En pleno viaje oficial del Presidente por Estados Unidos, se disparan los valores de los títulos y crecen las dudas sobre la confianza inversora

El riesgo país argentino llegó este jueves a los 640 puntos básicos, con una suba del 4,7% respecto del cierre anterior, en una jornada marcada por las caídas de los bonos soberanos y la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. El avance del indicador se produjo mientras el presidente Javier Milei defendía su programa económico ante empresarios en Estados Unidos y aseguraba que el índice continúa bajando.

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 29 unidades frente a los 611 puntos del miércoles y acumuló un incremento del 5,4% en lo que va de octubre. Durante la mañana alcanzó su nivel más alto desde el 2 de octubre.

Qué dijo Milei sobre el riesgo país

Durante su exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Milei afirmó que "sigue cayendo día a día el riesgo país" y pronosticó que, de acuerdo con la trayectoria de su gestión, el año próximo el indicador estará por debajo de los 100 puntos básicos.

El Presidente también vinculó las perspectivas económicas con el escenario electoral de 2027. "Tenemos confianza en que vamos a ratificar este rumbo en las urnas", sostuvo, al referirse a la posibilidad de que los argentinos respalden la continuidad de su programa de gobierno en las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Además, señaló que "la Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina" y agregó que "los argentinos van a decidir en octubre del año próximo por continuar con este cambio".

Por qué vuelve a subir el riesgo país

Entre los factores que explican la reciente suba del indicador, los analistas identifican las condiciones financieras internacionales, la evolución de los bonos argentinos y la incertidumbre política y económica local.

Uno de los elementos externos es el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que influye sobre las decisiones de inversión en mercados emergentes. Fernando Baer, economista jefe de Quantum, resumió ese efecto: "El clima mundial es de incertidumbre, así que con la suba de tasas afuera se contagia algo al riesgo país local".

En el frente interno, los inversores siguen de cerca la evolución de la actividad económica, la inflación y las reservas internacionales, además de las perspectivas electorales y la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027.

La incertidumbre política también incide en las expectativas del mercado. Baer sostuvo que "se anticipó la incertidumbre asociada a la capacidad electoral del Gobierno". Por su parte, Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores, señaló que el riesgo país "tiene un componente muy importante de la política, por la especulación respecto al posible resultado de las elecciones presidenciales".

A estos factores se suman las perspectivas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional redujo su previsión de expansión del PBI argentino para 2026 al 2,1%, frente al 3,5% estimado anteriormente. Para 2027, recortó medio punto porcentual su proyección, hasta el 3,5%.

La evolución del indicador tiene consecuencias sobre el costo del financiamiento externo, tanto para el Estado como para las empresas argentinas, porque refleja la prima de riesgo que exigen los inversores para mantener deuda soberana.

Caen los bonos argentinos y las acciones en Wall Street

Los bonos soberanos argentinos en dólares registraban bajas este jueves. Durante la mañana, los títulos llegaron a perder un 0,7% en promedio y, al mediodía, operaban con una caída promedio del 0,3%.

Entre los bonos con mayores retrocesos figuraban:

El Global 2041, con una baja cercana al 0,79%

El Global 2046, con un descenso del 0,71%

El Global 2035, con una caída del 0,62%

El Global 2038, con una merma del 0,6%

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice S&P Merval cedía un 0,2%, luego de haber comenzado la rueda con una caída cercana al 2%. En el acumulado de 2026, el panel de acciones líderes registraba una baja del 7% en pesos y del 12% en dólares.

Entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York predominaban los retrocesos. YPF perdía alrededor del 2%, Tenaris caía cerca del 1,8% y Edenor retrocedía aproximadamente un 1,1%. En sentido contrario, Globant avanzaba alrededor del 6% e IRSA registraba una suba del 2,2%.

En Wall Street, el comportamiento de los principales índices era dispar: el Dow Jones avanzaba cerca del 1%, mientras que el Nasdaq operaba en terreno negativo.

Qué pasó con la licitación del Tesoro

El mercado también evaluó la licitación de deuda del Tesoro realizada el miércoles. El Gobierno adjudicó $6,6 billones frente a vencimientos por $4,9 billones, con un rollover del 136%. De esa manera, obtuvo un financiamiento neto de aproximadamente $1,7 billones y rechazó ofertas por otros $2,9 billones.

Según Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero: "Lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable".

El analista precisó que "el 60% del monto total adjudicado se concentró en este tipo de instrumentos, permitiendo extender una porción relevante de la deuda más allá del actual mandato y sin necesidad de convalidar premios".

Por su parte, Max Capital señaló: "El Tesoro extendió los vencimientos en la licitación de ayer, aunque convalidando tasas de mercado elevadas y probablemente con una participación significativa de los bancos".

Pese al resultado de la licitación en pesos, los bonos soberanos en dólares operaron en baja durante la jornada, en paralelo con el avance del riesgo país.