasta con los $1.594 estimados para el cierre de 2026.

El Presupuesto 2027 proyecta $1.847,6 para fin de año. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, según su última edición, estima $2.009.

En lo que respecta a la inflación, las empresas ven una cifra ligeramente inferior a 30% para 2026. Para 2027 esperan cerca de 19%.

El Presupuesto oficial calcula 29% y 18% respectivamente. Esas cifras muestran cierta convergencia entre sector privado y Gobierno.

En actividad económica, las empresas esperan un crecimiento de 2,6% este año. Para 2027 proyectan similar expansión, por debajo del 3% y el 4% que calcula el oficialismo.

La incertidumbre electoral que adelantó la volatilidad de los activos

El frente político es el que más pesa en las lecturas de los inversores. Delphos Investment advirtió que "la volatilidad electoral se adelantó un año".

La firma aseguró que "el mercado va a seguir castigando el tramo largo de la curva" hasta que haya mayor claridad. "Esa señal hoy no existe porque no hay un opositor definido", indicaron los analistas.

Antes de fin de año, el calendario externo incluye el balotaje de Brasil del 25 de octubre. También están las elecciones de medio término en Estados Unidos del 3 de noviembre.

En la encuesta de BofA, más de la mitad de los gestores dijo que sumaría acciones brasileñas a los niveles actuales antes de la segunda vuelta. Esa preferencia contrasta con la cautela sobre los activos argentinos.

Delhon identificó cuatro condiciones para que mejore la confianza en la Argentina: una señal de pausa en la suba de tasas de la Reserva Federal, un ritmo consistente de compras del BCRA, más visibilidad sobre el financiamiento de 2027 y claridad en el escenario electoral.

Esas cuatro claves marcarán el rumbo de los activos argentinos en los próximos meses. El optimismo inversor existe, pero todavía pende de varios hilos.