Precio más bajo de dólar previsto por 15 economistas de bancos y consultoras

Un grupo de analistas espera un avance en la cotización del tipo de cambio que podría ser de 2% de ahora a fin de año. Qué espera la City

El precio del dólar se encuentra calmo en todo octubre, en sintonía a lo que ocurrió el mes pasado, por lo que el mercado está observando con más atención a los pronósticos de tipo de cambio más bajos esperados para fin de año esperados por economistas de bancos y consultoras, tanto internacionales como domésticos.

En concreto, el piso esperado para la cotización del billete estadounidense mayorista, según algunos analistas relevados en el informe mundial FocusEconomics, llega a ser de alrededor de $1.550 para fines de diciembre.

Por lo que si se toma en cuenta que, en la actualidad, el dólar en ese segmento tiene un valor de $1.517, el incremento "más optimista" esperado desde ahora hasta ese valor mínimo previsto sería de casi 2,2% en los casi 3 meses que restan para concluir el año.

Como fundamento a ello se puede decir que en septiembre pasado el dólar mayorista avanzó 0,6% y ahora, en octubre, se encuentra sin cambios su cotización.

Y si se tiene en consideración que la suba acumulada del billete estadounidense en los primeros 9 meses del año es de un total de 4,1%, no suena descabellado pensar que en el trimestre restante ascienda 2% más.

Según fuentes del Banco Central, la política monetaria busca evitar saltos "infundados" en la cotización del tipo de cambio, por eso, cuando es necesario, se está controlando su precio con intervenciones en el mercado spot y de futuros.

Precio de dólar más bajo para economistas

A nivel general, los economistas no esperan saltos abruptos para el corto plazo en el movimiento del precio del dólar mayorista, y consideran que tendrá un deslizamiento de manera administrada, para evitar turbulencias en la City.

Según el último FocusEconomics, los bancos y consultoras con proyecciones más optimistas de tipo de cambio para la Argentina para fines de diciembre, son Pezco Economics, que prevé $1.530, seguida por EMFI ($1.541), Capital Economics ($1.550) y 4itelligence, con $1.551.

Luego, en el listado de pronósticos más bajos para el dólar en Argentina, siguen entidades diversas financieras referentes a nivel mundial, como el banco de inversión JPMorgan, que estima $1.575. Y luego se ubican Standard Chartered ($1.591), Moody´s Analytics ($1.594), y un grupo que coincide en esperar $1.600 para fin de año, compuesto por Itau Unibanco, Fitch Solutions y la consultora local Econométrica, dirigida por el economista Ramiro Castiñeira, muy cercano al Presidente Javier Milei.

Pronósticos de precios más bajos para el dólar mayorista para diciembre.

"Venimos manteniendo la proyección con muy poco cambio en realidad. No creemos que haya grandes saltos cambiarios sobre fin de año", detalla Alfredo Romano, economista, director de Romano Group y autor del libro: "Dolarizar Argentina", que estima en el FocusEconomics $1.601 para el billete mayorista.

Muy cerca, Fernando Baer, economista de la consultora Quantum de Daniel Marx, proyecta $1.612 para diciembre que viene: "Es un tipo de cambio que se mueve en línea con la inflación, que se logra ir reduciendo mes a mes. Está alineado con ese movimiento y con la tasa de interés".

El consenso de los 46 analistas locales y del exterior relevados por FocusEconomics en octubre es de $1.642 para fin de año. Por lo que los 15 analistas encuestados más optimistas se encuentran por debajo de este nivel.

Qué precio de dólar espera el mercado

Si te tiene en cuenta el precio de dólar esperado por la City, en general, para fin de año, se puede decir que se ubica en el rango de los precios "más bajos" mencionados, porque la tendencia en las últimas semanas contribuyó en ese rumbo.

Por ejemplo, generó una calma cambiaria que el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, indique días atrás en una entrevista que "volverá a ayudar a Argentina el año que viene, de ser necesario".

En concreto, en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se está negociando para fin de año un dólar mayorista de $1.589,5, un valor que es unos 15 pesos inferior al que se operaba hace un mes atrás.

"El dólar se mantiene estable en un contexto internacional duro, que lleva a las tasas largas de los bonos del Tesoro (treasuries) de Estados Unidos a niveles no vistos en más de 20 años, poniendo viento de frente a la renta fija en dólares", afirma Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Por lo que indica que, para los próximos meses, además de los factores exógenos, como tasas y precios de commodities, "el mercado irá dando mayor ponderación a variables vinculadas al humor social, como el empleo y salarios reales privados, pensando ya en el ciclo electoral 2027".

En ello coinciden desde Vector Investments, al afirmar que "el mercado cambiario continúa estable, el Banco Central sostiene compras y las reservas mejoran. La continuidad de este equilibrio dependerá de la desaceleración de precios, el nivel de actividad y la capacidad de transformar la inversión energética y minera en producción y exportaciones efectivas".

Desde los números, el BCRA compró, hasta el momento, u$s340 millones en octubre para las reservas, una mejora respecto a los u$s112 millones que fueron sumados en los primeros 9 días de septiembre.

Y en todo el 2026 la entidad monetaria lleva adquirió un total de u$s14.910 millones.

"Esta cifra aún se sitúa distante de la meta trazada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien apunta a cerrar el ejercicio anual con un stock cercano a los u$s19.500 millones, una meta que genera cautela en el mercado financiero", indica Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

Además, agrega que el Banco Central "aceleró la adquisición de dólares en el mercado oficial tras la revisión del programa económico por parte del FMI. De este modo, la autoridad monetaria ya superó el total absorbido durante todo el mes de septiembre. Sin embargo, el mercado advierte que las reservas no logran consolidar ese crecimiento".

De esta manera, agrega que los "abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera absorben de forma directa gran parte de los recursos ingresados", por lo que los operadores "consideran que el volumen actual de compras todavía resulta acotado y prevén una aceleración del tipo de cambio con vistas al próximo período".

Un dato que genera ruido en la City es que el precio actual del dólar en el mercado es bastante inferior (27% menor) a la actual banda máxima de flotación establecida por el Banco Central para no intervenir en el mercado, que se actualiza de manera mensual en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), y que hoy se ubica en torno a los $1.928,8.

Es decir, estaría quedando retrasado respecto a la inflación registrada en el mes a mes, que ronda el 1,7% mensual.

"La política cambiaria debería mirar no sólo el flujo de comercio exterior, que hoy es positivo por las ventas agropecuarias, mineras e hidrocarburíferas, sino también los márgenes de otros sectores con potencial para vender bienes y servicios al exterior. De esa manera, la dinámica sería más balanceada y le daría más armonía y sostenibilidad a esta transición hacia una economía más abierta e integrada al mundo, que es la que necesitamos", sostienen desde la consultora LCG.

Por lo que concluyen que, hoy, este nivel cambiario, "utilizado para anclar expectativas de inflación, provoca caídas en muchos sectores, que contrastan con el ímpetu mostrado por el agro, la minería y la energía".