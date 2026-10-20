Un tipo de plazo fijo lidera el ranking de inversiones más elegidas por los argentinos

Los ahorristas tienen un octubre con muy pocas alternativas rentables. Cuánto ganaron tanto en la primera quincena como en el acumulado del 2026

Los ahorristas afrontan un momento en el que la volatilidad es la característica principal en todas las inversiones, en un marco en que el precio del dólar se encuentra controlado. Durante la primera quincena de octubre, las alternativas que resultaron más ganadoras fueron las acciones de empresas líderes argentinas y los plazos fijos, tanto UVA como el tradicional. El resto de las opciones arrojó rendimientos negativos.

Y si se tiene en cuenta el acumulado de todo el año, el plazo fijo UVA vuelve a encabezar, por lejos, las opciones de inversión más rentables del 2026.

En concreto, en la primera mitad de octubre, el principal índice de acciones de empresas líderes argentinas, el Merval ByMA, ascendió 1,5% en ese período, donde algunas firmas llegaron a trepar hasta 9% en 15 días, como fue el caso de Loma Negra (LOMA).

En segundo lugar se ubicaron los plazos fijos tradicionales, que ofrecen una tasa nominal anual (TNA) fija al momento de la constitución, y que requieren un período mínimo de encaje de los fondos de 30 días. En la primera parte del mes ofrecieron una renta de 0,9%, debido a que la TNA más alta ofrecida en los bancos líderes llega al 21%.

La tercera posición fue para el plazo fijo UVA, que rindió 0,8% en la primera quincena de octubre, aunque esta alternativa va variando su rendimiento en base a la inflación registrada en los 45 días previos, ya que ajusta por índice CER. La gran "contra" que tiene esta inversión es el tiempo obligatorio solicitado de encaje de los fondos, que llega a ser entre 180 a 270 días, según el banco dónde se realice.

Como dato a tener en cuenta, la inflación de septiembre pasado fue de 1,9%, según el INDEC. Y en base al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), donde el Banco Central consultó a 44 economistas locales, se ubicaría en torno al 1,7% en todo el corriente octubre.

Por lo que en el acumulado del mes, las tres inversiones citadas estarían ofreciendo una renta positiva. El resto de las opciones, como las distintas "variedades" de dólares y el oro, afrontaron leves descensos en los primeros 15 días.

En tanto, el Bitcoin es la alternativa que más cayó en el período citado, al descender de precio 2,1% en pesos, para ubicarse por debajo de los 82.000 dólares.

Las inversiones más ganadoras de la primera quincena de octubre: Merval y plazos fijos.

"La primera quincena del mes no arrojó rendimientos contundentes. Para los conservadores, los plazos fijos arrojan rendimientos que pueden estar alineándose con la inflación del mes estimada en 1,8% o menos, según el 75% de los participantes del REM", indica Andrés Méndez, director de AMF Economía, a iProfesional.

De hecho, el gran ganador de octubre es el "gran perdedor de 2026: el índice Merval, que, sin rendimientos notables, lideró esta primera mitad del mes. Del otro lado, las restantes alternativas se están moviendo con signos negativos", concluye Méndez.

Inversiones más ganadoras del año: plazo fijo UVA a la cabeza

Ahora bien, en el acumulado de todo 2026, los plazos fijos lideran con comodidad el ranking de inversiones más ganadoras, seguidos muy a la distancia por las diversas definiciones de dólar.

Hasta mediados de octubre, el plazo fijo UVA fue la inversión más ganadoras, al acumular 27,3%.

Le siguió el plazo fijo tradicional, con una renta acumulada de casi 20% en todo 2026.

Mucho más relegados se encuentran los dólares bursátiles: el contado con liquidación (CCL) sube 5,5% y el MEP un 3,8% en el año.

Luego, el oro se encuentra casi sin cambios en todo este período, mientras que el Bitcoin baja 1,2%.

Pero el gran castigado es el índice Merval de acciones de empresas líderes que, pese a ser el que más avanza en octubre, en todo el 2026 cae 6,3%.

A tener en cuenta es que la inflación registra un alza de alrededor de 24,6% en estos 10 meses y medio.

"Así, solo el plazo fijo UVA está manteniendo el poder adquisitivo de los fondos en todo 2026. Las restantes alternativas pierden frente al índice de precios al consumidor nacional (IPCN) o, directamente, cotizan por debajo de su valor de mercado de fines del año pasado, como son los casos del Bitcoin y el Merval", reflexiona Méndez.

Los plazos fijos son las inversiones más ganadoras de todo el año.

Qué puede suceder con estas inversiones

Para los analistas, se estima una estabilidad para el precio del dólar, inflación y las tasas que ofrecen los plazos fijos para las próximas semanas.

"La inflación minorista de 1,9% en septiembre, mostrando un amesetamiento en los últimos 4 meses, pensamos que continuará en octubre. Dado que se da con un dólar planchado y una actividad alicaída, esto sería un indicio de que los componentes inerciales siguen vivos", detallan desde la consultora LCG.

Y agregan: "También comentamos la nueva caída del empleo, afianzando el panorama de los últimos meses, que abre interrogantes sobre la necesidad de algún cambio en la política económica y sobre el impacto en las elecciones del año que viene".

En tanto, para Méndez, "la pregunta subyacente de esta primera mitad de octubre es si el tenue ascenso del índice Merval es un reacomodamiento circunstancial o estamos frente a una recuperación de los rendimientos empresarios, aunque los participantes del REM advierten que la economía podría expandirse en términos desestacionalizados durante el trimestre en curso y el venidero".

Por el lado del precio del dólar, se estima que mientras sigan las liquidaciones de los exportadores agrícolas, petroleros y mineros, más las ventas de divisas por colocaciones de títulos de deudas privados y públicos, seguirá estable, al menos, hasta fin de año.

En concreto, hoy el billete mayorista se ubica en $1.518 y en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se está negociando para fin de año un dólar mayorista de $1.587,5, un valor que es unos 17 pesos inferior al que se operaba hace un mes atrás.

"El dólar se mantiene estable en un contexto internacional duro, que lleva a las tasas largas de los bonos del Tesoro (treasuries) de Estados Unidos a niveles no vistos en más de 20 años, poniendo viento de frente a la renta fija en dólares", afirma Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.